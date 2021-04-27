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Порушення норм харчування виявлено майже в кожному четвертому шкільному меню, - Держпродспоживслужба

Порушення норм харчування виявлено майже в кожному четвертому шкільному меню, - Держпродспоживслужба

Майже в кожному четвертому шкільному меню є порушення норм здорового харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Під час семінару з Європейським регіональним бюро ВООЗ глава відомства Владислава Магалецька заявила, що Держпродспоживслужба від початку року проаналізувала 3,5 тисячі щоденних шкільних меню. У 800 випадках (23%) виявлено порушення норм здорового харчування.

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Минулорічні перевірки показали, що в кожному другому закладі середньої освіти були порушення, пов’язані з незадовільним матеріально-технічним станом, неналежним водопостачанням, незабезпеченням якісною питною водою тощо.

"2021 рік – це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року – нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Відчути відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня цього року", - йдеться в повідомленні.

Новим Санітарним регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ. Встановлено групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів (злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти).

Автор: 

діти (5041) школа (2204) їжа (428) Держпродспоживслужба1 (573) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+4
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн!!! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн.???!

Ау-у-у-у... ЗЕбанаты?
Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9103 Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5400
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27.04.2021 15:36
+1
Ну констатували ,зафіксували ,а далі що ??? Хтось відповів ,бодай за щось ???)))
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27.04.2021 15:37
+1
батьки зараз повинні бути і вчителем, і постачальником, і психологом, і юристом, і бухгалтером і поваром.. і .., щоб у дитини усе було добре у школі. усі інші, кому за це зарплатню платять і хто на це вчився, будуть лише вапєть про наїзди на них бєшєнними батьками.
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27.04.2021 15:52
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Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6896
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27.04.2021 15:35 Відповісти
не актуально. кандидат ківанаук актуально.
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27.04.2021 15:53 Відповісти
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн!!! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн.???!

Ау-у-у-у... ЗЕбанаты?
Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9103 Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5400
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Ну констатували ,зафіксували ,а далі що ??? Хтось відповів ,бодай за щось ???)))
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27.04.2021 15:37 Відповісти
батьки зараз повинні бути і вчителем, і постачальником, і психологом, і юристом, і бухгалтером і поваром.. і .., щоб у дитини усе було добре у школі. усі інші, кому за це зарплатню платять і хто на це вчився, будуть лише вапєть про наїзди на них бєшєнними батьками.
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27.04.2021 15:52 Відповісти
Здоровое питание исключает совместный прием мяса и углеводов.(сахар,мука ,картошка.)Только мясо и овощи,зелень.А мы априори запрограммированы предками подохнуть раньше,что активно и делаем из-за чревоугодия и алчным привычкам.Эра интернета активно просвещает и одурманивает,смотря чем увлекаться.
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27.04.2021 15:58 Відповісти
Ви на кето?

Золоті слова кажете. Тільки ще додам до пішого переліку: рибу, яйця, авокадо, ягоди, горіхи.
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27.04.2021 16:49 Відповісти
Эти диеты разработаны очень давно,американскими эмпириками,и научно подтверждены в конце 80х Неумывакиным ИП.Каждое поколение изобретает свое колесо,или подтверждает давно забытое.В основе здорового питания -поддержание кислотно щелочного равновесия.Ну и конечно никто не отвергает наследственность.
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27.04.2021 20:06 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то кето дієту застосовували ще у минулому столітті для лікування епілепсії у дітей, а паралельно помітили, що вона призводить до схуднення та реально спалює жир. До речі, це єдина дієта, яка реально спалює жир.
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27.04.2021 20:22 Відповісти
Лєнка-ополчєнка ходила на єкскурсії у школи в Японії та запозичувала їхні методи харчування. Чому в українських школах не дають дітям суші і чому вона не виконує свої обіцянки? Вона як і її благовірний Янелох теж аби потриндеть.

А якщо серейозно, то ця вівця збиралась робити революцію у дитячому харчуванні в навчальних закладах. Два роки пройшло, а вона нічого корисного не зробила для Неньки - НІЧОГО! Ну, зато молода, красива та струнка, як кажуть зебілки-тепешки.
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27.04.2021 16:46 Відповісти
 
 