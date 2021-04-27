"Перемкнуло", а брату "давав останній шанс": у поліції повідомили подробиці і показали фото підлітка, який зарізав свою сім'ю в Києві. ФОТО

Поліція показала фото підлітка, якого підозрюють у скоєнні потрійного вбивства. Його жертвами стали мати, батько і 8-річний брат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".

У Департаменті карного розшуку також додали, що під час спілкування з хлопцем вдалося встановити нові подробиці.

"Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі", - йдеться в повідомленні.



Фото: з сайту "Факти"

Своєму молодшому братику хлопець давав "останній шанс", однак він "не виправився".

Відомо, що 16-річний хлопець не перебував на обліку в службах, які протидіють домашньому насильству.

У свою чергу, в Департаменті захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора Цензор.НЕТ повідомили, що підозрюваний у вбивстві сім'ї 16-річний підліток зізнався в скоєному. Зараз готується підозра і найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Також в Департаменті зазначили, що сім'я підлітка характеризується, як аморальна: вони постійно вживали алкоголь, лаялися і на них постійно скаржилися сусіди.

Із затриманим хлопцем працюють ювенальні поліцейські і слідчі. Всі обставини потрійного вбивства в Києві встановлюються.

За даними деяких ЗМІ, вбивцею є 16-річний Максим Олександрович Сумін, студент першого курсу Київського регіонального вищого професійного училища будівництва за спеціальністю автослюсар.

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Нагадаємо, про те, що 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство в Києві, стало відомо вранці 27 квітня.

Поліція знайшла тіла батька, матері і 8-річного брата в їхній квартирі на вулиці Ревуцького.

За даними слідства, підліток під час чергового конфлікту з батьками завдав ножем смертельні поранення своєму батькові і матері. Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.