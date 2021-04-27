Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР
Члени російськомовної хакерської групи "Бабук" зламали сервер поліцейського управління Вашингтона і вкрали конфіденційну інформацію з бази даних поліції.
Про це повідомляє АР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Повідомляється, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайті скриншоти, що підтверджують їхнє твердження про крадіжку понад 250 гігабайтів даних, в тому числі про інформаторів поліції.
Зловмисники також вимагали від поліції викуп, пообіцявши, в разі, якщо через три дні його не отримають, зіллють місцевим кримінальним угрупованням дані про інформаторів.
У поліції запевнили, що ця подія не позначилася на їхній роботі.
"Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. У той час як ми розслідуємо повний вплив і продовжуємо аналізувати діяльність, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи", - повідомили в департаменті.
Представник ФБР поки не надав ЗМІ ніяких коментарів.
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а потім хтось буде жалітися на "хрюсофобію"..
(The Washington, D.C., police department said Monday that its computer network was breached, and a Russian-speaking ransomware syndicate claimed to have stolen sensitive data, including on informants, that it threatened to share with local criminal gangs unless police paid an unspecified ransom.)
Вымогали на русском?