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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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"Владі наср@ти на протести людей. Особливе вітання Головному управлінню розвідки. Можете вже свої язики виймати з дупи", - Виногродський

Екс-комбат "Донбасу" Анатолій Виногродський прокоментував рішення Апеляційного суду Києва, який відмовив у задоволенні клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Виногродського у фейсбуці.

"Що є ознакою сучасного життя в Україні? Відсутність працюючих законів.

Усі чиновники безкарні. "Владі" наср@ти на протести людей. Сьогодні на засіданні "суду" я це добре побачив. "Суддям" до дупи усе. Вітаю вас в такій реальності", - написав екскомбат "Донбасу".

Він також передав "особливе вітання" Головному управлінню розвідки: "Можете вже свої язики виймати з дупи..."

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Читайте також: "Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

27 квітня Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту Виногродського про зміну йому запобіжного заходу.

Владі наср@ти на протести людей. Особливе вітання Головному управлінню розвідки. Можете вже свої язики виймати з дупи, - Виногродський 01

Автор: 

суд (11653) Виногродський Анатолій (13)


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Топ коментарі
+43
Я просто чего то, видимо, не понимаю. В стране уже семь лет находящейся под ружьем и имеющей сотни тысяч людей умеющих нажимать на спусковую скобу и понимающих различие между добром и злом, подлостью и верностью, обществу до сих пор приходится выпрашивать право на жизнь у всякой властной нечисти.
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27.04.2021 18:17
+32
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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27.04.2021 18:10
+19
лишьбынепорошенко (с) как я рад за лохов
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27.04.2021 18:27
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Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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27.04.2021 18:10 Відповісти
За тридцять(!!) років язіки тама коріння відростили..))
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27.04.2021 18:11 Відповісти
везде то ты,кацапа,побывал,все знаешь
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27.04.2021 18:52 Відповісти
Гыг с Вами
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
ОтветитьМне нравится 1

Шо, хамим??
Таки не шукайте кому свою лишню хромосому передати,
пацакчику...😁
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27.04.2021 19:00 Відповісти
І чого Ваш Нік на пацакському язіку??
😁
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27.04.2021 19:03 Відповісти
бо ти ж прочитаєш як Гіг...а я Гыг
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27.04.2021 19:13 Відповісти
Воно і видно...
Навчись на Українській Мові писати та читати, пацакчику!
Бувай, лікуйся Боярою і не хворій!!
😁
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27.04.2021 19:18 Відповісти
Шо, хамим??
Таки не шукайте кому свою лишню хромосому передати,
пацакчику.

зайву,кацапчику,зайву...
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27.04.2021 19:24 Відповісти
Ось вже помітно-почали вивчати Мову!
Наснаги та успіху!
"Паляниця" ще вірно вимовляти навчіться-не пристрелю!😁
Бувайте і меньше не хворійте!
😁
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27.04.2021 19:37 Відповісти
И здесь те же ошибки)))
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27.04.2021 22:10 Відповісти
Вам тоже не мешало бы учится)) Гугл переводчик подводит? Или просто русскоязычный?))) Сами найдете где бок?)))
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27.04.2021 22:07 Відповісти
Не стоило засовывать голову в задницу, чтобы затем оттуда безуспешно пытаться вытянуть язык. Голова должна быть на плечах.
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27.04.2021 18:11 Відповісти
Я просто чего то, видимо, не понимаю. В стране уже семь лет находящейся под ружьем и имеющей сотни тысяч людей умеющих нажимать на спусковую скобу и понимающих различие между добром и злом, подлостью и верностью, обществу до сих пор приходится выпрашивать право на жизнь у всякой властной нечисти.
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27.04.2021 18:17 Відповісти
Видите ли, парадокс заключается в том, что человек, который на фронте может бесстрашно броситься под танк с гранатой, в мирной жизни очень боится чиновников и "космонавтов" с дубинками. Отаке...
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27.04.2021 19:53 Відповісти
Никто космонавтов не боится - просто после фронта есть четкое разделение ..свой -чужой..,а тут вроде и не чужие ,но и не свои....
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28.04.2021 07:50 Відповісти
Правильно сказав, і так видно, що все побудоване вверх ногами, що одні сраки зверху.
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27.04.2021 18:20 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !! )))
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27.04.2021 18:23 Відповісти
лишьбынепорошенко (с) как я рад за лохов
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27.04.2021 18:27 Відповісти
"Хуже не будет" !!!))))
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27.04.2021 18:57 Відповісти
"А какая разница" (С).
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27.04.2021 19:28 Відповісти
Радієш що країна на межі існування?
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27.04.2021 20:12 Відповісти
Та їм все рівно.
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27.04.2021 21:09 Відповісти
не нравилось сидеть 2 мес под домашним арестом (за конфликт с фермерами), теперь есть шанс сесть надолго
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21.05.2021 10:24 Відповісти
Віногродскій все сказав правильно. Це людина гідна поваги.
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27.04.2021 18:29 Відповісти
А такє враження що останні роки інших людей і не « закривают» ..Патріоти , волонтери , вояки зараз нікому не потрібні..ще й до того ж можуть бути небезпечними
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27.04.2021 20:10 Відповісти
В Украине всегда протестовала, по-настоящему, только Свобода. Поэтому после Майдана из них быстренько сделали изгоев, чтобы обезопасить власть.
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27.04.2021 19:13 Відповісти
Два года в стране нет президента
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27.04.2021 19:14 Відповісти
Просто интересно. А кто это "зробив всих нас разом"?
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27.04.2021 19:30 Відповісти
« Два года ?» Його 30 років немає ..!
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27.04.2021 20:14 Відповісти
с прозрением тебя, Толик. со времен чучмы такая х*йня происходит, а ты только сейчас заметил.
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27.04.2021 20:20 Відповісти
Треба новая блокада Крима - ніякої води в Крим, бо так ми дійдемо до точки коли буде гірше ніж у 2014 му
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27.04.2021 22:30 Відповісти
 
 