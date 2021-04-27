Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський
Під час робочої поїздки в Херсонську область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
На передовій позиції Володимир Зеленський оглянув бліндаж та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях.
Також Глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. У модульному містечку Володимир Зеленський оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал.
У санітарній частині Глава держави поспілкувався з черговими лікарями, запитав про забезпечення медобладнанням та лікарськими засобами, а також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових.
"Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", – сказав Зеленський.
Також Глава держави передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
ЗМІ повідомили, що Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі.
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Когда парашка стягивала войска, ты молчал как рыба, а тут прямо плотину прорвало.
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Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"
Саме час зазирнути в очі.
а это просто чудак которому стандартно произвели выезд и поинтересацию - шо вы как вы как дела, хотите поржать или вы лохи?
дурацкая совкотня - "до нас їде дегенеральний Секретар"
Уклонистів-дезертирів?!
Коли це малороське кривороге чмо починає базікати щось про армію, мене просто нудить..
фігляр і блазень, що з нього взяти?
кто-то сказал правильно - у Зели если фото со значком - то это из сериала, а если нет, - то это с президентства
тупо цинично я считаю ибо такое уж слишком символично делает
а шмаркля навздогін біжить, щоб знов заглянути в очко!
Я біл в Улен-Удє
И я сказал "гдє масло"
И всє сказалі - Гдє?(і тут я дав на лижі)
Квітень спливає, а держоборонзамолення так досі й не прийняте.
Справи кажуть за вас, гніди ви зелені.
(или вроде уже давно отошёл и непонятноктотамрулит наверно таки пугачова а.б.) то
ещё неизвестно шо за чмо на трон залезет...............
но кисилёвско-соловьиный помёт, попадающий в козломордые головы
заставляет их думать, что москва это безлюдное болото , а не очень густонаселённый город...
Раньше, настоящий президент, танки передавал.
Не трижды, а - ЧЕТЫРЕЖДЫ!!! 👹😜
ЗЕ ж запретил ВСУ вести ответный огонь.