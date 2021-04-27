З 1 травня українці зможуть укладати річні контракти з фіксованою ціною на газ, - Шмигаль

З 1 травня поточного року в Україні почне працювати так званий річний продукт на ринку газу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати. Проте встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни в межах річного продукту. Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з’явиться більше можливостей для зниження ціни", - пояснив прем'єр.

Він також уточнив, що з 1 травня державна компанія НАК "Нафтогаз України" пропонує за річним тарифним планом газ ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу.

"Але Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Тарифи на газ компаній-постачальників варіюються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр

"Водночас річний продукт – це стабільність та можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати. Річний продукт – це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ та одночасно дає змогу зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть обирати та змінювати постачальника за критеріями ціни та якості послуг", - підсумував прем'єр.