Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР

Члени російськомовної хакерської групи "Бабук" зламали сервер поліцейського управління Вашингтона і вкрали конфіденційну інформацію з бази даних поліції.

Про це повідомляє АР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайті скриншоти, що підтверджують їхнє твердження про крадіжку понад 250 гігабайтів даних, в тому числі про інформаторів поліції.

Зловмисники також вимагали від поліції викуп, пообіцявши, в разі, якщо через три дні його не отримають, зіллють місцевим кримінальним угрупованням дані про інформаторів.

У поліції запевнили, що ця подія не позначилася на їхній роботі.

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"Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. У той час як ми розслідуємо повний вплив і продовжуємо аналізувати діяльність, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи", - повідомили в департаменті.

Представник ФБР поки не надав ЗМІ ніяких коментарів.