Верещук про можливу зустріч Путіна і Зеленського: "Було б добре, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!"

Міжнародна спільнота може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною щодо Донбасу.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповіла нардеп СН, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, особливо цього могли б посприяти США через санкціну політику тиску.

"Крім того, якщо б Ангела Меркель сказала:"Ми не будемо добудовувати "Північний потік-2" поки Росія не визнає свою відповідальність". Повірте, питання стояло б по-іншому", - зазначила "слуга народу".

Говорячи про можливу зустріч Путіна і Зеленського, Верещук наголосила: "Було б добре, щоб ця зустріч відбулася, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Це неможливо ні дипломатично, ні політично, ні навіть по-людськи. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!".

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За її словами, те, що Путін багато років робить в Україні, це грубе порушення міжнародних правил і норм.

"Він ніколи не зможе уникнути відповідальності не тільки перед кримінальним судом в Гаазі, а й перед Божим судом. Він повинен про це пам'ятати. Його годинник вже давно за 68", - додала політик.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

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