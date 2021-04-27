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Практично у всіх регіонах України поїзди вже курсують без обмежень, введених через локдаун, - "Укрзалізниця"

Практично у всіх регіонах України поїзди вже курсують без обмежень, введених через локдаун, -

"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого прямування, рух яких було тимчасово обмежено через локдаун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу"Укрзалізниці".

Підкреслюється, що нині заборона висадки і посадки пасажирів діє тільки в Житомирській області.

Крім цього нагадується, що скасування та поновлення зупинок поїздів у зв'язку з карантином здійснюються на підставі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

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Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6824) Житомирська область (1255)


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Практически во всех регионах Украины поезда уже курсируют без ограничений, введенных из-за локдауна, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3727
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27.04.2021 14:26 Відповісти
а что тут такого? мы талантливая нация...
(лучше были бы безталанными но нетерпимы к сволочам)
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27.04.2021 14:29 Відповісти
перед входом в вагон пассажира делайте ему тесты
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27.04.2021 14:27 Відповісти
 
 