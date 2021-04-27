На Київщині очікуються заморозки: синоптики оголосили II рівень небезпеки в регіоні
У ніч на середу і четвер в Київській області очікуються заморозки, в зв'язку з чим у регіоні було оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.
За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок, вночі 28 квітня на Київщині очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5 °, а вночі 29 квітня вірогідні заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.
У зв'язку з цим синоптики оголосили в регіоні II (помаранчевий) рівень небезпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, вночі 28 квітня в південно-східній частині України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °, там оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 ° (I рівень небезпеки, жовтий).
При цьому, в Сумській, Харківській і Луганській областях можливі сильні заморозки в повітрі 0-3 °, там також оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да вы не иначе, как латентный сосун, батенька!
Да, а на каких прилавках в вашей Параше продают продукцию "Roshen" , сертифицированную, к слову, по европейским и мировым стандартам типа ISO? В Пензе или в Саранске?