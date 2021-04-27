Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями"
Президент України Володимир Зеленський вважає за доцільне залучення до мирних переговорів інших держав, адже це може сприяти більш швидкому завершенню війни на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив у ході візиту на Херсонщину.
"Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", – сказав Глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Херсонщині.
Також Президент укотре висловився за модернізацію та оновлення Мінського переговорного процесу.
"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені", – зазначив він.
Глава держави зауважив, що наразі в межах Мінського формату активно проходять перемовини, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і невдовзі може бути досягнуто спільного результату.
"Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять", – зазначив Володимир Зеленський.
Щодо нещодавнього скупчення російських військ на східному кордоні України, то, за словами Президента, Росія не перший рік вдається до тиску. Але Україна сприймає це спокійно.
"Ми постійно повинні бути готові", – додав він.
За словами Глави держави, спільні зусилля України, європейських країн та США стосовно Росії створили можливості для деескалації.
"Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію", – зауважив Президент.
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- Император Палпатин (ЗЕльоный)
Лоботрясина, а ты как обычно, на побегушках и с улыбочкой...?
Одна пустая говорильня, как и ВСЁ, что вылетает из "рота Клоуна".
Источник: https://censor.net/ru/n3262317
Эти слова четырежды пропетлявшего и бесконечно уставшего, по сценарию, должны нас мобилизовать?
Что там за мощные новые игроки - пушилен и другой зверек, не помню, как там его?
Лисий та лєначка з кварталу???
Клоун, а ти ж казало, що "Нада просто пєрєстать стрєлять".
Давай, начинай переговоры. Путин только сидит и ждет когда мы твердо потребуем от него уйти из Донбасса, ага.
Да Путин будет счастлив такой инициативе - отказаться от Минских соглашений!! Просто хлопать от радости будет, как и все наши "друзья" из Германии и Франции.
Счастлив, что сможет сдыхаться Минских и вместе с ними - САНКЦИЙ за их невыполнение.
А с какой радости и как вы его сейчас заставите подписать новые Минские, с более жесткими требованиями по России и более гибкими - для нас? Путин конечно убийца и негодяй, но далеко не дурак!
Он сейчас отказывается встретиться даже в нормандском формате - как ты собираешься уговорить его подписать новые Минские?
Вот жеж выбрали нам презика - идиота, капец...