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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями"

Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу:

Президент України Володимир Зеленський вважає за доцільне залучення до мирних переговорів інших держав, адже це може сприяти більш швидкому завершенню війни на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив у ході візиту на Херсонщину.

"Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", – сказав Глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Херсонщині.

Також Президент укотре висловився за модернізацію та оновлення Мінського переговорного процесу.

"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський

Глава держави зауважив, що наразі в межах Мінського формату активно проходять перемовини, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і невдовзі може бути досягнуто спільного результату.

"Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять", – зазначив Володимир Зеленський.

Щодо нещодавнього скупчення російських військ на східному кордоні України, то, за словами Президента, Росія не перший рік вдається до тиску. Але Україна сприймає це спокійно.

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"Ми постійно повинні бути готові", – додав він.

За словами Глави держави, спільні зусилля України, європейських країн та США стосовно Росії створили можливості для деескалації.

"Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію", – зауважив Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) росія (64923) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+28
Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками" - Цензор.НЕТ 2123
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27.04.2021 16:24
+26
Зеленский о скоплении войск РФ: Россия оказывает давление не первый год, мы воспринимаем это спокойно - Цензор.НЕТ 3277
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27.04.2021 16:18
+23
Ну скажи, що тобі 42 роки, що ти дебіл і пишуть тобі тексти по дебільному!!!!! Коли ти вже навчишся мислити як хоча би МУЖИК??????????? а не пацан з 95 подворотні!!!!!!!!! ЩО тИ взагалі несеш????????????? тЕбе просто неможливо слухати, тИ БЕЗДАРЬ!!!!!!! Йди вже геть!!!!!
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27.04.2021 16:25
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Скорее беспокойно, безынициативно и нерезультативно.
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27.04.2021 16:18 Відповісти
«Я достиг того, чего не смог достичь ни один ситх до меня. Я уничтожил джедаев и покорил Корусант. Я восседаю на троне нового, неудержимого строя. Я создам великую Галактическую Империю, воплотив в ней свой замысел»
- Император Палпатин (ЗЕльоный)
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27.04.2021 17:07 Відповісти
Тільки силою зброї можна зупинити терористичне російське бидло! Так було 300 і 100 років тому і так є зараз, тому Зеленському потрібно докладати максимальних зусиль не на чергових безглуздих переговорах та форматах, а на фронті і в тилу ворога, організовуючи систему ешелоновану оборону та системну ліквідацію російських терористів по всьому світі! Фізична ліквідація путіна, кадирова та інших ключових та знакових терористів має бути завданням №1 для української розвідки та дипломатії!
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27.04.2021 18:49 Відповісти
Зеленский о скоплении войск РФ: Россия оказывает давление не первый год, мы воспринимаем это спокойно - Цензор.НЕТ 3277
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27.04.2021 16:18 Відповісти
С командой Неудержимых?)
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27.04.2021 16:20 Відповісти
Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками" - Цензор.НЕТ 2123
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27.04.2021 16:24 Відповісти
Цей дрібний, я так розумію, на випадок, якщо не буде що їсти? Типу "ходячий шашлик"? Як у магаданських зеків, які здійснювали втечу?
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27.04.2021 19:52 Відповісти
Зюзика и Лысого...
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27.04.2021 16:24 Відповісти
Точно. Первый год - мы вообще четырежды "забили" на это давление.
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27.04.2021 16:22 Відповісти
Хорошо, когда в голове зеленского одна линия, и та посредине.
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27.04.2021 16:23 Відповісти
У него одна линия и та между булок
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27.04.2021 19:13 Відповісти
если глава государства каждый раз говорит о том , что "они отвели войска", "мы поддерживаем это", "это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", то какую поддержку можно ожидать от Европы? Если оно все делает для того что бы отбелить оккупанта.Источник: https://censor.net/ru/n3262317
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27.04.2021 16:23 Відповісти
"С очень серьезными, мощными игроками"...

Лоботрясина, а ты как обычно, на побегушках и с улыбочкой...?
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27.04.2021 16:24 Відповісти
Ну скажи, що тобі 42 роки, що ти дебіл і пишуть тобі тексти по дебільному!!!!! Коли ти вже навчишся мислити як хоча би МУЖИК??????????? а не пацан з 95 подворотні!!!!!!!!! ЩО тИ взагалі несеш????????????? тЕбе просто неможливо слухати, тИ БЕЗДАРЬ!!!!!!! Йди вже геть!!!!!
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27.04.2021 16:25 Відповісти
Никогда)))) шо не понятно что это генетика))))
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27.04.2021 19:19 Відповісти
Скоріш мутація - земудакус!
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27.04.2021 20:09 Відповісти
досить вже критикувати главЗе!Бенька, час уже копати (..здити).
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28.04.2021 03:00 Відповісти
Что ты несешь?
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27.04.2021 16:26 Відповісти
так парашка и согласилась
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27.04.2021 16:26 Відповісти
Кто бы ему пельку заткнул, а то задолбал своими "инициативами". Заодно объяснил бы ему, что путен, исключительно путен, вот та обезьяна с гранатой, решает быть войне или не быть.
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27.04.2021 16:27 Відповісти
Нелох крупно лохонулось, когда в Париже подтвердило приверженность к минскому формату, а теперь ноет, что договор не тот - кто же тебя заставлял подтверждать приемственность власти? Топил бы за то, что подписант не он и на это не согласен!
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27.04.2021 16:29 Відповісти
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-..........
Одна пустая говорильня, как и ВСЁ, что вылетает из "рота Клоуна".
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27.04.2021 16:31 Відповісти
Вовочка, так в политику не играют. На твоем месте надо главой, вместо Кравчука, предложить Петра Алексеевича, он подписывал, вот и пусть занимается красными линиями. Уверен, он бы стал политическим трупом, это был бы ему приговор. А ты Вовочка избавился бы от головной боли, не ты начинал, не тебе продолжать. Интересно, Петр Алексеевич принял бы такое предложение?
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27.04.2021 16:31 Відповісти
Вот в чем проблема. ***** так не считает. Получился очередной громкий пук в воду. Или это и есть план бе-е-е-е-е-е?
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27.04.2021 16:31 Відповісти
С его стороны это уже план Ю. Надеюсь , что планом Я будет его отставка.
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27.04.2021 16:54 Відповісти
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями" - Цензор.НЕТ 843
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27.04.2021 16:31 Відповісти
"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.
Источник: https://censor.net/ru/n3262317
Эти слова четырежды пропетлявшего и бесконечно уставшего, по сценарию, должны нас мобилизовать?
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27.04.2021 16:32 Відповісти
> "Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил президент.

Что там за мощные новые игроки - пушилен и другой зверек, не помню, как там его?
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27.04.2021 16:32 Відповісти
При Порошенко це був би очевидний натяк на США, а за Клоуна страшно уявити кого він має на увазі )
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27.04.2021 18:58 Відповісти
Які такі «міцні» ігруни???
Лисий та лєначка з кварталу???
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27.04.2021 16:34 Відповісти
Юзік, Вірастюк, нове "світило науки", ще Сивохо може підключитися.
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27.04.2021 16:55 Відповісти
Знову якусь ліву траву Бубіку підсунули.
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27.04.2021 16:34 Відповісти
Хіба що з жомової ями новоспеченого кандидата неук.
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27.04.2021 16:49 Відповісти
"Мы не можем гарантировать на 100%..."

Клоун, а ти ж казало, що "Нада просто пєрєстать стрєлять".
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27.04.2021 16:39 Відповісти
И кто ж из больших фигур будет считаться с мнением пешки и в первую очередь рашка. Она же издевательски, с плевком в лицо заявляет, что не является стороной конфликта и не согласна на расширение нормандского формата. Нет. продолжает попусту блеять, как баран, идущий на закланье.
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27.04.2021 16:48 Відповісти
Промолчу о том, что власть бездарна, но терпеть, что всю страну они за дебилов держат, действительно уже невмоготу..................... Если этот баран не понимает, что изменение состава группы и формат переговоров не зависит от его хотелок, то не все же идиоты.
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27.04.2021 16:52 Відповісти
Цензор, ви краще давайте відео його заяви, там такі "перли" звучать, хоч буде з чого посміятись. Бо ви даєте те, що його прес-служба підкорегувала, але й там проглядаються "шедеври". "Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні...". Прямо монолог Голохвастова. Мабуть Вава вчить роль цього пройдохи, чи може ніяк не може вийти з цієї своєї ролі.
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27.04.2021 16:59 Відповісти
Теж з 95го?
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27.04.2021 16:59 Відповісти
Собаки лают , а караван идет в правильном направлении. Президенту Зеленскому респект!
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27.04.2021 17:05 Відповісти
Клоун и *моЩные* игроки... фокин, кравчук, сцивоха, юзик ... 😂
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27.04.2021 17:08 Відповісти
Шо само всралося та не змогло припинить війну? А як же ж мір в глазу хутіна?
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27.04.2021 17:09 Відповісти
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями" - Цензор.НЕТ 574
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27.04.2021 17:34 Відповісти
А якби на його місці був якійсь дурачок, то пішов би з посади.
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27.04.2021 17:57 Відповісти
И кто это будет делать?
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27.04.2021 17:24 Відповісти
Прекратить войну на Донбассе.... прекратить войну на Доньассе...О Крыме вообще ни слова !
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27.04.2021 17:28 Відповісти
Извините, ведь коЗеленский игроками считает скорее всего тех, кто хером на рояле лабает. В других играх эта надежда 74% замечена не была.
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27.04.2021 17:31 Відповісти
Подождите, на президентских выборах народ голосовал за героя сериала по фамилии Галабаротька, а не персожнажа романа по фамилии Манилов. Неувязочка-с.
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27.04.2021 18:09 Відповісти
Це той во засцяний на лавці з його команди? Як його там?...
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27.04.2021 19:12 Відповісти
Когда же этот ДЕБИЛ уже успокоится???
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27.04.2021 19:19 Відповісти
Не повинно бути ніяких перемовин по Донбасу взагалі. Перемовини повинні бути про те, як вигнати звідти кацапів .
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27.04.2021 19:22 Відповісти
ты прямо Капитан Очевидность.
Давай, начинай переговоры. Путин только сидит и ждет когда мы твердо потребуем от него уйти из Донбасса, ага.
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27.04.2021 19:50 Відповісти
Звідки тупі люди беруться? наче ж усі однаково отримуються.
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01.05.2021 09:16 Відповісти
"мощные игроки" - это наверное лояльные к рашисту Турция и Израиль?
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27.04.2021 19:35 Відповісти
Сраною мітлою треба гнати такого президента аж до самоі москви!
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27.04.2021 19:35 Відповісти
Напоминает муху, которая бьется о стекло. Когда, наконец, до них дойдет, что Московии ненужен никакой мир в Украине! Азербайджану понадобилось 30 лет, чтобы понять это. Может и до нас когда-то дойдет, а различные там "форматы" - это игра на публику, не более.
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27.04.2021 19:36 Відповісти
То что подписано уже подписано, и когда Украина ( не имея позиции победителя) предлагает переиграть все в одностороннем порядке - не имея никаких козырных карт в рукаве - звучит глупо и нелогично. Минские соглашения были подписаны при участии ОРДЛО, Зеленский называет ту сторону террористами - имеет на это право, но по факту это абсолютный переговорный тупик. Окончание войны Зесопле абсолютно не надо - на нее можно списать любые социально-економисеские косяки самого президента и его ********** партии...... Вцелом он повторяет политику Порошенко.... та же риторика, тот же политический курс......
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27.04.2021 19:48 Відповісти
Не совсем так , если допустить , что Осел и его корешь агент ФСБ Козырь играют на стороне ***** , то его действия становятся очень правильными и логичными. А на счет окончания войны , так это не кому в Украине не надо , бо денег на реинтеграцию ДыРки нет и не кто их не даст , а новые налоги ради этого точно не кто платить не захочет и это будет явно не 1,5%. Кто за Украину давно от туда уехал , а проблемы ваты головного мозга пусть ***** решает.
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27.04.2021 20:00 Відповісти
Боже, какой дурак...


Да Путин будет счастлив такой инициативе - отказаться от Минских соглашений!! Просто хлопать от радости будет, как и все наши "друзья" из Германии и Франции.


Счастлив, что сможет сдыхаться Минских и вместе с ними - САНКЦИЙ за их невыполнение.
А с какой радости и как вы его сейчас заставите подписать новые Минские, с более жесткими требованиями по России и более гибкими - для нас? Путин конечно убийца и негодяй, но далеко не дурак!


Он сейчас отказывается встретиться даже в нормандском формате - как ты собираешься уговорить его подписать новые Минские?


Вот жеж выбрали нам презика - идиота, капец...
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27.04.2021 19:49 Відповісти
Значит Баканыч передал свежую партию веселящего порошка.
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27.04.2021 19:53 Відповісти
С русней наступит мир , когда они даже пукнуть будут боятся в сторону Украины , а до этого либо война , либо здача Киева , Азербайджан подтвердит 30-ть лет шли мирные( переговоры) и все время гибли Азербайджанцы
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27.04.2021 19:57 Відповісти
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27.04.2021 20:01 Відповісти
Тупий собачий ЗЕ рот!
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27.04.2021 21:16 Відповісти
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями" - Цензор.НЕТ 6809
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28.04.2021 00:50 Відповісти
всё верно сказал.
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28.04.2021 06:17 Відповісти
 
 