Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин: тепер йому загрожує до 8 років в'язниці
У Польщі затримали громадянина України, який намагався вкрасти 120 посудомийних машин. Інцидент стався в місті Радомсько.
Про це повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що українець під виглядом співробітника транспортної компанії намагався вивезти зі складу 120 посудомийних машин на суму 109 000 злотих (близько 800 000 гривень). За даними поліції, інцидент стався ще 21 квітня.
Чоловік з вантажівкою потрапив на територію заводу на підставі транспортних документів, які пізніше виявилися підробленими. Його вантажівку завантажили 120 посудомийними машинами, які він нібито мав відвезти до Німеччини. Але один із співробітників в останній момент запідозрив обман.
На місце викликали поліцію, вона знайшла підроблену транспортну документацію. Затриманий мав при собі документи на різні імена та національності, представлявся громадянином Словаччини.
На цей момент 28-річний громадянин України заарештований. Йому загрожує до 8 років в'язниці за шахрайство.
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Ну, а якщо ширше подивитися, то кримінал є в будь якій країні.
можуть тебе і обікрасти та навить вбити. "Роботящі українці" де отримували професійну
освіту і коли? Іх що допускають працювати на ********* устаткуванні підприємств? В Україні
готують такі кадри? Та система підготовки робочих спеціальностей завалена на ніц! Робота так собі подай та принеси для неособо обдарованих.І наостанок ,ви українці ніколи за кордонами ніколи не будете своїми,на вас там дивляться як на рабів. Свою Україну треба розбудовувати!Хоча кому то розповідати?
мало хто в світах знають. А брехло ти порядне коли говориш про якесь"сільське будівництво".
В ПольщІ ви ніхто а в Німеччині тим більш.Там і без вас дикунів чудово справляються!
Ніколи заробітчанином не був і не збираюся бути.Українець Батьківщину захищає,
а хохлюга старається за кордон драпанути.Нічим ви від "вати" не відрізняєтеся
паскуди. А я УКРАЇНЕЦЬ !!!