На Київщині очікуються заморозки: синоптики оголосили II рівень небезпеки в регіоні

У ніч на середу і четвер в Київській області очікуються заморозки, в зв'язку з чим у регіоні було оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.

За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок, вночі 28 квітня на Київщині очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5 °, а вночі 29 квітня вірогідні заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

У зв'язку з цим синоптики оголосили в регіоні II (помаранчевий) рівень небезпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, вночі 28 квітня в південно-східній частині України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °, там оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 ° (I рівень небезпеки, жовтий).

При цьому, в Сумській, Харківській і Луганській областях можливі сильні заморозки в повітрі 0-3 °, там також оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.

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