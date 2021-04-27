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За пів року смертність від грипу і пневмонії в Україні зросла втричі, - "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА
Протягом осені та зими 2020-2021 рр. від грипу і пневмонії померло 9948 осіб. Це втричі більше, ніж за той же період в 2019-2020 рр, коли померлих було 3277.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "Опендатабот".
"Зростання кількості захворювань, пов'язаних з органами дихання, традиційно спостерігається восени і взимку. Це виявилося слушним і щодо COVID-19, який забрав за цей час життя 25 080 осіб. Сукупно з грипом і пневмонією - 35 028 померлих за пів року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що реально оцінити масштаби смертності в Україні на даний момент практично неможливо.
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так это самое и за Чернобыля - попам только известно сколько верующих не пополнили кассы храмов.
так и за вирус - одному Стебанову это могло бы быть интересно если бы не было похрен.
Якби в нас так серйозно підходили до доказів смерті від ковід, як перевіряють смерті від вакцини, то ймовірно - що смертність від ковід йшла б до нуля