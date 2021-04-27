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Новини Коронавірус і карантин
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За пів року смертність від грипу і пневмонії в Україні зросла втричі, - "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

За пів року смертність від грипу і пневмонії в Україні зросла втричі, -

Протягом осені та зими 2020-2021 рр. від грипу і пневмонії померло 9948 осіб. Це втричі більше, ніж за той же період в 2019-2020 рр, коли померлих було 3277.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "Опендатабот".

"Зростання кількості захворювань, пов'язаних з органами дихання, традиційно спостерігається восени і взимку. Це виявилося слушним і щодо COVID-19, який забрав за цей час життя 25 080 осіб. Сукупно з грипом і пневмонією - 35 028 померлих за пів року", - йдеться в повідомленні.

За пів року смертність від грипу і пневмонії в Україні зросла втричі, - Опендатабот 01

Зазначається також, що реально оцінити масштаби смертності в Україні на даний момент практично неможливо.

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За пів року смертність від грипу і пневмонії в Україні зросла втричі, - Опендатабот 02
Інфографіка: Опендатабот

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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вот и цифры манипуляций статистики от зеленского и степанова: всю смертность от ковид - списывают на "грипп".. В то время как в мире заболеваемость гриппом упала к НУЛЮ..
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27.04.2021 15:04 Відповісти
Тому що в усьому світі грип стали називати ковідом?
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27.04.2021 16:13 Відповісти
Отмечается также, что реально оценить масштабы смертности в Украине на данный момент практически невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3262288\\\\\\\\\

так это самое и за Чернобыля - попам только известно сколько верующих не пополнили кассы храмов.

так и за вирус - одному Стебанову это могло бы быть интересно если бы не было похрен.
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27.04.2021 15:04 Відповісти
ужас
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Цікаво : після того, як людей почали відмічати померлими від ковід - смертність на грип різко впала на 30-40% від звичайної. Хоча коли розуміти, що на кожного ковідного виділяють кошти, а на грипозного ні - то логіка збільшення "померлих" від ковіду зрозуміла.
Якби в нас так серйозно підходили до доказів смерті від ковід, як перевіряють смерті від вакцини, то ймовірно - що смертність від ковід йшла б до нуля
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27.04.2021 15:37 Відповісти
А це можна розцінювати як геноцид, чи тупість влади?
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27.04.2021 15:41 Відповісти
То нехай розкажуть, як сільскій людині з пневмонією потрапити до лікарні та й взагалі - до лікаря, і не тіки сільскій. Поки чухатимешся, по телефону лікуватимешся, тести робитимеш - вже й рятувати нікого.
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27.04.2021 15:51 Відповісти
Дякуємо за протоколи "лікування" ВООЗ.
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27.04.2021 16:12 Відповісти
Если одновременно заразился и гриппом и ковидом - от чего умер?
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27.04.2021 16:17 Відповісти
 
 