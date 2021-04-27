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"Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко оприлюднив 5 "червоних ліній" для Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України – це перша "червона лінія", порушувати яку категорично неприйнятно, як би не кортіло зустрітися з Путіним", – наголосив Порошенко.

Ще одна "червона лінія" – це неприпустимість жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови і української церкви.

"Ці свої мрії Путін знову повторив не далі, як минулого тижня. І, дивіться, синхронно з цим активізувалися "Слуги", які знову намагаються піддати ревізії мовне законодавство", – констатує Порошенко.

Читайте також: Верещук про можливу зустріч Путіна і Зеленського: "Було б добре, але точно не в Москві, і точно Путін не повинен приїжджати до Києва. Як матері, чиї діти загинули, будуть на це дивитися?!"

"Третя "червона лінія". Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном", – додав лідер "ЄС".

Порошенко також вважає неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: "відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України".

"П’ята "червона лінія". Ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року Зеленський не подав жодного нового позову", – констатує Порошенко.

Також читайте: Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин

П’ятий Президент також застеріг Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом. "Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань. І є ризик, що Зеленський знову візьме на себе певні зобов’язання і кинеться їх виконувати заради самої зустрічі, як це було напередодні і під час нормандського саміту в грудні 2019 року. Треба враховувати, що у переговорах з Москвою Київ буде сильнішим у багатосторонньому форматі, за участі Берліна та Парижа, на основі спільної з ними переговорної позиції", – попереджає Порошенко.

"Кремль сьогодні вкотре наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас, але у нас інших питань до Росії не існує. Нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення", – додав лідер "ЄС".

"Навички "конкурсу капітанів", Володимире Олександровичу, навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН", - підсумував Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Порошенко Петро (15161) путін володимир (23760) росія (64926)


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Топ коментарі
+53
Так оно без бумажки и сценария и двух цельных фраз связать не в состоянии. Какие переговоры? Только заглянуть в ...... глаз *****.
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27.04.2021 17:45
+26
Беда в том, что из клоуна - капитан, как из промокашки - скрипач. Он клоун без всякого конкурса.
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27.04.2021 17:49
+26
барыга это кто? кто своего дружбана сделал фиктивным лейтенантом ради грабежа на посту главы СБУ?
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27.04.2021 18:21
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27.04.2021 19:06 Відповісти
ЗЕбіл, і інеті, як і на заборі, багато чого написано. Наприклад, "кінець епохи бідності" теж в Інеті можна знайти. Ну і де він, "далекоглядний" (насправді - ні)
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27.04.2021 19:09 Відповісти
Джура , я тобі за твої коменти не платитиму . Так шо пе...зди надалі . . ))
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27.04.2021 19:21 Відповісти
по собі судиш, продажне? Я пишу з власної волі, що для тебе дивно, але мені начхати на такі твої моральні страждання
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27.04.2021 19:26 Відповісти
Мабуть ще чув, що Порох брата свого з'їв, та збагатився у 82 рази???
а тепер будеш готівку здавати гетманцеву й ще 5 відсотків платити...
І все тому, що «чуєш» всяку #єрню...
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27.04.2021 22:00 Відповісти
Так какая падла подмахнула Минские соглашения , в которьіх вьіборьі идут ДО контроля за границей , а не ПОСЛЕ?! На кол предателя !
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27.04.2021 19:05 Відповісти
ЗЄля ваш. Бо Порох підписував спершу контроль Україною кордону, і лише ПОТІМ - виблори на Донбасі. А навпаки - це хоче ваш ЗЕбіл виконувати. На кіл вашого ЗЕленого ублюдка
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27.04.2021 19:07 Відповісти
та ти шо, ЗЕбілка? Якби було "наоборот", то санкції отримала б УКРАЇНА, а не твоя Кацапія, дуринда недотрахана. Яке ж ти тупе і брехлтиве - як і твій Шустер!
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27.04.2021 19:36 Відповісти
ты выставляешь текст на русском - ни на английском, ни украинский текст. а то что это творчество ФСБ на ум не приходит? оригинала подписанный предъявлять надо, иначе у тебя сказка о том как Порошенко брата убил. но у тебя его быть и не может. ты просто ретранслируешь московские хотелки. подписанный документ это факт, а у тебя набор парашенской пропаганды.
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27.04.2021 21:52 Відповісти
оригинала подписанный предъявлять надо (с) на обозрение выставлен просто какой-то набранный текст. сможете доказать, что это не импровизация на тему....
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28.04.2021 12:12 Відповісти
що, ЗЕбіл, на аргументи у вас, гниди, нема відповіді, одні соплі фонтаном? Гуляй нах
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28.04.2021 01:02 Відповісти
Ще раз: попроси прочитати тобі текст Мінська-2 когось, хто вміє читати. Хоча, це марно, осмислити його ти все одно не здатен, як і інші свідки гетьмана.
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28.04.2021 08:38 Відповісти
танюха гуглом пользоваться умеешь?)))
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27.04.2021 19:49 Відповісти
"Вы говорите о том, что в "Минске-2" сначала было решение об отводе российских наемников за украинскую границу, что сначала в "Минске-2" было возвращение украинской границы, только после этого были выборы. На самом деле, в "Минске" четко написано, что сначала идет разведение сил - это первые два пункта. Далее идет признание ОРДЛО", - подчеркнул Билецкий.
Политик перечислил в студии пункты Минских соглашений и добавил, что именно Порошенко их согласовал.
Больше читайте тут: https://news/politics/bileckiy-poroshenko-vy-podpisali-minskie-soglasheniya-katastroficheskaya-formula-shtaynmayera-eto-ih-chast-1324203.html
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27.04.2021 20:24 Відповісти
ты читаешь то что тебе удобно)))) все эти билецкие, семенченки и прочие супер патриоты будут сидеть, они на "патриотизме" и войне заработали миллиарды. хотя в минске четко сказано "вывод всех иностранных войск" пункт №2
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28.04.2021 06:38 Відповісти
еще раз повторюсь, погугли))
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28.04.2021 07:13 Відповісти
Хорош брехать, мадам---подписи Порошенко там НЕТ, от слова совсем!
Подписанты минских соглашений:
посол РФ в Украине зурабовhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_logo-ru.svg?uselang=ru "Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним - Цензор.НЕТ 3473
посол Хайди Тельявини
экс-президент Украины Леонид Кучма
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28.04.2021 00:28 Відповісти
Це так записано у формулі Штайнмайєра, якої не має у Мінських угодах, але на яку погодився Віслюк на нормандській зустрічі в Парижі 10 грудня 1919 року.
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27.04.2021 20:18 Відповісти
Якби ти не написав цей висер, то може й зійшов би за розумного.

Мінська угода прийнята 5 вересня 2014 року.

Формулу Штайнмаєра запропонував 28 листопада 2015 року міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра». Від України підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма , від ОБСЄ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BA Мартін Сайдік , від Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Гризлов .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0 Формула Штайнмаєра

Зе-бидло, хто був президентом 1 жовтня 2019 року?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0
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27.04.2021 21:36 Відповісти
Минские подписали :зурабов, Тельявини и Кучма---Порошенко НЕ подписывал, Рада НЕ ратифицировала. Эта бумажка только для санкций против параши.
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28.04.2021 00:31 Відповісти
Кучма - тот еще фрукт , но Порошенко лично вел переговорьі в Минске. Не сиделось в Киеве ?
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28.04.2021 02:00 Відповісти
А должен был в Киеве сидеть, когда по вопросу Украины встречаются Меркель, Оланд и х-йло???
Порох же не осел оманский, внешней политикой Украины (согласно Конституции) занимался лично и успешно!
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28.04.2021 20:47 Відповісти
Учи матчасть , для формата видеоконференции никто никуда не вьіезжает.
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28.04.2021 21:24 Відповісти
какая видеоконфереция в 2014 году ? Белены объелся или боярышником обожрался?
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28.04.2021 23:47 Відповісти
Зеленский сам прекрасно понимает все красные линии. Понимает ли их порошенко в своей амнезии , что он уже не президент Украины.
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27.04.2021 19:30 Відповісти
амнезія - у тебе, тварюка кацапська
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27.04.2021 19:37 Відповісти
танюха здесь давно, полная ватница)))
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27.04.2021 19:47 Відповісти
от і я про те. У ЗЕленої банди інших не тримають
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27.04.2021 19:50 Відповісти
"красные линии"

"Навыки "конкурса капитанов" не помогут. КГБ переигрывает КВН": Порошенко назвал 5 "красных" линий для Зеленского в диалоге с Путиным - Цензор.НЕТ 9556

https://youtu.be/CyKE9QIb0FU
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27.04.2021 20:57 Відповісти
Ця зустріч потрібна Зеленському, а не Путіну. Потрібна навіть не для того, щоб домовитися про припинення війни на Донбасі, а щоб пред'явити «ждунам миру» свої переговори з господарем Кремля. І в Кремлі мають намір цим скористатися.

Зеленський знає, що половина його виборців голосувала за нього тому, що він обіцяв мир.І якщо він цю свою обіцянку не виконає, то https://www.dsnews.ua/ukr/politics/boyko-ili-poroshenko-kto-pobedit-vo-vtorom-ture-26042021-423399 розчаровані перейдуть до ватажка ОПЗЖ Юрія Бойка , який вже щосили сурмить про нездатність нинішньої влади припинити війну. Глибоке розчарування у «ждунів миру» стало однією з причин затяжного падіння рейтингу Зеленського. Тому на Банковій вирішили, що більше зволікати не можна і потрібно пред'явити переговори Зеленського з Путіним, нехай навіть це будуть просто переговори заради переговорів.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523
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27.04.2021 21:11 Відповісти
заткнись уже со своим ************,не позорься
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28.04.2021 13:01 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523 Мир як наживка. Чим розплатиться Зеленський за зустріч з Путіним

Тут два головних питання: навіщо Зеленському так потрібна ця зустріч? І чим він готовий за неї розплатитися?
Знаючі люди підкреслюють два найнебезпечніших моменти.

По-перше, це те, що Зеленський сам не проти в торгах з Путіним виставити на продаж мову і церкву. Підтвердженням цієї сміливої гіпотези служить незаперечний факт - Зеленському чомусь потрібна зустріч з Путіним тет-а-тет, поза нормандський формат, без участі лідерів Німеччини і Франції. Якби Зеленський заради досягнення миру на Донбасі хотів піти на якісь поступки з питань Мінських домовленостей, то Меркель і Макрон, очевидно, не стали б заперечувати. І якщо Зеленському хочеться обійтися без присутності Меркель і Макрона, це викликає підозри, що він має намір поторгувати чимось важливим, що виходить за рамки теми Донбасу. Наприклад, українською мовою і українською церквою - саме тим, що дуже дратує Путіна, про що той сам і розповів.

Другий небезпечний момент полягає в тому, що Путін погодиться на цю зустріч лише заради своєї великої вигоди. Це той випадок, коли палець в рот не клади, бо відкусить всю руку. Будь-які слова, які будуть сказані на такій зустрічі тет-а-тет Зеленським, згодом будуть інтерпретуватися Кремлем і особисто Путіним як обіцянки Києва, вигідні для Москви.
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27.04.2021 21:03 Відповісти
стадия отрицания проигрыша на выборах затянулась.
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28.04.2021 06:13 Відповісти
От тут по всім 5 пунктам я з тобою Петрусь згоден...
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28.04.2021 13:33 Відповісти
"Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним - Цензор.НЕТ 7796
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30.04.2021 04:32 Відповісти
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