Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС

Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав травм, несумісних із життям. Ще три військовослужбовці зазнали бойових травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Поранених воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України" - сказано в повідомленні.

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Обставини події з’ясовуються.