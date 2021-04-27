Віцепрем'єр Польщі Говін 29 квітня відвідає Україну для переговорів із Шмигалем

Віцепрем'єр, міністр розвитку, праці і технологій Польщі Ярослав Говін 29 квітня відвідає з візитом Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Києві польський чиновник проведе переговори з представниками української влади та візьме участь у засіданні Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

"Під час одноденного візиту віцепрем'єр-міністр зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорем Петрашком, а також візьме участь у пленарному засіданні українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва",- йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку, праці та технологій Польщі.

Як зазначається, Говін зустрінеться також із представниками українських підприємств.

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У польському міністерстві повідомили, що головними темами переговорів будуть українсько-польська торговельна та інвестиційна співпраця, вплив пандемії COVID-19 на економічну ситуацію обох країн, перешкоди для розвитку польських інвестицій в Україну, а також перспективи економічної співпраці України з ЄС.

Востаннє засідання Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва проводилося у 2017 році.