Практично у всіх регіонах України поїзди вже курсують без обмежень, введених через локдаун, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого прямування, рух яких було тимчасово обмежено через локдаун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу"Укрзалізниці".

Підкреслюється, що нині заборона висадки і посадки пасажирів діє тільки в Житомирській області.

Крім цього нагадується, що скасування та поновлення зупинок поїздів у зв'язку з карантином здійснюються на підставі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

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