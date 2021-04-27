Під час пандемії кожна п'ята дитина в Україні не отримала необхідних щеплень, - ВООЗ

В Україні за час пандемії COVID-19 кожна п'ята дитина не отримала повністю необхідних щеплень.

Про це в ході онлайн-зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомив глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В часи пандемії кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист", - сказав Хабіхт.

Він зазначив, що з продовженням пандемії ця цифра може значно зрости, оскільки в умовах пандемії змінилися і умови вакцинації, в тому числі проведення рутинної вакцинації, і закликав, попри увагу до вакцинації від COVID-19, звертати увагу на рутинну імунізацію дітей і підлітків.

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За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2020 році охоплення щепленнями в Україні знаходиться на рівні 80%. Проте для повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.