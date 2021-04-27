Питання про зміну голови МОЗ у найближчій перспективі не стоїть, - "слуга народу" Верещук
Фракція "Слуга народу" не розглядає в найближчій перспективі питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.
Про це повідомила народний депутат Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На фракції таких розмов не було (рішень фракції про відставку Степанова. - Ред.). Тобто десь кулуарно ми розмовляємо, критикуємо, покладаємо відповідальність - все це є. Але так, щоб ми говорили про заміну міністра охорони здоров'я, хоча б в найближчій перспективі, то так питання не стоїть", - сказала Верещук в ефірі 4 каналу.
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https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y. https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1386775196426817539 16 ч
Знаєте, цей павіан Стєпанов став вульгарним. Дивлюсь зараз "Свободу слова" на ICTV. Волонтер Литвинова, що займається концентраторами, звинувачує його в брехні. А перед цим був батл з Гончаренком.
О, до нього приєдналась Голубовська - інфекціоніст часів Багатирьової. О, Юля Володимирівна взяла слово. Каже про розрушену медичну систему.
Короче, ЮВТ і її команда підтримує міністра Стєпанова.
знайшов, так би мовити, підхід до лікарської... спільноти
Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов розніс ущент усі починання попередньої команди щодо реформування психлікарні з суворим наглядом у Дніпрі. Не додає оптимізму і позиція деяких відомих представників галузі. Так, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман ще десять років тому був затятим поборником закриття дніпропетровської лікарні.
Але зараз Асоціація обстоює зовсім інші пріоритети. Зокрема, збереження тієї кількості ліжок, яка є не лише у дніпровській, а й в інших лікарнях. Варто також нагадати, що колишній дисидент Глузман став вірним апологетом нинішнього міністра Степанова і входить в медичну раду при Міністерстві охорони здоров'я (знайшов спільну мову із Богатирьовою). - https://texty.org.ua/articles/103466/psyhushka-v-dnipriv-yak-suprun-namahalasya-olyudnyty-psyhiatrychnu-dopomohu-i-yak-stepanov-povertaye-tyurmu/?src=main
А те що цей бездар вбиває українців більше ніж пуйло, їх не цікавить. Вибрали - їжте.