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Новини Агресія Росії проти України
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Верещук про можливу зустріч Путіна і Зеленського: "Було б добре, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!"

Верещук про можливу зустріч Путіна і Зеленського:

Міжнародна спільнота може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною щодо Донбасу.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповіла нардеп СН, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, особливо цього могли б посприяти США через санкціну політику тиску.

"Крім того, якщо б Ангела Меркель сказала:"Ми не будемо добудовувати "Північний потік-2" поки Росія не визнає свою відповідальність". Повірте, питання стояло б по-іншому", - зазначила "слуга народу".

Говорячи про можливу зустріч Путіна і Зеленського, Верещук наголосила: "Було б добре, щоб ця зустріч відбулася, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Це неможливо ні дипломатично, ні політично, ні навіть по-людськи. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!".

Читайте також: Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин

За її словами, те, що Путін багато років робить в Україні, це грубе порушення міжнародних правил і норм.

"Він ніколи не зможе уникнути відповідальності не тільки перед кримінальним судом в Гаазі, а й перед Божим судом. Він повинен про це пам'ятати. Його годинник вже давно за 68", - додала політик.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) перемовини (2852) путін володимир (23758) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+9
о чем с ним говорить? и кому? Все разговоры каждый раз затягивают на шее петлю посильнее для этой власти.
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27.04.2021 15:05
+8
Коли дивишся на маніокальне бажання Зеленського зустрітися з ****** згадується тільки одне - анекдот про мисливця і ведмідя з фінальною фразою: "чувак, я не розумію - ти мисливець чи підорас?!"...Таке приниження...
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27.04.2021 15:18
+7
жаби зелені, про що можна розмовляти з ******, якщо він вже попередив, що ані про Донбас, а ні про Крим він нічого не буде обговорювати?!
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27.04.2021 15:10
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Видимо дамочка опять разговаривала с Богом....
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27.04.2021 14:53 Відповісти
Это она сама с собой.
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27.04.2021 15:05 Відповісти
Параноїдальна маячня безмежна і неосяжна !!)))
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27.04.2021 15:14 Відповісти
Коли дивишся на маніокальне бажання Зеленського зустрітися з ****** згадується тільки одне - анекдот про мисливця і ведмідя з фінальною фразою: "чувак, я не розумію - ти мисливець чи підорас?!"...Таке приниження...
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27.04.2021 15:18 Відповісти
Це не приниження, це схоже на плазування.
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28.04.2021 08:05 Відповісти
о чем с ним говорить? и кому? Все разговоры каждый раз затягивают на шее петлю посильнее для этой власти.
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27.04.2021 15:05 Відповісти
Еще один стратег появился.
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27.04.2021 15:05 Відповісти
В Києві його порвемо на шматки і ніяка охорона йому не допоможе !
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27.04.2021 15:06 Відповісти
https://youtu.be/*********** 400 ударов салом
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27.04.2021 15:35 Відповісти
...на это ***** нужно смотреть только через прицел винтовки
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27.04.2021 15:06 Відповісти
Ябыпосмотрел
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27.04.2021 15:11 Відповісти
...придется отстоять очередь
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27.04.2021 18:04 Відповісти
Тупорылая,сыновья украинских Матерей погибли защищая свой Дом Украину. А вы****ки кацапок-убивая на чужой земле. Как можно сравнивать эти вещи???
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27.04.2021 15:06 Відповісти
Якщо піськов виключив розмову про Крим і Донбас,то про що вони можуть розмовляти?
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27.04.2021 15:09 Відповісти
Может подтолкнуть, могли бы, если бы, было бы хорошо - весь смысл сказанного.
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27.04.2021 15:10 Відповісти
"летучая слуга" с зонтика упала - о чем с тем х#йлом разговаривать? - оно все равно сбрешет. или зе решил ботинки ему без очереди поцеловать? - очередную порцию унижения получить. в чем смысл этих "переговоров", чего наш зе так туда рвется.
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27.04.2021 15:10 Відповісти
жаби зелені, про що можна розмовляти з ******, якщо він вже попередив, що ані про Донбас, а ні про Крим він нічого не буде обговорювати?!
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27.04.2021 15:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62



Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"

Саме час зазирнути в очі.
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27.04.2021 15:59 Відповісти
головне, що до блазня така інфа не доходить
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27.04.2021 16:05 Відповісти
https://twitter.com/GessenKozak2

https://twitter.com/GessenKozak2 GessenKozak2 @GessenKozak2

https://twitter.com/GessenKozak2 https://twitter.com/GessenKozak2



Московські попи в Україні готують "Варфоломіївську ніч" ... або "ніч довгих ножів"
(це вже як кому подобається) з використанням своєї офіційно існуючої, готової і розвинутої агентурно-диверсійної мережі.

Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!" - Цензор.НЕТ 8703
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27.04.2021 15:12 Відповісти
Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!" - Цензор.НЕТ 7937
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27.04.2021 15:13 Відповісти
Про що мают говорити маріонетка з параноїдальним шизофреніком ???)))
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27.04.2021 15:12 Відповісти
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину! Не любите вы,украинцы,свою страну,не патриоты вы! Позор вам!!!
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27.04.2021 15:14 Відповісти
Полизать сапог и обсудить цену капитуляции.
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27.04.2021 15:32 Відповісти
"Было бы хорошо" а в чем именно хорошего? )(уйло 2 раза повторило тема Крыма закрыта а Донбасс напрямую с боевиками
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27.04.2021 15:15 Відповісти
так видосики остаются, их нужно где то показывать
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27.04.2021 15:19 Відповісти
Пока лысый карлик не подох не о чем договариваться. Зеля и его банда для кремля полезные идиоты.Нужно забыть пока о донбасятии и заниматься Украиной, а не трахать Мендель.
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27.04.2021 15:18 Відповісти
Мабуть Путін з Зеленським зустрічатися не буде. Взагалі то він робить все навпаки здоровому глузду, як і Зеленський. Але побоїться рейтинг впускати.
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27.04.2021 15:25 Відповісти
Да как выбирали клоуна так и посмотрят!!!
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27.04.2021 15:30 Відповісти
та дурепа не читае про що говорить сам вбивця та його щур пЄсков відносно зустрічі ....- які нафуй зустрічі....
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27.04.2021 15:31 Відповісти
А нехай приїздить. Тільки зустріч зробити https://youtu.be/*********** саме таку, як два роки тому запропонувала красуня Яніна
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27.04.2021 15:33 Відповісти
Это будет последнее что наш клоун дурачек сделает в своей карьере ...или поедет к убийце или тот типа приедет сюда..типа ...для того чтобы этому курченку тут скрутили голову...а вешать будут всех начиная с клоуна и зермака и по ранжиру
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27.04.2021 15:35 Відповісти
До речі, слово дурачек пишеЦЦя правильно ось так: "дурачок".
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27.04.2021 15:49 Відповісти
що ці кончені свистять? хvйло вже сказало що готове до перемовин щодо ордло та криму? тоді якого хvя з ним зустрічатися? европейські б/|яді сплять і бачать аби Україна почала перемовини напряму з кацапи щоб мати привід відмінити санкції і розширити з ними співпрацю.
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27.04.2021 15:39 Відповісти
Вони якісь курва довбануті , носяться з тими переговорами з ****** як з писаною торбою . Ну просто вирішення всіх проблем (!) Невже не зрозуміло що то нічого не дасть !***** каже одне думає друге а робить по іншому . Це абсолютно не має жодного сенсу зустрічатися з нім
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27.04.2021 15:42 Відповісти
Зелена парасолька не чула за тих синів і дочок, захисників України, яких пресують уклоністи від ДБР? Як батьки загиблих на це дивляться? Як батьки загиблих переварили ту інформацію від сівохи, що потрібно негайно вибачитися перед поліцаями даунбаса, які покликали ворога на українську землю і допомогають вбивати наших захисників?
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27.04.2021 15:45 Відповісти
ТВ отменили? 68 - это рассвет для политика, а не закат. Все прошлое столетие это доказало. Парасольку можно закрыть и задвинуть в дальний угол чулана.
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27.04.2021 15:54 Відповісти
Не уявляю, щоб Порох, після 94 розстріляних під час "перемир'я", запросив зустрічі з фуйлом. Та уявляю, який сморід би стояв і як верещала б верешук, та інші плісняві істоти, про зраду.
А тут, воно, вітає.
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27.04.2021 15:58 Відповісти
Сегодня Песков подтвердил, что ни о Крыме, ни о Донбассе Путин говорить не намерен. Так на хрена же вообще нужна эта встреча?
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27.04.2021 17:33 Відповісти
Коли публікуете вислови ціеї особи заголовок повинен бути таким "Тітка заробляе свою крайуху хліба"
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27.04.2021 18:15 Відповісти
абсолютно бесполезно...- таким "диячам" это надо бы давно понять...- но в коня (лошадь) корм...
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27.04.2021 20:30 Відповісти
на всіх переговорах мова повинна йти виключно про Крим т.як це захоплена територія і москалі це визнають. А так як ОРДЛО москалі не визнають окупованим то й не треба. Поступово, вперто, невеликими кроками звільнювати від "терористів" свою українську землю і без усіляких перемовин.
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27.04.2021 21:18 Відповісти
 
 