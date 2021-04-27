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Під час пандемії кожна п'ята дитина в Україні не отримала необхідних щеплень, - ВООЗ

Під час пандемії кожна п'ята дитина в Україні не отримала необхідних щеплень, - ВООЗ

В Україні за час пандемії COVID-19 кожна п'ята дитина не отримала повністю необхідних щеплень.

Про це в ході онлайн-зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомив глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В часи пандемії кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист", - сказав Хабіхт.

Він зазначив, що з продовженням пандемії ця цифра може значно зрости, оскільки в умовах пандемії змінилися і умови вакцинації, в тому числі проведення рутинної вакцинації, і закликав, попри увагу до вакцинації від COVID-19, звертати увагу на рутинну імунізацію дітей і підлітків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 50 країнах через вакцинацію від COVID-19 відклали щеплення проти інших захворювань, що наражає на ризик 228 млн осіб, - ВООЗ

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2020 році охоплення щепленнями в Україні знаходиться на рівні 80%. Проте для повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.

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вакцина (4419) ВООЗ (770) діти (5041) щеплення (174)


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27.04.2021 15:32 Відповісти
Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6619
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27.04.2021 15:34 Відповісти
зелені потвори знищують майбутьне України...наших дітей....
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Чудова у нас тепер Україна! Правдива і фахова, як Президент Віслюк.
Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосійчук.
Розумна, як кандидат наук Кива.
Патріотична, як депутат Бужанський.
І щедра, як Коломойський!
Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019.
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27.04.2021 15:38 Відповісти
Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4348
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27.04.2021 15:42 Відповісти
Пофиг, а сколько плановых операций не проведено, а скольким не оказана необходимая помощь?
Лишь бы выгоду от фуфломицину получить!
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27.04.2021 15:51 Відповісти
 
 