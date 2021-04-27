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Новини
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Найчастіше спілкуюся із заступниками голови ОП. Якщо мова про силовий блок, то спілкуємося з Татаровим, - глава Держмитслужби Рябікін

Найчастіше спілкуюся із заступниками голови ОП. Якщо мова про силовий блок, то спілкуємося з Татаровим, - глава Держмитслужби Рябікін

Глава державної митної служби Павло Рябікін розповів про співпрацю з Офісом Президента.

Про це глава Держмитслужби заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Логіка наших пропозицій, які ми подали президенту, зводиться до того, що митниця протидіє контрабанді та незаконному переміщенню товарів в повному обсязі, а правоохоронні структури нехай займаються контролем митників на предмет правильного виконання ними своїх обов'язків", - зазначив він.

За словами Рябікіна, він часто спілкується із заступниками голови Офісу Президента.

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"Від Єрмака дзвінки бувають досить рідко. Останнім часом частіше спілкувався зі Смирновим, він займався питаннями, пов'язані з підготовкою до РНБО, і нашими ініціативами. Якщо мова про силовий блок, то спілкуємося з Татаровим. Ще з Юлією Свириденко, тому що економіка - це більше її сфера. Чимало запитань надходить від Секретаря РНБО Данілова, який дуже глибоко останнім часом входить у суть проблеми митниці", - пояснив Рябікін.

У той же час глава Держмитслужби додав, що від Офісу Президента отримує "більше підтримку і точно не отримує зайвих питань, пов'язаних ні з кадровою політикою, ні з якоюсь митною політикою".

Повний текст інтерв'ю з Павлом Рябікіним читайте тут.

Автор: 

Рябікін Павло (102) Офіс Президента (2020) Державна митна служба (636) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+7
Боже, в какое же гавно втянул Украину этот сброд.
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27.04.2021 16:38
+7
Самое смешное, что все плохое о Порошенко (алкоголик, барыга, вор) оказалось галимыми кацапско-ольгинскими фейками...
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27.04.2021 16:43
+5
Татаров... Ага.
Вот прямо с этого момента можете начинать ожидать какой-то борьбы с коррупцией и повышения эффективности таможни.

ЗЕ и ко поступили по старому правилу коммунистов - если пьянку нельхя предотвратить, ее надо возглавить.

Поэтому ЗЕ и Ко возглавили предательство, коррупцию и воровство на государственном уровне.
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27.04.2021 16:39
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Цирк на дроті, а не держава.
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27.04.2021 16:32 Відповісти
нічого, найдовше до 2024 протримається, а то можливо і раніше викинемо.
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27.04.2021 16:38 Відповісти
Вопрос в том, с чем и с кем останется Украина к этому времени.

Адекватные люди, которые реально что-то из себя представляют не будут ждать очередное чудо. Так что вероятность того, что к 2024 Украина останется с Кивами очень велика.
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27.04.2021 16:42 Відповісти
Кивы были и раньше, это не новость для Украины)
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27.04.2021 16:45 Відповісти
І кого оберуть? Бойко?
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27.04.2021 16:51 Відповісти
Пусть объяснит это убожество, как при практически неизменном курсе бакса, оптовая стоимость товаров на нашем рынке постоянно растет по дням. У нас уже не цены, а горячечный бред сивой кобылы. Кто же теперь так барыжит на свой карман?
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27.04.2021 16:36 Відповісти
что за цены, на что? вообще это называется "инфляция".
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27.04.2021 16:40 Відповісти
Да неужели? Инфляция? А чего же в соседних странах так не растет и цены теперь отличаются почти вдвое? Да даже наш же товар намного дешевле, чем у нас. Наши же куриные яйца в два раза дешевле, чем у нас. А подсолнечное масло при том, что мы основной экспортер в мире.
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27.04.2021 16:56 Відповісти
Боже, в какое же гавно втянул Украину этот сброд.
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27.04.2021 16:38 Відповісти
Самое смешное, что все плохое о Порошенко (алкоголик, барыга, вор) оказалось галимыми кацапско-ольгинскими фейками...
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27.04.2021 16:43 Відповісти
вообще-то это была предвыборная кампания узеленских. Они четко пункт за пунктом выполняют эту программу.
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27.04.2021 17:49 Відповісти
Самое смешное, что олигарха выбрали, чтобы он сломал олигархическую систему.
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27.04.2021 19:43 Відповісти
Татаров... Ага.
Вот прямо с этого момента можете начинать ожидать какой-то борьбы с коррупцией и повышения эффективности таможни.

ЗЕ и ко поступили по старому правилу коммунистов - если пьянку нельхя предотвратить, ее надо возглавить.

Поэтому ЗЕ и Ко возглавили предательство, коррупцию и воровство на государственном уровне.
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27.04.2021 16:39 Відповісти
73% саме про це і мріяли.
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27.04.2021 16:44 Відповісти
А Єрмак на днях в інтерв'ю ЛігаНет сказав, що Татаров зараз не курує силовиків, що конфлікт інтересів і всі діла... Хто з них п*здун?
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27.04.2021 18:02 Відповісти
С кем он общается ? Получается, что ни Татарова до сих пор не уволили, ни ОП не разогнали. Так Рябикина тоже пора под ποπγ на свежий воздух.
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27.04.2021 18:38 Відповісти
Чим довше час, тим темніша справа!!!:- "Таможня, даєш добро?".
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27.04.2021 18:59 Відповісти
 
 