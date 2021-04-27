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Новини
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Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин: тепер йому загрожує до 8 років в'язниці

Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин: тепер йому загрожує до 8 років в'язниці

У Польщі затримали громадянина України, який намагався вкрасти 120 посудомийних машин. Інцидент стався в місті Радомсько.

Про це повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що українець під виглядом співробітника транспортної компанії намагався вивезти зі складу 120 посудомийних машин на суму 109 000 злотих (близько 800 000 гривень). За даними поліції, інцидент стався ще 21 квітня.

Чоловік з вантажівкою потрапив на територію заводу на підставі транспортних документів, які пізніше виявилися підробленими. Його вантажівку завантажили 120 посудомийними машинами, які він нібито мав відвезти до Німеччини. Але один із співробітників в останній момент запідозрив обман.

На місце викликали поліцію, вона знайшла підроблену транспортну документацію. Затриманий мав при собі документи на різні імена та національності, представлявся громадянином Словаччини.

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На цей момент 28-річний громадянин України заарештований. Йому загрожує до 8 років в'язниці за шахрайство.

Автор: 

арешт (2520) злодійство (395) Польща (8478) українці (2537)


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Топ коментарі
+6
А мені тут "дехто" тут розпинався, що емігрують з України лише одні "білі" і "пухнасті", "роботящі українці", які ретельно працюють на благо своєї сім"ї і європейців...
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27.04.2021 16:33
+6
У него очень много посуды
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27.04.2021 17:10
+4
с полным пансионом к тому же. жизнь налаживается.
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27.04.2021 16:34
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Маладца. Аж на 8 лет в ЕС. Тоже безвиз)
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27.04.2021 16:28 Відповісти
с полным пансионом к тому же. жизнь налаживается.
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27.04.2021 16:34 Відповісти
Всё уже украдено до нас!
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27.04.2021 16:33 Відповісти
А мені тут "дехто" тут розпинався, що емігрують з України лише одні "білі" і "пухнасті", "роботящі українці", які ретельно працюють на благо своєї сім"ї і європейців...
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27.04.2021 16:33 Відповісти
Ну якщо підійти з юридичної точки зору, то ті що емігрують - це вже (чи в процесі оформлення) громадяни тієї держави, куди вони переїхали. А в цій статті зазначено, що посудомийні машини намагалася вкрасти громадянин України.
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27.04.2021 16:42 Відповісти
З юридичної - так... В більш широкому сенсі це, частіше, "тимчасовий" виїзд на заробітки. Бо не всі виїжджають, щоб там залишиться назавжди... Більшість їде попрацювать, заробить грошей і повернуться назад... А якщо підійти чіткіше, то не всі "емігранти", що туди переселилися на постійне проживання, стають громадянами тієї країни, де поселилися. Вони так і залишаються "совками"...Од того, що він отримує навіть паспорт тієї країни, він не перестає буть тим, ким був...
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27.04.2021 17:17 Відповісти
Ну совок головного мозку не виліковний. Ось такп халепа.
Ну, а якщо ширше подивитися, то кримінал є в будь якій країні.
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27.04.2021 17:41 Відповісти
у меня знакомый ещё лет 20 назад имел в загранпаспорте депортацию практически со всех стран европы . и понемногу отсидеть успел в половине из них . тоже мошенник неугомонный . свалил потом куда то в сторону азии
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27.04.2021 18:26 Відповісти
Розпинаються як правило наши українські журнашлюхи! "Білі" та "пухнасті" українці досить часто показують себе с такої сторони що на них і дивитися неохота.Абсолютно ненадійні,
можуть тебе і обікрасти та навить вбити. "Роботящі українці" де отримували професійну
освіту і коли? Іх що допускають працювати на ********* устаткуванні підприємств? В Україні
готують такі кадри? Та система підготовки робочих спеціальностей завалена на ніц! Робота так собі подай та принеси для неособо обдарованих.І наостанок ,ви українці ніколи за кордонами ніколи не будете своїми,на вас там дивляться як на рабів. Свою Україну треба розбудовувати!Хоча кому то розповідати?
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27.04.2021 20:51 Відповісти
А ти у нас - "щирий поляк"? Як писав, так і пишу - люди їдуть різні... Однак, українці-будівельники, наприклад, користуються попитом.. Знайомий поїхав, у черговий раз, у Німеччину. Закінчив Остерський технікум. Спеціаліст з сільського будівництва. Років з десять тому ризикнув поїхать на заробітки. Перше питання: "Русиш?".. "Найн, Україна...". "О-о... Я, я..." . Відпрацював літо. Зробив ремонт заміського будинку. Приїхав восени. Купив сину квартиру і автомобіль. Взимку зателефонувала роботодавиця колишня, запропонувала роботу у своїх знайомих.. Поїхав знову... Зараз має кілька магазинчиків, керує дружина і діти. А він "втягнувся", і вже без цієї роботи нудиться... Зиму відпочиває, рибалить (де і познайомилися), а потім їде....
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27.04.2021 21:05 Відповісти
Ваши байки розраховані на придурків! Німаки "русіш" більш поважають а про Україну
мало хто в світах знають. А брехло ти порядне коли говориш про якесь"сільське будівництво".
В ПольщІ ви ніхто а в Німеччині тим більш.Там і без вас дикунів чудово справляються!
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28.04.2021 18:32 Відповісти
"Как пагодка в Мацкве?" Почому зараз коментар на "Лахті"?
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28.04.2021 20:33 Відповісти
В Мацкве хохли кацапам сраку лижуть! А мені і у Львові завжди добре!
Ніколи заробітчанином не був і не збираюся бути.Українець Батьківщину захищає,
а хохлюга старається за кордон драпанути.Нічим ви від "вати" не відрізняєтеся
паскуди. А я УКРАЇНЕЦЬ !!!
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28.04.2021 21:14 Відповісти
Вірю... До сліз вірю... Тепер я впевнився : поляки - наймоцніші люди в світі... Їжджу на Дніпро - білоруський оператор перехоплює сигнал тільки за 5 км через український кордон, бо з українського боку тільки сільська зона вздовж берега. А поляки умудряються у самому Львові сигнал перехоплювать - на сотню кілометрів вглиб української території...
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28.04.2021 22:01 Відповісти
Влад Веселков,реинкарнация..
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27.04.2021 16:39 Відповісти
Интересно он ими в Польше собирался барыжить или у него еще был дерзкий план по переброске машинок в Украину?
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27.04.2021 16:40 Відповісти
Крадене можна й в Польщі продати. І там баригі є.
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27.04.2021 16:43 Відповісти
внук мойдодыра)) спасал семью
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27.04.2021 16:49 Відповісти
У него очень много посуды
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27.04.2021 17:10 Відповісти
Притом грязной и немытой.
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27.04.2021 17:49 Відповісти
 
 