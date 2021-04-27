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Новини
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З 1 травня українці зможуть укладати річні контракти з фіксованою ціною на газ, - Шмигаль

З 1 травня українці зможуть укладати річні контракти з фіксованою ціною на газ, - Шмигаль

З 1 травня поточного року в Україні почне працювати так званий річний продукт на ринку газу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати. Проте встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни в межах річного продукту. Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з’явиться більше можливостей для зниження ціни", - пояснив прем'єр.

Він також уточнив, що з 1 травня державна компанія НАК "Нафтогаз України" пропонує за річним тарифним планом газ ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу.

"Але Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Тарифи на газ компаній-постачальників варіюються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр

"Водночас річний продукт – це стабільність та можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати. Річний продукт – це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ та одночасно дає змогу зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть обирати та змінювати постачальника за критеріями ціни та якості послуг", - підсумував прем'єр.

Автор: 

газ (10406) Нафтогаз (4407) Тарифи на газ (1055) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+5
Як ви уроди уже достали... Тут війно. лякають, за спиною газ по 13 , тварини бл.... коли ви вже виздихаєте
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27.04.2021 15:07
+4
А о ценах он не хочет нариду рассказать, чтобы порадовались очередному "покращенню"?
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27.04.2021 14:57
+4
С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 753
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27.04.2021 14:59
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с первого мая я отключусь от вашего пердежа с вами дебилами делов иметь нельзя.
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27.04.2021 14:56 Відповісти
А о ценах он не хочет нариду рассказать, чтобы порадовались очередному "покращенню"?
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27.04.2021 14:57 Відповісти
С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 753
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27.04.2021 14:59 Відповісти
Просто обрадовал, жду уже жду, не дождусь. Кто заключит, тот поддерживает повышение, на это и рассчитывают.
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27.04.2021 15:05 Відповісти
Як ви уроди уже достали... Тут війно. лякають, за спиною газ по 13 , тварини бл.... коли ви вже виздихаєте
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27.04.2021 15:07 Відповісти
годовой продукт по цене пикового зимнего... прост благодетели, мля...
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27.04.2021 15:11 Відповісти
Газ будет фиксирован - пописят, а вот доставка...
Надо было, еще когда доставку ввели, на Майдан выходить, может поскромней бы себя вели ермак и его песик зюзя...
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27.04.2021 15:43 Відповісти
"То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", - объяснил премьер.

Б...ядь - кому оно это втирает ?
И просто упорно молчат о цене на газ , который мы добываем - вот нету его и всё - не существует .
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27.04.2021 16:08 Відповісти
И просто упорно молчат о цене на газ , который мы добываем - вот нету его и всё - не существует

https://www.youtube.com/watch?v=QzkxDKTqIAE ГАЗ летом дороже чем зимой? - по 9,57 НА ВЕСЬ ГОД от Нефтегаза (без доставки) Зе, ты в своем уме?
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27.04.2021 19:42 Відповісти
Напоминаем, что в Украине законодательно предусмотрен т.н. "поставщик последней надежды" (ППН), которым в поставках газа для населения является "Нафтогаз Украины". Если потребитель остался без своего поставщика газа - он может воспользоваться услугами ППН, но при этом в срок до 60 дней потребитель обязан выбрать нового поставщика газа и заключить с ним договор. Цена газа от ППН в мае 2021 составляет 9,57 грн./м³ (с учетом НДС).

Сплошные манипуляции: так 7.96 или 9.57?
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27.04.2021 16:26 Відповісти
Только "среднегодовые цены" даже без учета распределения выше чем пиковые цены в декабре ( о летних и разговаривать не приходится) Ну и плюс еще один платеж за распределение газа. Советую Зеленскому просмотреть внимательно свое "стадионное выступление", что бы убедиться в своих "ценовых успехах". В пору "стреляться".
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27.04.2021 17:21 Відповісти
Всіх автоматично переводять на річний тариф. Коли ви вже падлюки нажеретесь?
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27.04.2021 23:33 Відповісти
 
 