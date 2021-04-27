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Новини
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Щоб подолати масштабну контрабанду, треба системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює, - Рябікін

Щоб подолати масштабну контрабанду, треба системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює, - Рябікін

В основі масштабної контрабанди лежить корупційна змова.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Державної митної служби Павло Рябікін, коментуючи санкційні списки як спосіб боротьби з контрабандою в країні.

"Ми бачимо компанії, в яких немає ні Альперіна, ні Шермана, ні серед засновників, ні директорів. Так, ми також бачимо їхні дії з неповного і недостовірного декларування, а коли приходимо з перевіркою, вони лопаються, як мильні бульбашки. Тобто, донараховувати платежі таким компаніям достатньо складно. І друге, те, що ми з вами теж повинні розуміти, коли говоримо про контрабанду. У фільмах нашої молодості показано, як контрабандисти під покровом ночі на баркасі в якусь бухту привозять щось і вивантажують там. Ось такої контрабанди зараз практично не залишилося. Сьогоднішній звіт, наприклад. Хтось провозить якусь кількість таблеток з недозволеним активною речовиною. Хтось - якийсь мотор, і замість мільйона вказав вартість 190 тисяч.

Такі контрабандисти-аматори існують, але шкода від них кратно менша за ту шкоду, яку завдає контрабанда, заснована на корупції. Саме так: два "К" - контрабанда дорівнює корупції. Жодне серйозне контрабандне порушення сьогодні не проходить без змови учасників ринку, митника і правоохоронця, який це все "кришує". Для того, щоб подолати масштабну контрабанду, треба системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює", - вважає Рябікін.

Читайте: Питання розглядалося в секретному режимі. На цій частині засідання РНБО не було ні мене, ні керівника Держприкордонслужби, - Рябікін про санкційний список контрабандистів

Він зазначив, що зараз пріоритет митної служби - це боротьба з неповним і недостовірним декларуванням. Тому, на його думку, необхідно не тільки криміналізувати товарну контрабанду, але і ввести кримінальну відповідальність за таке декларування.

"У вигляді багаторазових штрафів до суми незадекларованого товару. Задекларували, наприклад, товар на 100 тисяч, а де-факто завезли на мільйон, 5-разова або 10-кратна відповідальність. Значить, штраф - 10 млн. І в міру збільшення обсягів - збільшення, кратне цим платежам", - вважає він.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Рябікіним читайте тут.

Автор: 

контрабанда (1821) корупція (4676) Рябікін Павло (102)


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Топ коментарі
+1
коррупция во всем и везде
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27.04.2021 14:17
+1
Меня интересует если в такой стране как наша отменить таможенные ограничения в обе стороны совсем. Никак не контролировать, не запрещать и уволить всю армию сотрудников. Будет ли экономический эффект?
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27.04.2021 14:20
+1
Тогда путин-***** нападьот,так нельзя.
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27.04.2021 14:25
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брат ермака (с)
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27.04.2021 14:16 Відповісти
главное не выйти на самих себя...
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27.04.2021 17:42 Відповісти
коррупция во всем и везде
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27.04.2021 14:17 Відповісти
Корупційний гельмінтоз,повная інвазія України гельмінтами- корупціонерами!!!))))
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27.04.2021 14:58 Відповісти
Меня интересует если в такой стране как наша отменить таможенные ограничения в обе стороны совсем. Никак не контролировать, не запрещать и уволить всю армию сотрудников. Будет ли экономический эффект?
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27.04.2021 14:20 Відповісти
Тогда путин-***** нападьот,так нельзя.
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27.04.2021 14:25 Відповісти
Буде як при комун[зму
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27.04.2021 14:26 Відповісти
А на митниці і в МВС новиє літса, чи ще старі?
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27.04.2021 14:22 Відповісти
это ты замахнулся на самого прыпыздэнта, родной.
он такого не прощает.
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27.04.2021 14:23 Відповісти
И кому предлагаешь решать эту проблему? неужели мне? Похоже вы из космоса.
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27.04.2021 14:24 Відповісти
Никто не отменял- рыба гниет с головы.
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27.04.2021 14:26 Відповісти
о! и это чудо пропиариться захотело на заезженной теме

выходи! покажись людям
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27.04.2021 14:33 Відповісти
у президента є булава з гострими шипами...нехай сідає на коня і вперод...знищувати гідру корупції
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27.04.2021 14:40 Відповісти
Відкрив таємницю Полішинеля !!!)))
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27.04.2021 14:40 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,нагадує циркову виставу-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
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27.04.2021 14:41 Відповісти
результат многолетнего всеобщего атезма - раз Бога нет, никто не узнает...
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27.04.2021 17:05 Відповісти
 
 