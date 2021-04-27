Верещук про можливу зустріч Путіна і Зеленського: "Було б добре, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!"
Міжнародна спільнота може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною щодо Донбасу.
Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповіла нардеп СН, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, особливо цього могли б посприяти США через санкціну політику тиску.
"Крім того, якщо б Ангела Меркель сказала:"Ми не будемо добудовувати "Північний потік-2" поки Росія не визнає свою відповідальність". Повірте, питання стояло б по-іншому", - зазначила "слуга народу".
Говорячи про можливу зустріч Путіна і Зеленського, Верещук наголосила: "Було б добре, щоб ця зустріч відбулася, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Це неможливо ні дипломатично, ні політично, ні навіть по-людськи. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!".
За її словами, те, що Путін багато років робить в Україні, це грубе порушення міжнародних правил і норм.
"Він ніколи не зможе уникнути відповідальності не тільки перед кримінальним судом в Гаазі, а й перед Божим судом. Він повинен про це пам'ятати. Його годинник вже давно за 68", - додала політик.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"
Саме час зазирнути в очі.
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Московські попи в Україні готують "Варфоломіївську ніч" ... або "ніч довгих ножів"
(це вже як кому подобається) з використанням своєї офіційно існуючої, готової і розвинутої агентурно-диверсійної мережі.
А тут, воно, вітає.