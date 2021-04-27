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Новини Коронавірус і карантин
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ЄС закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства: Україна серед них

ЄС закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства: Україна серед них

Європейський Союз закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства. Очікується, що ці вакцини зможуть отримати й українські медики.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Зазначається, що днями Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.

"Я радий, що нам вдалося проявити солідарність з регіоном Західних Балкан. Ми маємо повторити це у випадку наших партнерів зі Сходу", - заявив Варгеї.

За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.

"Йдеться про 530 тисяч медичних працівників у країнах Східного партнерства. Нам доведеться надати їм дві дози, тому легко порахувати, що це понад 1 мільйон доз", - наголосив він.

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При цьому він зазначив, що не йдеться про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. До Східного партнерства входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13313) Варгеї Олівер (32) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Чемпіон побирається з протягнутою рукою. Срамота. ЗЕлошари, вам не соромно за такого ***********?
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27.04.2021 14:17
+2
Почему кажется что украинцы скоро увидят эту вакцину в ПРОДАЖЕ как и обещал Степашка
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27.04.2021 14:27
+2
Так ,,куртконосец,, степашка может и без модных штанов остаться. Нарид ждет халявы
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27.04.2021 15:21
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судячи з усього, - Європа вирішила таким чином поповнити ряди свого медичного песоналу..
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27.04.2021 14:13 Відповісти
Чемпіон побирається з протягнутою рукою. Срамота. ЗЕлошари, вам не соромно за такого ***********?
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27.04.2021 14:17 Відповісти
вот за какие вакцины пиарился вислюк оманский..
а зебилам, ариори, не может быть стыдно - для этого им нужно хотя бы совесть иметь и мозг..
теперь они будут орать как "бубочка всех перехитрил - нам вакцины нахаляву поставят"..
а то что КАЖДЫЙ день умирает от ковида не по 500, а скорее по 1000-1500 их же - они понять неспособны..
+40 000 тысяч - избыточная смертность в Украине.. и отнюдь не от переедания.
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27.04.2021 14:48 Відповісти
п.с. "По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться медикам."..
да-да, видим статистику - что-то около 3-5% врачам пфайзер, остальные 95% - "другие люди"
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27.04.2021 14:50 Відповісти
Почему кажется что украинцы скоро увидят эту вакцину в ПРОДАЖЕ как и обещал Степашка
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27.04.2021 14:27 Відповісти
пока запад не начнет продавать вакцину частным фирмам - не увидим.
потому, что зе-слугам отмазаться будет намного сложнее.
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27.04.2021 14:41 Відповісти
А что им отмазываться?! Денег то из бюджета не тратится, транзакции никакой нет, сколько передали той вакцины неизвестно, а если и известно, то только тем кто лазит в инете и проверяет инфу...Ну скажут, что распределено по регионам....А сколько и кому поди разберись если как я уже говорил денежной транзакции не было, значит и бумажек не будет - отчлеживай!
А что касается частных фирм, то они передадут не частным фирмам, а Степашке, а он тупо передаст частной фирме. Клоунская команда люди простые, сложных схем придумывать не будут, просто продадут и все. Где маски, где зерно и госрезерва....???
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27.04.2021 15:53 Відповісти
Ты еще тупее, чем "Слуги"?
Отмазываться от вопроса: "ОТКУДА ВЗЯЛИ?"
"распределено по регионам" и даже "бесплатно" не избавляет от отчетности.
"передадут Степашке" - кому какая разница сколько посредников если СРАЗУ известно начальный ИСТОЧНИК?
посредников вводят для того, что бы нельзя было выявить источник, но когда источник ЕДИНСТВЕННЫЙ....
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27.04.2021 16:37 Відповісти
Не тыкай, дятел!
Чтобы проверить отчетность, и посчитать "итого", кто то должен провести ревизию в самом министерстве, а это сможет сделать только следующее правительство! И я, не просто так, упомянул маски, которые были распроданы, в самом начале пандемии и пропажу тысяч тонн зерна из госрезерва - все это при самой "честной" власти! Выявили куда все делось?!
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27.04.2021 19:23 Відповісти
правильно:
алкоголику бессмысленно давать деньги - пропьет.
лучше дать буханку хлеба.
хочет-нехочет, но придется съесть, а не пропить.
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27.04.2021 14:39 Відповісти
Буханку хлеба можно продать, а деньги пропить.

Ну или банально прое#ать, что более вероятно для ЗЕ и его команды.
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27.04.2021 16:30 Відповісти
кто у непонятного грязного бомжа (возможно туберкулезно-спидного?) купит с рук буханку хлеба, когда в магазине дифицита нет?
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27.04.2021 16:32 Відповісти
Если вокруг такие же, то купят. А у нас 73% сами знаешь, что из себя представляют.
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27.04.2021 16:35 Відповісти
ну-ну - пойди-попробуй.
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27.04.2021 16:39 Відповісти
Так ,,куртконосец,, степашка может и без модных штанов остаться. Нарид ждет халявы
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27.04.2021 15:21 Відповісти
Вот поэтому ЗЕ и Ко с чистой совестью и украли ковидные деньги.

Добрые дяди в ЕС не бросят убогих. Добрые дяди помогут.
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27.04.2021 16:29 Відповісти
 
 