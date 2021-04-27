Сейм Литви закликав РФ припинити агресію проти України: Такі дії становлять загрозу для європейської безпеки

Литовський сейм прийняв резолюцію № XIVP-435, в якій закликав Росію припинити агресію, провокації і пропаганду проти України, а також негайно відвести війська від кордону України на основі міжнародного права і взаємної поваги.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті литовського сейму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сейм рішуче засудив неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти України та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні й багатосторонні угоди та норми міжнародного права і становлять загрозу для європейської безпеки", - йдеться в пресрелізі.

Резолюцію підтримали 102 члени сейму, 1 депутат - утримався.

Читайте також: Макрон закликав Путіна відвести війська і відновити діалог з Україною

Також парламент Литви закликав РФ прийняти міжнародні організації, що надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, на тимчасово окуповані території на сході України, закрити незаконні центри тримання під вартою, звільнити незаконно затриманих українських громадян, припинити здійснювати паспортизацію на окупованих територіях і демографічно їх змінювати.

Крім того, резолюція литовського парламенту закликає держави-члени ЄС не підтримувати реалізацію енергетичних проектів, що ослабляють євроатлантичну єдність, як-от "Північний потік-2".

Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, посилити адресні економічні й особисті санкції проти Росії та її представників у зв'язку з агресією проти України, а також координувати санкційну політику проти окремих осіб, причетних до корупції в Росії та Україні.

"Зі свого боку ми закликаємо саму Україну продовжити реформи, особливо в судовій системі, прокуратурі та фінансовому секторі, звісно ж, у боротьбі з корупцією, що стане темою четвертої великої міжнародної конференції щодо України у Вільнюсі 7-8 липня", - наводить слова голови комісії із закордонних справ Жигімантаса Павільоніса прес-служба сейму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця

Резолюція підтверджує рішучу та послідовну підтримку Литвою суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в кордонах, визнаних міжнародною спільнотою, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У документі також наголошується, що незаконну анексію Криму Росією ніколи не буде визнано.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.