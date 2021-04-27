Найчастіше спілкуюся із заступниками голови ОП. Якщо мова про силовий блок, то спілкуємося з Татаровим, - глава Держмитслужби Рябікін

Глава державної митної служби Павло Рябікін розповів про співпрацю з Офісом Президента.

Про це глава Держмитслужби заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Логіка наших пропозицій, які ми подали президенту, зводиться до того, що митниця протидіє контрабанді та незаконному переміщенню товарів в повному обсязі, а правоохоронні структури нехай займаються контролем митників на предмет правильного виконання ними своїх обов'язків", - зазначив він.

За словами Рябікіна, він часто спілкується із заступниками голови Офісу Президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Списку Рябікіна не існує, - глава Держмитслужби про санкції проти контрабандистів

"Від Єрмака дзвінки бувають досить рідко. Останнім часом частіше спілкувався зі Смирновим, він займався питаннями, пов'язані з підготовкою до РНБО, і нашими ініціативами. Якщо мова про силовий блок, то спілкуємося з Татаровим. Ще з Юлією Свириденко, тому що економіка - це більше її сфера. Чимало запитань надходить від Секретаря РНБО Данілова, який дуже глибоко останнім часом входить у суть проблеми митниці", - пояснив Рябікін.

У той же час глава Держмитслужби додав, що від Офісу Президента отримує "більше підтримку і точно не отримує зайвих питань, пов'язаних ні з кадровою політикою, ні з якоюсь митною політикою".

Повний текст інтерв'ю з Павлом Рябікіним читайте тут.