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Новини
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Керівництво "Слуги народу" не порушувало питання про виключення Тищенка з фракції, - Верещук

Керівництво

Керівники депутатської фракції "Слуга народу" не порушували питання про виключення Миколи Тищенка за порушення карантинних обмежень під час святкування дня народження його дружини

Про це повідомила народний депутат ("Слуга народу") Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цьому випадку керівництво фракції не ставило питання саме так", - сказала Верещук.

Читайте також: "Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: Ця ситуація не тягне на виключення з фракції

Парламентарій також наголосила, що якби це питання було винесено на голосування, то вона підтримала б виключення Тищенка з фракції, оскільки "йдеться про систематичні порушення".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

В кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

Слуга народу (2810) Верещук Ірина (683) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+6
Конечно нет. У вас такая фракция , точнее такой сброд ,что Тищенко ее быстрее разгонит, чем вы его исключите.Не позортесь убогие,самораспуститесь, не испытывайте терпение людей.
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27.04.2021 16:08
+4
ну як же ж фрікція "шлюх урода" без Колі-оболонської "катлєти"?
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27.04.2021 16:06
+1
А зачем о таком даже думать, ведь вместо мозгов "катлеты".
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27.04.2021 16:08
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ну як же ж фрікція "шлюх урода" без Колі-оболонської "катлєти"?
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27.04.2021 16:06 Відповісти
Конечно нет. У вас такая фракция , точнее такой сброд ,что Тищенко ее быстрее разгонит, чем вы его исключите.Не позортесь убогие,самораспуститесь, не испытывайте терпение людей.
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27.04.2021 16:08 Відповісти
А зачем о таком даже думать, ведь вместо мозгов "катлеты".
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27.04.2021 16:08 Відповісти
это же главарь банды, кто ж его уволит..
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27.04.2021 16:10 Відповісти
Уже тошнит от этой верещучки, пролетела с Киевом - вали нах_й в свое село. А то одна крыса об исключении второй волает. Тошнит от вас, ребята
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27.04.2021 16:11 Відповісти
Тю, а то це відразу не було ясно. Коля Тищенко (Катлєта) - особистий дружбан ЗЕленого ублюдка, КривоРагульного кондома Вовочки. Хто ж Колю хоч пальцем торкне?
...Зате "новиє ліца" - правда, ЗЕбіли?
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27.04.2021 16:11 Відповісти
Такому явлению как "ЗЕбилы" нужно целый раздел посвятись в учебнике по психологии.
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27.04.2021 16:17 Відповісти
Он же оказался бандитом из 90-х. Может просто боятся.
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27.04.2021 16:19 Відповісти
Если информация Лероса о Тищенко правдивая -
тогда это просто кошмар.
Как мог этот "элитный человек" попасть в ряды СН ?
Люди, страшно подумать - а кто остальные депутаты СН?
Полная деградация.
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27.04.2021 16:21 Відповісти
тобі тільки через 2 роки дійшло, кого наобирав у "новиє ліца"??? Ну що я можу сказати- ЖРІ...тє тепер повною ложкою
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27.04.2021 16:23 Відповісти
А как могли попасть в зелёную фракцию иванисов,бужанский, дубинский,шевченко,богуцкая и т.д.и т. п.?
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27.04.2021 19:59 Відповісти
... то що Українці .. на 30 році .. збагнули ЩО таке БАНДА злодійського племені ..? . там де .. СМЕРДЮЧИЙ ублюдок - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ ...
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27.04.2021 16:22 Відповісти
А самое страшное, что эти люди принимают Законы , по которым нам жить.
ВР должны взять чумаданы в руки и на выход, не надо доводить нас до греха ........
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27.04.2021 16:24 Відповісти
коля котлета их всех марафетом снабжает. как же они своего благодетеля уберут
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27.04.2021 16:36 Відповісти
Козьма Прутков говорил, что нельзя обьять необьятное, но а "слуги" не могут поднять неподнятное.
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27.04.2021 16:36 Відповісти
Які ж тупі керівникі в цій фракції. Невже вони не бачать, що Тищенко "токсичний"? Помтійни скандали з порушенням карантину, та і сам Тищенко відомий як Коля Котлета , він же - Коля Оболонський.
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27.04.2021 16:47 Відповісти
Не из фракции, а вообще из депутатов его исключить! Зачем он нужен такой! Что "козла сторожить огород" поставить
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27.04.2021 16:57 Відповісти
коротше, всіх можна косити і без суда - всіх слуг народу до ноги....
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27.04.2021 17:55 Відповісти
 
 