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Новини Агресія Росії проти України
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Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський

Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський

Під час робочої поїздки в Херсонську область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На передовій позиції Володимир Зеленський оглянув бліндаж та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях.

Також Глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. У модульному містечку Володимир Зеленський оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал.

У санітарній частині Глава держави поспілкувався з черговими лікарями, запитав про забезпечення медобладнанням та лікарськими засобами, а також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових.

"Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", – сказав Зеленський.

Також Глава держави передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

ЗМІ повідомили, що Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі.

Також читайте: Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин

Автор: 

армія (3767) Зеленський Володимир (23683) Херсонська область (5704)


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Топ коментарі
+18
Жаль, что кацапы когда отходили, тебя не забрали.
Когда парашка стягивала войска, ты молчал как рыба, а тут прямо плотину прорвало.
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27.04.2021 15:13
+13
Ещё один кластерный деятель.
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27.04.2021 15:13
+13
блд, яка "ваша" армія?
Уклонистів-дезертирів?!
Коли це малороське кривороге чмо починає базікати щось про армію, мене просто нудить..
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27.04.2021 15:22
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Ещё один кластерный деятель.
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27.04.2021 15:13 Відповісти
скоріш - клістірний
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27.04.2021 15:20 Відповісти
Скоріш клавішний
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27.04.2021 15:39 Відповісти
Ну тогда уже клавиклистер передковый
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27.04.2021 16:14 Відповісти
кліторний
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27.04.2021 16:33 Відповісти
Жаль, что кацапы когда отходили, тебя не забрали.
Когда парашка стягивала войска, ты молчал как рыба, а тут прямо плотину прорвало.
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27.04.2021 15:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62



Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"
Саме час зазирнути в очі.
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27.04.2021 16:00 Відповісти
куда отходят и кто?
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27.04.2021 15:14 Відповісти
Та сторона отходит. Вглупь
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27.04.2021 15:40 Відповісти
"Геній", бл.дь!...
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27.04.2021 15:14 Відповісти
наш ганіббал недодєланий
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27.04.2021 15:16 Відповісти
скоріш - обдєланий
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27.04.2021 15:21 Відповісти
Та обдовбаний.
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27.04.2021 15:39 Відповісти
кстати не надо называть этого чудака так - Ганнибал сам хотел боя и если мочился, то даже Рим хоронил десятки тысяч "дидов"
а это просто чудак которому стандартно произвели выезд и поинтересацию - шо вы как вы как дела, хотите поржать или вы лохи?
дурацкая совкотня - "до нас їде дегенеральний Секретар"
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27.04.2021 15:38 Відповісти
Дуже глибока думка, збирай свою зелену масу, і їдь на фронт.
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27.04.2021 15:21 Відповісти
блд, яка "ваша" армія?
Уклонистів-дезертирів?!
Коли це малороське кривороге чмо починає базікати щось про армію, мене просто нудить..
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27.04.2021 15:22 Відповісти
Воно покакати без охорони не ходить, а тут Вовка - герой Матросов, будєм бомбіть, умірать....
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27.04.2021 15:24 Відповісти
це воно ніяк з "знімального" образу не вийде.
фігляр і блазень, що з нього взяти?
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27.04.2021 15:26 Відповісти
так даже вот с Микроном фото - у нашего нету значка на пиджаке, а у жабоеда - есть
кто-то сказал правильно - у Зели если фото со значком - то это из сериала, а если нет, - то это с президентства
тупо цинично я считаю ибо такое уж слишком символично делает
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27.04.2021 15:41 Відповісти
Завдяки Зеленському російськи війська злякались і відвелись - так каже Єрмак. І що цікаво - цього пука в ефір достатньо, щоб зелебобіки повірили, а їх десь 50% всього населення України.
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27.04.2021 15:23 Відповісти
Не смеши , какие нахер 50% , сей час хрен зелебобика днем с фонарем на удице не найдешь. Реально зелебоьиков в Украине 10%.
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27.04.2021 16:15 Відповісти
Та да. Ху&ло постояло, побряцало, - та й пішло;
а шмаркля навздогін біжить, щоб знов заглянути в очко!
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27.04.2021 15:23 Відповісти
ты малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Задрот сделал все для этого, начиная с назначения Предателя хомчака, хотя чего можно ожидать от заслуженного Уклониста.....
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27.04.2021 15:27 Відповісти
Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8774
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27.04.2021 15:28 Відповісти
Я відєл забой алєнєй,
Я біл в Улен-Удє
И я сказал "гдє масло"
И всє сказалі - Гдє?(і тут я дав на лижі)
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27.04.2021 15:44 Відповісти
заяви, заяви, порожній шум від навозних мух.
Квітень спливає, а держоборонзамолення так досі й не прийняте.
Справи кажуть за вас, гніди ви зелені.
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27.04.2021 15:28 Відповісти
Не даром у Зеленского рейтинг 28, у Пети 15, у Бойка 14. Всегда на чеку.
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27.04.2021 15:29 Відповісти
Шмаркля не начеку. Он на коксе, а это - круче!
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4353
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27.04.2021 15:32 Відповісти
никтоникуданеотходитЪ маневры это вова маневры............ и даже если окурок отойдёт
(или вроде уже давно отошёл и непонятноктотамрулит наверно таки пугачова а.б.) то
ещё неизвестно шо за чмо на трон залезет...............
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27.04.2021 15:32 Відповісти
москали угрожают всеми миру войной, в том числе ядерным пеплом ,
но кисилёвско-соловьиный помёт, попадающий в козломордые головы
заставляет их думать, что москва это безлюдное болото , а не очень густонаселённый город...
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27.04.2021 15:36 Відповісти
"Также глава государства передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизорыИсточник: https://censor.net/ru/n3262294"
Раньше, настоящий президент, танки передавал.
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27.04.2021 15:41 Відповісти
"То, что я трижды уклонист, ещё не значит, что вам не надо погибать на передовой под "перемирие", - ваш Зеля
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27.04.2021 15:42 Відповісти
А вот это - ЯВНЫЙ ПОКЛЁП!
Не трижды, а - ЧЕТЫРЕЖДЫ!!! 👹😜
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27.04.2021 15:47 Відповісти
Думаю,:чому воно туди каталось ? Виявилось,Хомчак послав кур'єром пару нічників і тепловізорів передати.
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27.04.2021 15:43 Відповісти
Твоя армія Юзік і Лисий - сепари-малороси!
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27.04.2021 15:47 Відповісти
Ух, ты! Какой масштаб - два прибора ночного видения и два тепловизора! Достойно верховного главнокомандующего, да и, вообще, выдающегося деятеля современности. Лучше бы рассказал, почему оборонзаказ на полгода остановлен, и почему в него не включено форсированное производство современного ракетного вооружения, а оно, блин, ночными горшками в санчасти озабочено.
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27.04.2021 15:50 Відповісти
Розумію, чому під час зустрічей з "цим" - у військових відбирають набої...
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27.04.2021 15:56 Відповісти
Интересно, пан президент осведомлен об уровне укомплектованности ЗСУ? Постоянно слышно, что "ЗСУ готові до відсічі", "ЗСУ в повній бойовій готовності". На счет уровня качества спорить нечего, но количество, оно ничтожно. Дело здесь не в патриотизме, его просто невозможно есть, а достоинством запивать. Запрлаты были актуальны для конца 2018 года, но никак не для сейчас. В ГШ и минобороны зарплаты до 20 хрен найдешь, а боец, какого-то лысого должен вдали от родственников в общаге в лучшем случае, в худшем - в съемке, если они есть в том лесу, существовать за 10 тыщ. О бойцах нужно думать не как о скотине, которую обул, одел, покормил в обед, и пусть его семья мается как хочет. Боец - человек, не скот, а половозрелый здоровый мужик с семьей в воюющей стране миллион раз подумает перед подписанием контракта, зачем ему это нужно за робу и обеды. Народ, не желающий кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую, если не помните
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27.04.2021 16:14 Відповісти
а хто сказав, що москалі відходять? Москалі сказали, а москалям не можна вірити! Американці ось кажуть, що відвід навіть і не починався.
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27.04.2021 16:18 Відповісти
Осел настолько тупой , что реально не понимает , что его тупорылый трендеж не как вообще не влияет на боеспособность ВСУ. Потому что когда два года сознательно деморализовалась армия , то одного тупорылого высера это явно мало.
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27.04.2021 16:19 Відповісти
Как готова?

ЗЕ ж запретил ВСУ вести ответный огонь.
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27.04.2021 16:26 Відповісти
Вы совершенно правы. Уже дней десять, как в войска поступил приказ - огня в ответ на обстрелы врага и гибель наших бойцов - не открываь!
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27.04.2021 17:29 Відповісти
а что ты сделал для этой армии, отменил нормальное питание и оборонзаказ, сдал политые кровью позиции, посадил добровольцев
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27.04.2021 16:46 Відповісти
 
 