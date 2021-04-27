"Владі наср@ти на протести людей. Особливе вітання Головному управлінню розвідки. Можете вже свої язики виймати з дупи", - Виногродський

Екс-комбат "Донбасу" Анатолій Виногродський прокоментував рішення Апеляційного суду Києва, який відмовив у задоволенні клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Виногродського у фейсбуці.

"Що є ознакою сучасного життя в Україні? Відсутність працюючих законів.

Усі чиновники безкарні. "Владі" наср@ти на протести людей. Сьогодні на засіданні "суду" я це добре побачив. "Суддям" до дупи усе. Вітаю вас в такій реальності", - написав екскомбат "Донбасу".

Він також передав "особливе вітання" Головному управлінню розвідки: "Можете вже свої язики виймати з дупи..."

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Читайте також: "Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

27 квітня Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту Виногродського про зміну йому запобіжного заходу.