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"Перемкнуло", а брату "давав останній шанс": у поліції повідомили подробиці і показали фото підлітка, який зарізав свою сім'ю в Києві. ФОТО

Поліція показала фото підлітка, якого підозрюють у скоєнні потрійного вбивства. Його жертвами стали мати, батько і 8-річний брат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".

У Департаменті карного розшуку також додали, що під час спілкування з хлопцем вдалося встановити нові подробиці.

"Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі", - йдеться в повідомленні.

Перемкнуло, а брату давав останній шанс: у поліції повідомили подробиці і показали фото підлітка, який зарізав свою сімю в Києві 01
Фото: з сайту "Факти"

Своєму молодшому братику хлопець давав "останній шанс", однак він "не виправився".

Відомо, що 16-річний хлопець не перебував на обліку в службах, які протидіють домашньому насильству.

У свою чергу, в Департаменті захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора Цензор.НЕТ повідомили, що підозрюваний у вбивстві сім'ї 16-річний підліток зізнався в скоєному. Зараз готується підозра і найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Також в Департаменті зазначили, що сім'я підлітка характеризується, як аморальна: вони постійно вживали алкоголь, лаялися і на них постійно скаржилися сусіди.

Із затриманим хлопцем працюють ювенальні поліцейські і слідчі. Всі обставини потрійного вбивства в Києві встановлюються.

За даними деяких ЗМІ, вбивцею є 16-річний Максим Олександрович Сумін, студент першого курсу Київського регіонального вищого професійного училища будівництва за спеціальністю автослюсар.

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Нагадаємо, про те, що 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство в Києві, стало відомо вранці 27 квітня.

Поліція знайшла тіла батька, матері і 8-річного брата в їхній квартирі на вулиці Ревуцького.

За даними слідства, підліток під час чергового конфлікту з батьками завдав ножем смертельні поранення своєму батькові і матері. Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.

Автор: 

діти (5041) Київ (19410) Нацполіція (15132) вбивство (3080)


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Топ коментарі
+19
усыпить это животное
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27.04.2021 14:33
+17
"перемкнуло".... а теперь в тюрягу и передачку некому будет принести....ТВАРЬ!!!
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27.04.2021 14:33
+12
я не схильний до перебільшення ролі виховання у формуванні особистості
люди вже народжуються з тими, чи іншими рисами, нахилами і здібностями
а виховання лише посилює, чи послаблює їх
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27.04.2021 14:49
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скорее всего очередной клиент дурки
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27.04.2021 16:45 Відповісти
Около 90% .Грустно но и ты там.
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27.04.2021 20:26 Відповісти
что значит перемкнуло? - шизофреник значит, душевнобольной или русскомировец
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27.04.2021 21:09 Відповісти
Дідько його знає: можливо, і наркомен.
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28.04.2021 00:22 Відповісти
Студент высшего(!) строительного ПТУ по специальности автослесарь(?)
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27.04.2021 21:51 Відповісти
спільна справа! перемкнуло не одразу,сусіди дільничий. не винні то як з вакциною
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27.04.2021 23:21 Відповісти
Розважилася личинка... А що такого? Аніжедєті!
Панове ліберали, як вам такий спосіб самоствердження у виконанні малолітнього виродка? Чому стоячи не аплодуєте?
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28.04.2021 00:20 Відповісти
а может и правда перемкнуло? Соседи говорят, что издевались над ним, а младший брат был ненормальный - бросал камни в людей. В общем, следствие разберется. И вроде он отчима убил, а не отца. Впрочем не ручаюсь.
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28.04.2021 00:56 Відповісти
что же ты так - своим постом опустил уйму борцунов за права животных срущих на этом форуме.
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28.04.2021 08:51 Відповісти
ну они же не знают подробностей.
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28.04.2021 12:06 Відповісти
К стенке накуй.
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28.04.2021 06:01 Відповісти
Никто не знает, что там произошло на самом деле и никто не знает, как поведёт себя в той или иной ситуации. Я к тому, что, как говорится " пусть кинет камень тот кто без греха"
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28.04.2021 08:56 Відповісти
Никто не подумал, в каких условиях жил этот парнишка в такой семье. У большинства комментирующих перемкнуло бы не меньше.
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28.04.2021 09:15 Відповісти
Свідки, сусіди кажуть, що сім'я була аморальна, постійно пиячили і лаялися. Підліток лаявся з ними, щоб привести їх до порядку, але дарма. Під час останньої з ними сварки "перемкнуло". Звісно, зробити смертельні удари ножем не кожен зможе (для цього треба народитися убивцею), хіба може, батьки були такі п'яні, що не в змозі захищатися.
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29.04.2021 08:32 Відповісти
ничего пять-сем лет посидит и выйдет
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28.04.2021 12:59 Відповісти
Цей ублюдок принесе ще багато біди і горя в майбутньому. Якщо не удавиться (чи не удавлять) в колонії... такого випускати до людей не можна.
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28.04.2021 14:11 Відповісти
Смешно смотреть как толерасты всячески пытаюца оправдать этого убийцу..Насколько же мерзостная и хуже убийц эта толерастичная мразь..Смотрите на это скулящее толерастичное сборище...они готовы убийство собственной матери оправдать. И ведь смотрите сколько такой толерастичной швали собралось. .. А если разобраца кто виноват???..правильно - толерасты во всём и виноваты. Если разобраца эта толерастичная шваль хуже любых убийц.
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28.04.2021 16:26 Відповісти
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