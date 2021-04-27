За пів року смертність від грипу і пневмонії в Україні зросла втричі, - "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

Протягом осені та зими 2020-2021 рр. від грипу і пневмонії померло 9948 осіб. Це втричі більше, ніж за той же період в 2019-2020 рр, коли померлих було 3277.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "Опендатабот".

"Зростання кількості захворювань, пов'язаних з органами дихання, традиційно спостерігається восени і взимку. Це виявилося слушним і щодо COVID-19, який забрав за цей час життя 25 080 осіб. Сукупно з грипом і пневмонією - 35 028 померлих за пів року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що реально оцінити масштаби смертності в Україні на даний момент практично неможливо.

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Інфографіка: Опендатабот