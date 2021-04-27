Питання про зміну голови МОЗ у найближчій перспективі не стоїть, - "слуга народу" Верещук

Фракція "Слуга народу" не розглядає в найближчій перспективі питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Про це повідомила народний депутат Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На фракції таких розмов не було (рішень фракції про відставку Степанова. - Ред.). Тобто десь кулуарно ми розмовляємо, критикуємо, покладаємо відповідальність - все це є. Але так, щоб ми говорили про заміну міністра охорони здоров'я, хоча б в найближчій перспективі, то так питання не стоїть", - сказала Верещук в ефірі 4 каналу.

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