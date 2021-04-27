Мене на 3 місяці позбавили слова в ПАРЄ через донос глави російської делегації Толстого, - Гончаренко

Нардепа "Європейської Солідарності", члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка на три місяці позбавили слова в ПАРЄ.

Про це Гончаренко написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Петра Толстого щодо ситуації на зимовій сесії. Тоді я назвав його антисемітом, українофобом і негідником. Також сказав про його царя Путіна і про кімнату бруду в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого", - зазначив Гончаренко.

"У цьому доносі він написав, що я образив його цілих два рази і назвав мою промову hate speech. Тоді Толстой поскаржився на мене, написав донос, хоча напередодні під час зимової сесії ПАРЄ включався в ефір пропагандистської програми "60 хвилин" і називав Україну "фейковою державою", - додав Гончаренко.

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