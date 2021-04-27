ЄС закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства: Україна серед них
Європейський Союз закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства. Очікується, що ці вакцини зможуть отримати й українські медики.
Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Зазначається, що днями Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.
"Я радий, що нам вдалося проявити солідарність з регіоном Західних Балкан. Ми маємо повторити це у випадку наших партнерів зі Сходу", - заявив Варгеї.
За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.
"Йдеться про 530 тисяч медичних працівників у країнах Східного партнерства. Нам доведеться надати їм дві дози, тому легко порахувати, що це понад 1 мільйон доз", - наголосив він.
При цьому він зазначив, що не йдеться про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. До Східного партнерства входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.
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а зебилам, ариори, не может быть стыдно - для этого им нужно хотя бы совесть иметь и мозг..
теперь они будут орать как "бубочка всех перехитрил - нам вакцины нахаляву поставят"..
а то что КАЖДЫЙ день умирает от ковида не по 500, а скорее по 1000-1500 их же - они понять неспособны..
+40 000 тысяч - избыточная смертность в Украине.. и отнюдь не от переедания.
да-да, видим статистику - что-то около 3-5% врачам пфайзер, остальные 95% - "другие люди"
потому, что зе-слугам отмазаться будет намного сложнее.
А что касается частных фирм, то они передадут не частным фирмам, а Степашке, а он тупо передаст частной фирме. Клоунская команда люди простые, сложных схем придумывать не будут, просто продадут и все. Где маски, где зерно и госрезерва....???
Отмазываться от вопроса: "ОТКУДА ВЗЯЛИ?"
"распределено по регионам" и даже "бесплатно" не избавляет от отчетности.
"передадут Степашке" - кому какая разница сколько посредников если СРАЗУ известно начальный ИСТОЧНИК?
посредников вводят для того, что бы нельзя было выявить источник, но когда источник ЕДИНСТВЕННЫЙ....
Чтобы проверить отчетность, и посчитать "итого", кто то должен провести ревизию в самом министерстве, а это сможет сделать только следующее правительство! И я, не просто так, упомянул маски, которые были распроданы, в самом начале пандемии и пропажу тысяч тонн зерна из госрезерва - все это при самой "честной" власти! Выявили куда все делось?!
алкоголику бессмысленно давать деньги - пропьет.
лучше дать буханку хлеба.
хочет-нехочет, но придется съесть, а не пропить.
Ну или банально прое#ать, что более вероятно для ЗЕ и его команды.
Добрые дяди в ЕС не бросят убогих. Добрые дяди помогут.