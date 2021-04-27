Щоб подолати масштабну контрабанду, треба системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює, - Рябікін

В основі масштабної контрабанди лежить корупційна змова.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Державної митної служби Павло Рябікін, коментуючи санкційні списки як спосіб боротьби з контрабандою в країні.

"Ми бачимо компанії, в яких немає ні Альперіна, ні Шермана, ні серед засновників, ні директорів. Так, ми також бачимо їхні дії з неповного і недостовірного декларування, а коли приходимо з перевіркою, вони лопаються, як мильні бульбашки. Тобто, донараховувати платежі таким компаніям достатньо складно. І друге, те, що ми з вами теж повинні розуміти, коли говоримо про контрабанду. У фільмах нашої молодості показано, як контрабандисти під покровом ночі на баркасі в якусь бухту привозять щось і вивантажують там. Ось такої контрабанди зараз практично не залишилося. Сьогоднішній звіт, наприклад. Хтось провозить якусь кількість таблеток з недозволеним активною речовиною. Хтось - якийсь мотор, і замість мільйона вказав вартість 190 тисяч.

Такі контрабандисти-аматори існують, але шкода від них кратно менша за ту шкоду, яку завдає контрабанда, заснована на корупції. Саме так: два "К" - контрабанда дорівнює корупції. Жодне серйозне контрабандне порушення сьогодні не проходить без змови учасників ринку, митника і правоохоронця, який це все "кришує". Для того, щоб подолати масштабну контрабанду, треба системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює", - вважає Рябікін.

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Він зазначив, що зараз пріоритет митної служби - це боротьба з неповним і недостовірним декларуванням. Тому, на його думку, необхідно не тільки криміналізувати товарну контрабанду, але і ввести кримінальну відповідальність за таке декларування.

"У вигляді багаторазових штрафів до суми незадекларованого товару. Задекларували, наприклад, товар на 100 тисяч, а де-факто завезли на мільйон, 5-разова або 10-кратна відповідальність. Значить, штраф - 10 млн. І в міру збільшення обсягів - збільшення, кратне цим платежам", - вважає він.

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