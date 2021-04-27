УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10140 відвідувачів онлайн
Новини
4 767 20

Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР

Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР

Члени російськомовної хакерської групи "Бабук" зламали сервер поліцейського управління Вашингтона і вкрали конфіденційну інформацію з бази даних поліції.

Про це повідомляє АР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайті скриншоти, що підтверджують їхнє твердження про крадіжку понад 250 гігабайтів даних, в тому числі про інформаторів поліції.

Зловмисники також вимагали від поліції викуп, пообіцявши, в разі, якщо через три дні його не отримають, зіллють місцевим кримінальним угрупованням дані про інформаторів.

У поліції запевнили, що ця подія не позначилася на їхній роботі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість кібератак на Україну зростає: хакери "полюють" на органи держвлади, об'єкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

"Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. У той час як ми розслідуємо повний вплив і продовжуємо аналізувати діяльність, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи", - повідомили в департаменті.

Представник ФБР поки не надав ЗМІ ніяких коментарів.

Автор: 

росія (64923) США (22497) хакер (1345) злам (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Кажись кто-то скоро довы@буется...
показати весь коментар
27.04.2021 15:51
+11
Теперь в подъездах точно будет нассано!
показати весь коментар
27.04.2021 15:44
+8
свонособаки у своєму звичайному нахабному репертуарі.
а потім хтось буде жалітися на "хрюсофобію"..
показати весь коментар
27.04.2021 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь в подъездах точно будет нассано!
показати весь коментар
27.04.2021 15:44 Відповісти
В нынешней политической ситуации, это называется "дергать тигра за усы". Не самое умное, что можно было бы придумать...
показати весь коментар
27.04.2021 15:47 Відповісти
- Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:
- Дайте десять копеек на трамвай.(с)
показати весь коментар
27.04.2021 15:48 Відповісти
Кажись кто-то скоро довы@буется...
показати весь коментар
27.04.2021 15:51 Відповісти
свонособаки у своєму звичайному нахабному репертуарі.
а потім хтось буде жалітися на "хрюсофобію"..
показати весь коментар
27.04.2021 15:54 Відповісти
продам чертеж айфона и новейшего чипа, дорого

Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР - Цензор.НЕТ 9301
показати весь коментар
27.04.2021 16:21 Відповісти
Ну раз украли пусть теперь попробуют по етим чертежам что-то произвести
показати весь коментар
28.04.2021 15:56 Відповісти
Взяли на понт!
показати весь коментар
27.04.2021 16:14 Відповісти
та отключите их уже от сети, с чебурнетом им будет хорошо.
показати весь коментар
27.04.2021 16:24 Відповісти
У хакеров нет национальности. Печалит, что в полиции Вашингтона, такая защита данных, так, не дай Бог, дойдет и к доступу ядерной кнопки. А вообще, хакеров уважаю. Это скорее не профессия, а убеждения.
показати весь коментар
27.04.2021 16:31 Відповісти
а ти впевнений, що вони зломали і отримали якусь інформацію?
показати весь коментар
27.04.2021 17:04 Відповісти
Неа.
показати весь коментар
27.04.2021 17:20 Відповісти
Интересно: как Байден на это отреагирует? Не передумал о своей будущей возможной встрече с гопником?
показати весь коментар
27.04.2021 16:31 Відповісти
Это как-то взаимосвязано?
показати весь коментар
27.04.2021 16:32 Відповісти
Чичичиписты тожа схемы чипов тырили это их спасло и помогло.
показати весь коментар
27.04.2021 17:09 Відповісти
вот.. а Трамп при этом считает что путин хороший парень и с мордором надо дружить
показати весь коментар
27.04.2021 17:20 Відповісти
Управление полиции Вашингтона, округ Колумбия, заявило в понедельник, что его компьютерная сеть была взломана, а русскоязычный синдикат программ-вымогателей заявил, что украл конфиденциальные данные, в том числе об информаторах, которые он угрожал поделиться с местными преступными группировками, если полиция не заплатит неуказанный выкуп.
(The Washington, D.C., police department said Monday that its computer network was breached, and a Russian-speaking ransomware syndicate claimed to have stolen sensitive data, including on informants, that it threatened to share with local criminal gangs unless police paid an unspecified ransom.)
показати весь коментар
27.04.2021 17:40 Відповісти
русскоязычный синдикат программ-вымогателей

Вымогали на русском?
показати весь коментар
27.04.2021 22:31 Відповісти
 
 