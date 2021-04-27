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Новини Репресії в Білорусі
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Жителя Мінська затримали за червоно-білу коробку від телевізора на балконі. ФОТО

У Мінську затримали 27-річного Андрія Пархоменка - білоруські силовики помітили у нього на балконі червоно-білу коробку від телевізора, і вирішили, що він таким чином підтримує протести проти Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Жителя Мінська затримали за червоно-білу коробку від телевізора на балконі 01

Силовики прийшли до хлопця додому і відвезли в райвідділ, де склали протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з протоколом, білорус "у невстановлений період часу взяв участь у пікетуванні, розмістивши паперове полотно біло-червоно-білого кольору на склі балкона".

Свою вину Пархоменко не визнав. За його словами, коробку залишили минулі мешканці квартири. В матеріалах справи є чорно-біле фото ящика, але суддя Юлія Інчин вирішила запитати у співробітників РУВС кольорове відео.

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На відео суддя сказала, що на вікні висить ще якесь зображення з білим і червоним кольорами. Пархоменко пояснив, що це герб Лепеля, на якому присутні ще синій і жовтий кольори. В результаті суд відправив справу на доопрацювання.

Біло-червоно-білий прапор був державним прапором Республіки Білорусь в 1991-1995 роках. Тепер цей прапор використовує протестний рух проти Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+28
Зато мирный протест
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27.04.2021 17:08
+28
Телевизор до добра не доводит
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27.04.2021 17:08
+24
есть фашизм,
есть рашизм,
а есть и БУЛЬБАшизм
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27.04.2021 17:15
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Зато мирный протест
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27.04.2021 17:08 Відповісти
ну, вони ж "нє майданутиє")
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27.04.2021 17:21 Відповісти
Ага. Они просто рабы.
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28.04.2021 01:01 Відповісти
А Ермак , взявший на поруки «янелоха» засылает к бульбафюреру гонца Шевченко Скоты путлерастные , о сралина мечтаете ?
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27.04.2021 18:07 Відповісти
Телевизор до добра не доводит
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27.04.2021 17:08 Відповісти
Скоро в Бульбостане будут садить за красные трусы и белую майку
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27.04.2021 17:08 Відповісти
...а потім просто за труси та майку...
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27.04.2021 17:33 Відповісти
Тогда нужно ещё белые носки чтобы вышло бело-красно-белый!
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27.04.2021 19:06 Відповісти
Не треба. Вже навіть сам по собі червоно-білий тягне на статтю (кольори польского прапору = іноземний агент, державна зрада тощо). Це ще навіть гірше чим білий-червоний-білий.
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27.04.2021 19:33 Відповісти
Але це ж просто коробка! Від зомбоящика!!
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27.04.2021 20:51 Відповісти
сало с прорезью тоже конфисковывать и кормить мусоров принудительно, пусть становятся нациками
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27.04.2021 20:21 Відповісти
У БІЛОруссії прапор повинний бути білим.
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27.04.2021 17:13 Відповісти
есть фашизм,
есть рашизм,
а есть и БУЛЬБАшизм
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27.04.2021 17:15 Відповісти
Лукашизм
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27.04.2021 18:02 Відповісти
Стремятся в северную корею
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27.04.2021 17:20 Відповісти
Уся міліція СРСР їздила на автомобілях кольорів "бандерівських"... А КГБ уваги не звертало... Саме тому розвалився Союз... Білоруське КГБ врахувало недоліки попередників...
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27.04.2021 17:25 Відповісти
Ми ще тоді стібались: "наші поїхали" 😂
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27.04.2021 17:30 Відповісти
Білоруське КГБ врахувало недоліки... пойди ГБ не все еще учло. За борщ, вместо драников , еще не додумались садить - развалится и ябатькостан.
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27.04.2021 18:33 Відповісти
Да уж .. . Пам"ятаю в чотирнадцятому року приїхав в наше містечко молодий хлопець з Білорусі , оженився на красуні . Пожили два роки , не зійшлися характерами і розійшлись , - повернувся він на свою батьківщину . Так він був в шоці від нашого Майдану і взагалі від нашого відношення до влади і до росії як до " братньої " країни . Казав , що в Білорусі це неможливо ніколи ... . Тепер дивлюся на білорусів і розумію , що він був правий ... . ((
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27.04.2021 17:28 Відповісти
Нам в Украине рабы не нужны.
А ваша красуня найдет себе нормального мужа.
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28.04.2021 01:01 Відповісти
Смешно и страшно. Дай Бог нам, украинцам, вырваться из лап мордора.
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27.04.2021 17:30 Відповісти
Ну, все! ЛыЖы теперь ноту протеста получат, за эту коробку!)
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27.04.2021 17:31 Відповісти
Це ж на скільки лукашенко наляканий, що кидається на все біло- червоне?
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27.04.2021 17:46 Відповісти
бєй бєлих пака нє пакраснєют, бєй красних пака нє пабєлєют...
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27.04.2021 18:06 Відповісти
это Минск или Пхеньян ?

https://www.youtube.com/watch?v=eLlyFi9z4go
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27.04.2021 17:49 Відповісти
Это Миньян , хотя скорее Пхинск
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27.04.2021 21:38 Відповісти
Ну так они же кричали , что МАЙДАН им не подходит и у них свой путь . Ну вот пусть и едут на зону своей дорогой , им не кто не мешает.
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27.04.2021 17:51 Відповісти
Паранойя государственного масштаба !
Короче, хочешь кому-то сделать подляну нанеси на красую/белую машину, будку, забор, крышу, фундамент...белую/красную полосу и всё - клиент загремел в участок !
П.С. А как быт с красной картошкой и белым срезом внутри ???
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27.04.2021 17:53 Відповісти
Это маразм уже
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27.04.2021 18:21 Відповісти
За коробку тьюрму.Кива профессор,русский мир во всей красе.
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27.04.2021 18:23 Відповісти
БУЛЬБАШИЗМ шагает по стране.
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27.04.2021 18:33 Відповісти
збс какой чучхе рейх просто сказка)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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27.04.2021 18:39 Відповісти
Добавил бы синий и всё было б ОК.
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27.04.2021 19:01 Відповісти
Странно, а почему магазин не оштрафовали, коробка то ведь явно из магазина
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27.04.2021 19:07 Відповісти
ЛУКАШЕНКО КОНЧЕННЫЙ ЧЕРТ !!!
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27.04.2021 19:35 Відповісти
Повезло, що не за спробу держперевороту.
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27.04.2021 20:59 Відповісти
На месте Лукашенки я бы запретил продукцию LG. За подрыв государственных ценностей. И Мальборо. Тоже еще экстремисты краснобелые.
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27.04.2021 21:33 Відповісти
Вилучити з продажі та заборонити білі та червоні фарби, олівці, фломастери.
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27.04.2021 22:41 Відповісти
Ну, они же хотели "не как в Украине". Вот, получили.
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28.04.2021 00:59 Відповісти
 
 