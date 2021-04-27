ЄС закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства: Україна серед них

Європейський Союз закупить вакцини проти COVID для країн Східного партнерства. Очікується, що ці вакцини зможуть отримати й українські медики.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Зазначається, що днями Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.

"Я радий, що нам вдалося проявити солідарність з регіоном Західних Балкан. Ми маємо повторити це у випадку наших партнерів зі Сходу", - заявив Варгеї.

За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.

"Йдеться про 530 тисяч медичних працівників у країнах Східного партнерства. Нам доведеться надати їм дві дози, тому легко порахувати, що це понад 1 мільйон доз", - наголосив він.

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При цьому він зазначив, що не йдеться про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. До Східного партнерства входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.