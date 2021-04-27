"Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко оприлюднив 5 "червоних ліній" для Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України – це перша "червона лінія", порушувати яку категорично неприйнятно, як би не кортіло зустрітися з Путіним", – наголосив Порошенко.

Ще одна "червона лінія" – це неприпустимість жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови і української церкви.

"Ці свої мрії Путін знову повторив не далі, як минулого тижня. І, дивіться, синхронно з цим активізувалися "Слуги", які знову намагаються піддати ревізії мовне законодавство", – констатує Порошенко.

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"Третя "червона лінія". Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном", – додав лідер "ЄС".

Порошенко також вважає неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: "відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України".

"П’ята "червона лінія". Ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року Зеленський не подав жодного нового позову", – констатує Порошенко.

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П’ятий Президент також застеріг Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом. "Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань. І є ризик, що Зеленський знову візьме на себе певні зобов’язання і кинеться їх виконувати заради самої зустрічі, як це було напередодні і під час нормандського саміту в грудні 2019 року. Треба враховувати, що у переговорах з Москвою Київ буде сильнішим у багатосторонньому форматі, за участі Берліна та Парижа, на основі спільної з ними переговорної позиції", – попереджає Порошенко.

"Кремль сьогодні вкотре наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас, але у нас інших питань до Росії не існує. Нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення", – додав лідер "ЄС".

"Навички "конкурсу капітанів", Володимире Олександровичу, навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН", - підсумував Порошенко.