Україна від початку війни скоротила майже вдвічі кількість дипломатів у Росії, - МЗС
Україна скоротила кількість своїх дипломатів у Росії від початку військової агресії в 2014 році майже удвічі. Зараз їхня кількість становить 37 осіб.
Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв’ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в 2013 році тільки в посольстві України в РФ у Москві працювало близько 60 осіб.
"37 співробітників (зараз працюють. - Ред.) у всіх українських дипломатичних установах на території Росії ... Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі", - сказав Баньков.
Він також уточнив, що на території України продовжують працювати 69 російських дипломатів
Топ коментарі
+10 Andrea Petrychenko
показати весь коментар27.04.2021 16:37
+7 дератизатор
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+7 Welt Schmerz
показати весь коментар27.04.2021 16:30
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Выбрать какого-то с харей пошире, что бы плюнуть с трёх метров и не промазать, остальных нахер - в запоребье....
1942 год. Рейх с начала войны сократил почти вдвое количество дипломатов в СССР.
Об этом заявил министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в интервью https://glavcom.ua/interviews/derzhsekretar-mzs-oleksandr-bankov-ogoloshennya-nashogo-konsula-personoyu-non-grata-chista-provokaciya-rosiji-752695.html "Дер Штюрмер" , передаетhttps://censor.net/.
Там наверное добрая половина агентуры.
Вони нічого крім диверсій не роблять . Хай бавляться.