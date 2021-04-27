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Новини Агресія Росії проти України
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Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС

Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС

Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав травм, несумісних із життям. Ще три військовослужбовці зазнали бойових травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Поранених воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України" - сказано в повідомленні.

Також читайте: Український воїн Іван Ковальовський загинув від кулі ворожого снайпера на Донбасі 26 квітня. ФОТО

Обставини події з’ясовуються.

Автор: 

смерть (6740) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+26
Знову втрати , біль та горе 😪😪😪
Вічна пам'ять Герою Украіни !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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27.04.2021 15:00
+17
І українські гниди ,разом з москалями !!)))
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27.04.2021 15:03
+16
Зелене перемир"я триває !! Хлопці гинуть без права на відповідь !!!
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27.04.2021 15:08
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Знову втрати , біль та горе 😪😪😪
Вічна пам'ять Герою Украіни !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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27.04.2021 15:00 Відповісти
І українські гниди ,разом з москалями !!)))
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27.04.2021 15:03 Відповісти
Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9073
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27.04.2021 15:02 Відповісти
Зелене перемир"я триває !! Хлопці гинуть без права на відповідь !!!
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27.04.2021 15:08 Відповісти
чого досі ще не винайшли аналог "пуки" ?

https://warspot-asset.s3.amazonaws.com/articles/pictures/000/015/823/content/head2.jpgОдин воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4295
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27.04.2021 15:17 Відповісти
шкода, що ти, зелена тупа потвора зі своїм дєрьмаком не був у тій машині... дуже шкода...
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27.04.2021 15:18 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5286
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27.04.2021 16:03 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5920
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27.04.2021 16:05 Відповісти
Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4205
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27.04.2021 16:50 Відповісти
Під час "режиму зеленої тиші для терористів" зЕзидент обіцяє, найближчим часом, домовитися про "режим зеленої тиші для терористів". Домовився.

Швидкого одужання нашим захисникам.
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27.04.2021 16:57 Відповісти
Іще хтось буде стверджувати - що у нас не війна ?
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27.04.2021 18:07 Відповісти
Як шкода...
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27.04.2021 18:52 Відповісти
жаль ребят... где инженер..- на своей..??
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27.04.2021 20:28 Відповісти
 
 