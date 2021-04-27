"Владі наср@ти на протести людей. Особливе вітання Головному управлінню розвідки. Можете вже свої язики виймати з дупи", - Виногродський
Екс-комбат "Донбасу" Анатолій Виногродський прокоментував рішення Апеляційного суду Києва, який відмовив у задоволенні клопотання про зміну йому запобіжного заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Виногродського у фейсбуці.
"Що є ознакою сучасного життя в Україні? Відсутність працюючих законів.
Усі чиновники безкарні. "Владі" наср@ти на протести людей. Сьогодні на засіданні "суду" я це добре побачив. "Суддям" до дупи усе. Вітаю вас в такій реальності", - написав екскомбат "Донбасу".
Він також передав "особливе вітання" Головному управлінню розвідки: "Можете вже свої язики виймати з дупи..."
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
27 квітня Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту Виногродського про зміну йому запобіжного заходу.
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первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
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Шо, хамим??
Таки не шукайте кому свою лишню хромосому передати,
пацакчику...😁
😁
Навчись на Українській Мові писати та читати, пацакчику!
Бувай, лікуйся Боярою і не хворій!!
😁
Таки не шукайте кому свою лишню хромосому передати,
пацакчику.
зайву,кацапчику,зайву...
Наснаги та успіху!
"Паляниця" ще вірно вимовляти навчіться-не пристрелю!😁
Бувайте і меньше не хворійте!
😁