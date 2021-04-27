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Новини Агресія Росії проти України
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Україна від початку війни скоротила майже вдвічі кількість дипломатів у Росії, - МЗС

Україна від початку війни скоротила майже вдвічі кількість дипломатів у Росії, - МЗС

Україна скоротила кількість своїх дипломатів у Росії від початку військової агресії в 2014 році майже удвічі. Зараз їхня кількість становить 37 осіб.

Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв’ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2013 році тільки в посольстві України в РФ у Москві працювало близько 60 осіб.

"37 співробітників (зараз працюють. - Ред.) у всіх українських дипломатичних установах на території Росії ... Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі", - сказав Баньков.

Читайте також: Україна вишле дипломата РФ за принципом взаємності, - МЗС

Він також уточнив, що на території України продовжують працювати 69 російських дипломатів

Автор: 

МЗС (4107) росія (64923) дипломати (565)


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Топ коментарі
+10
Абсурд в том что во время российско украинской войны между Украиной и оккупантами есть дипломатические отношения и даже безвизовый въезд.
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27.04.2021 16:37
+7
Надо оставить одного!
Выбрать какого-то с харей пошире, что бы плюнуть с трёх метров и не промазать, остальных нахер - в запоребье....
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27.04.2021 16:28
+7
Треба знизити кількість до нуля. Бо факт наявності дипломатів у такій ситуації - це взагалі-то сюр

1942 год. Рейх с начала войны сократил почти вдвое количество дипломатов в СССР.

Об этом заявил министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в интервью https://glavcom.ua/interviews/derzhsekretar-mzs-oleksandr-bankov-ogoloshennya-nashogo-konsula-personoyu-non-grata-chista-provokaciya-rosiji-752695.html "Дер Штюрмер" , передаетhttps://censor.net/.
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27.04.2021 16:30
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Там и 7 с головой хватит , не хрен кацапским прихвостням жизнь облегчать.
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27.04.2021 16:25 Відповісти
Надо оставить одного!
Выбрать какого-то с харей пошире, что бы плюнуть с трёх метров и не промазать, остальных нахер - в запоребье....
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27.04.2021 16:28 Відповісти
Треба знизити кількість до нуля. Бо факт наявності дипломатів у такій ситуації - це взагалі-то сюр

1942 год. Рейх с начала войны сократил почти вдвое количество дипломатов в СССР.

Об этом заявил министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в интервью https://glavcom.ua/interviews/derzhsekretar-mzs-oleksandr-bankov-ogoloshennya-nashogo-konsula-personoyu-non-grata-chista-provokaciya-rosiji-752695.html "Дер Штюрмер" , передаетhttps://censor.net/.
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27.04.2021 16:30 Відповісти
Абсурд в том что во время российско украинской войны между Украиной и оккупантами есть дипломатические отношения и даже безвизовый въезд.
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27.04.2021 16:37 Відповісти
За не полных пять лет ВОВ, в плен попали 2,5 млн немцев. Сколько кацапов попало в плен сейчас?
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27.04.2021 16:52 Відповісти
попало достаточно.только поотпускали/пообменивали этих набутылочных...
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27.04.2021 18:37 Відповісти
Что за набутылочные? Можно конкретнее, кого меняли?
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27.04.2021 18:41 Відповісти
Молодых просто мамам росийским поотдавали. Типа они заблудились.
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27.04.2021 18:44 Відповісти
А мусить бути 0 (нуль). Цікаво, яка ще країна під час війни терпить у себе ворожих дипломатів, попів, проворожих "палітікав"? В тім, чому дивуватись - гівнокомандуючий в Україні під час війни - клоун. Так вирішили 74% елохторату.
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27.04.2021 17:28 Відповісти
что наши дипломаты делают еще можно понять, а вот что делают здесь 69 козломордых - это вопрос. кроме как шпионить у них и работы то нет.
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27.04.2021 17:32 Відповісти
Гнать их всех с Украины сраной метлой, чтоб и духу ихнего здесь небыло, нехрен им здесь делать.
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27.04.2021 17:54 Відповісти
Сократить н хрен всех дипломатов в Москве!! нечего общаться с агрессором!!
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27.04.2021 18:29 Відповісти
Сократить н хрен всех дипломатов в Москве!! нечего общаться с агрессором!!
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27.04.2021 18:32 Відповісти
Дипотношения с Московией надо рвать. Посредником пусть Канада или Литва выступает.
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27.04.2021 18:46 Відповісти
Зачем нам аж 69 русских дипломатов???
Там наверное добрая половина агентуры.
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27.04.2021 19:46 Відповісти
Ми ж не воюємо з москалями ну то хай живуть
Вони нічого крім диверсій не роблять . Хай бавляться.
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27.04.2021 20:29 Відповісти
Хм....69 ?.....Экие голубки и кто из них сверху?
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27.04.2021 20:33 Відповісти
 
 