"Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко оприлюднив 5 "червоних ліній" для Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України – це перша "червона лінія", порушувати яку категорично неприйнятно, як би не кортіло зустрітися з Путіним", – наголосив Порошенко.
Ще одна "червона лінія" – це неприпустимість жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови і української церкви.
"Ці свої мрії Путін знову повторив не далі, як минулого тижня. І, дивіться, синхронно з цим активізувалися "Слуги", які знову намагаються піддати ревізії мовне законодавство", – констатує Порошенко.
"Третя "червона лінія". Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном", – додав лідер "ЄС".
Порошенко також вважає неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: "відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України".
"П’ята "червона лінія". Ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року Зеленський не подав жодного нового позову", – констатує Порошенко.
П’ятий Президент також застеріг Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом. "Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань. І є ризик, що Зеленський знову візьме на себе певні зобов’язання і кинеться їх виконувати заради самої зустрічі, як це було напередодні і під час нормандського саміту в грудні 2019 року. Треба враховувати, що у переговорах з Москвою Київ буде сильнішим у багатосторонньому форматі, за участі Берліна та Парижа, на основі спільної з ними переговорної позиції", – попереджає Порошенко.
"Кремль сьогодні вкотре наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас, але у нас інших питань до Росії не існує. Нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення", – додав лідер "ЄС".
"Навички "конкурсу капітанів", Володимире Олександровичу, навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН", - підсумував Порошенко.
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а тепер будеш готівку здавати гетманцеву й ще 5 відсотків платити...
І все тому, що «чуєш» всяку #єрню...
Политик перечислил в студии пункты Минских соглашений и добавил, что именно Порошенко их согласовал.
Больше читайте тут: https://news/politics/bileckiy-poroshenko-vy-podpisali-minskie-soglasheniya-katastroficheskaya-formula-shtaynmayera-eto-ih-chast-1324203.html
Подписанты минских соглашений:
посол РФ в Украине зурабовhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_logo-ru.svg?uselang=ru
посол Хайди Тельявини
экс-президент Украины Леонид Кучма
Мінська угода прийнята 5 вересня 2014 року.
Формулу Штайнмаєра запропонував 28 листопада 2015 року міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра». Від України підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма , від ОБСЄ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BA Мартін Сайдік , від Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Гризлов .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0 Формула Штайнмаєра
Зе-бидло, хто був президентом 1 жовтня 2019 року?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0
Порох же не осел оманский, внешней политикой Украины (согласно Конституции) занимался лично и успешно!
https://youtu.be/CyKE9QIb0FU
Зеленський знає, що половина його виборців голосувала за нього тому, що він обіцяв мир.І якщо він цю свою обіцянку не виконає, то https://www.dsnews.ua/ukr/politics/boyko-ili-poroshenko-kto-pobedit-vo-vtorom-ture-26042021-423399 розчаровані перейдуть до ватажка ОПЗЖ Юрія Бойка , який вже щосили сурмить про нездатність нинішньої влади припинити війну. Глибоке розчарування у «ждунів миру» стало однією з причин затяжного падіння рейтингу Зеленського. Тому на Банковій вирішили, що більше зволікати не можна і потрібно пред'явити переговори Зеленського з Путіним, нехай навіть це будуть просто переговори заради переговорів.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523
Тут два головних питання: навіщо Зеленському так потрібна ця зустріч? І чим він готовий за неї розплатитися?
Знаючі люди підкреслюють два найнебезпечніших моменти.
По-перше, це те, що Зеленський сам не проти в торгах з Путіним виставити на продаж мову і церкву. Підтвердженням цієї сміливої гіпотези служить незаперечний факт - Зеленському чомусь потрібна зустріч з Путіним тет-а-тет, поза нормандський формат, без участі лідерів Німеччини і Франції. Якби Зеленський заради досягнення миру на Донбасі хотів піти на якісь поступки з питань Мінських домовленостей, то Меркель і Макрон, очевидно, не стали б заперечувати. І якщо Зеленському хочеться обійтися без присутності Меркель і Макрона, це викликає підозри, що він має намір поторгувати чимось важливим, що виходить за рамки теми Донбасу. Наприклад, українською мовою і українською церквою - саме тим, що дуже дратує Путіна, про що той сам і розповів.
Другий небезпечний момент полягає в тому, що Путін погодиться на цю зустріч лише заради своєї великої вигоди. Це той випадок, коли палець в рот не клади, бо відкусить всю руку. Будь-які слова, які будуть сказані на такій зустрічі тет-а-тет Зеленським, згодом будуть інтерпретуватися Кремлем і особисто Путіним як обіцянки Києва, вигідні для Москви.