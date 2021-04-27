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Новини
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Главу Київської облради Склярова відправили у відставку. На сесію він не прийшов, мотивувавши це "страсним тижнем", - Сюмар

Главу Київської облради Склярова відправили у відставку. На сесію він не прийшов, мотивувавши це

Главу Київської облради Склярова відправили у відставку. Сам Скляров на сесію не прийшов.

Про це в Facebook повідомила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська обласна рада відправила у відставку Олександра Склярова та всю президію облради. За це проголосувало 59 депутатів. Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це ... страсним тижнем. Хоча по факту Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з Нового року. Очевидно, що в умовах пандемії та економічної кризи це не могло довго тривати. Це логічний кінець, коли коаліції у місцевих радах формуються без врахування волі виборців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представник партії "Слуга народу" Олександр Скляров став головою Київської обласної ради в листопаді 2020 року.

Також читайте: Київську облраду очолив "слуга народу" Скляров

Автор: 

Київ (19410) облрада (283) відставка (1459) Сюмар Вікторія (270) Скляров (2)


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Марину - на царство!
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27.04.2021 14:51 Відповісти
Марину Сапожко? Та ні... Її зараз навіть з замів звільнять.
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27.04.2021 14:55 Відповісти
Слугам уродам ніякі молитви не допоможуть відбілитися перед народом , яким пообіцяли молочні ріки із кисельними берегами 😀а отримали нові платіжки за комуналку і зубожіння !
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27.04.2021 14:53 Відповісти
Якщо хабарі брати, то чому б і ні, а якщо відповідати - то можна святим(тою) прикинутися
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27.04.2021 14:55 Відповісти
Ишь ты, какой набожный упырёк!
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27.04.2021 14:57 Відповісти
 
 