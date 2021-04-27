Жителя Мінська затримали за червоно-білу коробку від телевізора на балконі. ФОТО
У Мінську затримали 27-річного Андрія Пархоменка - білоруські силовики помітили у нього на балконі червоно-білу коробку від телевізора, і вирішили, що він таким чином підтримує протести проти Лукашенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Силовики прийшли до хлопця додому і відвезли в райвідділ, де склали протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з протоколом, білорус "у невстановлений період часу взяв участь у пікетуванні, розмістивши паперове полотно біло-червоно-білого кольору на склі балкона".
Свою вину Пархоменко не визнав. За його словами, коробку залишили минулі мешканці квартири. В матеріалах справи є чорно-біле фото ящика, але суддя Юлія Інчин вирішила запитати у співробітників РУВС кольорове відео.
На відео суддя сказала, що на вікні висить ще якесь зображення з білим і червоним кольорами. Пархоменко пояснив, що це герб Лепеля, на якому присутні ще синій і жовтий кольори. В результаті суд відправив справу на доопрацювання.
Біло-червоно-білий прапор був державним прапором Республіки Білорусь в 1991-1995 роках. Тепер цей прапор використовує протестний рух проти Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
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есть рашизм,
а есть и БУЛЬБАшизм
А ваша красуня найдет себе нормального мужа.
https://www.youtube.com/watch?v=eLlyFi9z4go
Короче, хочешь кому-то сделать подляну нанеси на красую/белую машину, будку, забор, крышу, фундамент...белую/красную полосу и всё - клиент загремел в участок !
П.С. А как быт с красной картошкой и белым срезом внутри ???