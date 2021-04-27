Керівництво "Слуги народу" не порушувало питання про виключення Тищенка з фракції, - Верещук

Керівники депутатської фракції "Слуга народу" не порушували питання про виключення Миколи Тищенка за порушення карантинних обмежень під час святкування дня народження його дружини

Про це повідомила народний депутат ("Слуга народу") Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цьому випадку керівництво фракції не ставило питання саме так", - сказала Верещук.

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Парламентарій також наголосила, що якби це питання було винесено на голосування, то вона підтримала б виключення Тищенка з фракції, оскільки "йдеться про систематичні порушення".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

В кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".