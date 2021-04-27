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Новини
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Питання про зміну голови МОЗ у найближчій перспективі не стоїть, - "слуга народу" Верещук

Питання про зміну голови МОЗ у найближчій перспективі не стоїть, -

Фракція "Слуга народу" не розглядає в найближчій перспективі питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Про це повідомила народний депутат Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На фракції таких розмов не було (рішень фракції про відставку Степанова. - Ред.). Тобто десь кулуарно ми розмовляємо, критикуємо, покладаємо відповідальність - все це є. Але так, щоб ми говорили про заміну міністра охорони здоров'я, хоча б в найближчій перспективі, то так питання не стоїть", - сказала Верещук в ефірі 4 каналу.

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук про звільнення Степанова: Це доволі небезпечно - на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти

Автор: 

МОЗ (5390) звільнення (2667) Степанов Максим (2196) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+2
https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine

https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y. https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1386775196426817539 16 ч

Знаєте, цей павіан Стєпанов став вульгарним. Дивлюсь зараз "Свободу слова" на ICTV. Волонтер Литвинова, що займається концентраторами, звинувачує його в брехні. А перед цим був батл з Гончаренком.

О, до нього приєдналась Голубовська - інфекціоніст часів Багатирьової. О, Юля Володимирівна взяла слово. Каже про розрушену медичну систему.

Короче, ЮВТ і її команда підтримує міністра Стєпанова.
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27.04.2021 16:03
+1
А эта ***** откуда знает! Она ведь по обороне))
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27.04.2021 16:04
+1
проблема у тому, що ми чуємо виключно про тих, хто є холопами олігархів. Тому що ЗМІ усі під олігархатом. От і все, маємо уроборос, тобто змію, що кусає сеюе за хвост.
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28.04.2021 12:00
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тада, гандона стєпанова можна замінити хіба що антикварним контрацептивом, а де ж його взяти?
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27.04.2021 16:03 Відповісти
то шило. пан маэ мило?)
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27.04.2021 16:07 Відповісти
ніт, у нацюцюрниках не розуміюся))
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27.04.2021 16:08 Відповісти
назви хочаб одне прізвище незамаране. крім медтехніки. от хто? чи лишились взагалі кадри? ааа, вои є, але їх ніхто не чув. тобто проблема в чому?
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27.04.2021 16:12 Відповісти
проблема у тому, що ми чуємо виключно про тих, хто є холопами олігархів. Тому що ЗМІ усі під олігархатом. От і все, маємо уроборос, тобто змію, що кусає сеюе за хвост.
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28.04.2021 12:00 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine

https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y. https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1386775196426817539 16 ч

Знаєте, цей павіан Стєпанов став вульгарним. Дивлюсь зараз "Свободу слова" на ICTV. Волонтер Литвинова, що займається концентраторами, звинувачує його в брехні. А перед цим був батл з Гончаренком.

О, до нього приєдналась Голубовська - інфекціоніст часів Багатирьової. О, Юля Володимирівна взяла слово. Каже про розрушену медичну систему.

Короче, ЮВТ і її команда підтримує міністра Стєпанова.
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27.04.2021 16:03 Відповісти
воровка Жулька дуже хоче Прем"єром бути, навіть не посоромилася озвучити плани на кААліцію зі Слугами урода.
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27.04.2021 16:06 Відповісти
все значно складніше: там не тільки гроші, а й кругова порука
знайшов, так би мовити, підхід до лікарської... спільноти

Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов розніс ущент усі починання попередньої команди щодо реформування психлікарні з суворим наглядом у Дніпрі. Не додає оптимізму і позиція деяких відомих представників галузі. Так, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман ще десять років тому був затятим поборником закриття дніпропетровської лікарні.
Але зараз Асоціація обстоює зовсім інші пріоритети. Зокрема, збереження тієї кількості ліжок, яка є не лише у дніпровській, а й в інших лікарнях. Варто також нагадати, що колишній дисидент Глузман став вірним апологетом нинішнього міністра Степанова і входить в медичну раду при Міністерстві охорони здоров'я (знайшов спільну мову із Богатирьовою). - https://texty.org.ua/articles/103466/psyhushka-v-dnipriv-yak-suprun-namahalasya-olyudnyty-psyhiatrychnu-dopomohu-i-yak-stepanov-povertaye-tyurmu/?src=main
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27.04.2021 16:10 Відповісти
А эта ***** откуда знает! Она ведь по обороне))
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27.04.2021 16:04 Відповісти
гы... лет 10-40 и оно само отпадет ) (с) решатели онлайн диджитал )
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27.04.2021 16:06 Відповісти
Вот и замечательно, Степашке к лету еще нужно прибарахлиться
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27.04.2021 16:20 Відповісти
Ну правльно, нафіга міняти, видно ділиться добре з "слугами". Модні куртки за 600тис вони теж хочуть.
А те що цей бездар вбиває українців більше ніж пуйло, їх не цікавить. Вибрали - їжте.
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27.04.2021 16:23 Відповісти
Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит/ как в песенке из пионерлагеря: У меня не стоит твоя роза в стакане. А я тебе засажу всю аллею цветами.
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27.04.2021 16:30 Відповісти
 
 