Главу Київської облради Склярова відправили у відставку. На сесію він не прийшов, мотивувавши це "страсним тижнем", - Сюмар

Главу Київської облради Склярова відправили у відставку. Сам Скляров на сесію не прийшов.

Про це в Facebook повідомила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська обласна рада відправила у відставку Олександра Склярова та всю президію облради. За це проголосувало 59 депутатів. Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це ... страсним тижнем. Хоча по факту Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з Нового року. Очевидно, що в умовах пандемії та економічної кризи це не могло довго тривати. Це логічний кінець, коли коаліції у місцевих радах формуються без врахування волі виборців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представник партії "Слуга народу" Олександр Скляров став головою Київської обласної ради в листопаді 2020 року.

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