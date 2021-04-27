Україна від початку війни скоротила майже вдвічі кількість дипломатів у Росії, - МЗС

Україна скоротила кількість своїх дипломатів у Росії від початку військової агресії в 2014 році майже удвічі. Зараз їхня кількість становить 37 осіб.

Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв’ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2013 році тільки в посольстві України в РФ у Москві працювало близько 60 осіб.

"37 співробітників (зараз працюють. - Ред.) у всіх українських дипломатичних установах на території Росії ... Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі", - сказав Баньков.

Читайте також: Україна вишле дипломата РФ за принципом взаємності, - МЗС

Він також уточнив, що на території України продовжують працювати 69 російських дипломатів