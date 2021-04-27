Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин: тепер йому загрожує до 8 років в'язниці

У Польщі затримали громадянина України, який намагався вкрасти 120 посудомийних машин. Інцидент стався в місті Радомсько.

Про це повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що українець під виглядом співробітника транспортної компанії намагався вивезти зі складу 120 посудомийних машин на суму 109 000 злотих (близько 800 000 гривень). За даними поліції, інцидент стався ще 21 квітня.

Чоловік з вантажівкою потрапив на територію заводу на підставі транспортних документів, які пізніше виявилися підробленими. Його вантажівку завантажили 120 посудомийними машинами, які він нібито мав відвезти до Німеччини. Але один із співробітників в останній момент запідозрив обман.

На місце викликали поліцію, вона знайшла підроблену транспортну документацію. Затриманий мав при собі документи на різні імена та національності, представлявся громадянином Словаччини.

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На цей момент 28-річний громадянин України заарештований. Йому загрожує до 8 років в'язниці за шахрайство.