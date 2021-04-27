Порушення норм харчування виявлено майже в кожному четвертому шкільному меню, - Держпродспоживслужба

Майже в кожному четвертому шкільному меню є порушення норм здорового харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Під час семінару з Європейським регіональним бюро ВООЗ глава відомства Владислава Магалецька заявила, що Держпродспоживслужба від початку року проаналізувала 3,5 тисячі щоденних шкільних меню. У 800 випадках (23%) виявлено порушення норм здорового харчування.

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Минулорічні перевірки показали, що в кожному другому закладі середньої освіти були порушення, пов’язані з незадовільним матеріально-технічним станом, неналежним водопостачанням, незабезпеченням якісною питною водою тощо.

"2021 рік – це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року – нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Відчути відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня цього року", - йдеться в повідомленні.

Новим Санітарним регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ. Встановлено групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів (злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти).