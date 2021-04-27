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Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу

Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україні необхідно продовжувати переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у всіх існуючих форматах і на всіх майданчиках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок.

"Зараз вся команда президента Зеленського продовжує працювати. Необхідно продовжувати працювати у всіх напрямках і в усіх форматах. Тому що ми не знаємо, врешті-решт, який формат принесе на нашу землю спокій, коли ми зможемо повернути всі наші території і всіх наших людей і закінчити війну", - підкреслив заступник голови ОП.

Він зазначив, що "переговори дуже непрості, але їх потрібно обов'язково продовжувати".

"Ви всі пам'ятаєте, що торік вдалося досягти хоча б на кілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, хоча, на жаль, пізніше воно було з порушеннями, але ми бачили, що ті кілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших людей на фронті", - сказав він.

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За словами керівника Офісу президента, "він працює над організацією зустрічі президентів України і Росії, проте поки не відома ні дата, ні місце проведення цих переговорів".

"Я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато тем для переговорів. Потрібно підвести підсумки, які були досягнуті в грудні 2019 року під час саміту нормандського формату, потрібно обговорити велику кількість питань і тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними", - резюмував Єрмак.

Автор: 

перемовини (2852) Донбас (22354) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+21
Агент ФСБ Єрмак ллє крокодилячі сльози.
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27.04.2021 18:26
+18
Кремлевский ***** сливший вагнеровцев рассказывает о мире в Украине.
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27.04.2021 18:30
+17
пока эта гебешная падла вертит клоуном - покоя не будет
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27.04.2021 18:29
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Агент ФСБ Єрмак ллє крокодилячі сльози.
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27.04.2021 18:26 Відповісти
А кто его выбирал чтобы он знал???
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27.04.2021 18:33 Відповісти
Ніхто його не обирав. Він призначенець.
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27.04.2021 18:38 Відповісти
Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8041
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27.04.2021 19:01 Відповісти
Никакой, but Bellingcat.
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27.04.2021 18:26 Відповісти
То якщо не знаєш,нах..я ротом плямкати ,стули пельку та рахуй олівці з скрепками !!!)))
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27.04.2021 18:28 Відповісти
Британські кораблі , шо йдуть в Чорне море , - вже близько ?
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27.04.2021 18:28 Відповісти
Памперс - ннада?
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27.04.2021 19:00 Відповісти
Да!!!))) там же целый крейсер руцкий тоже в море идет)))
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27.04.2021 19:13 Відповісти
На вёслах
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27.04.2021 20:43 Відповісти
И дымит трубой.
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27.04.2021 21:06 Відповісти
пока эта гебешная падла вертит клоуном - покоя не будет
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27.04.2021 18:29 Відповісти
це клоун йому задвання поставив вертіти ним - й добре справляється...
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27.04.2021 18:40 Відповісти
Це лялькі з однієї скрині, кремлівського балагана,в кожного своя роль ,згідно з кремлівським сценарієм !!!)))
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27.04.2021 18:53 Відповісти
лох - просто лох. он настолько тупой, что даже в фсб на довольствие не поставят
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27.04.2021 19:04 Відповісти
Кремлевский ***** сливший вагнеровцев рассказывает о мире в Украине.
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27.04.2021 18:30 Відповісти
А плани АБєВєГєДєйчаті де ДЕРЬМАК? БОРДЕЛЬопу у відставку !
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27.04.2021 18:30 Відповісти
Ежели не знает, то чего в дела управления страной своё свино-посконное рыло суёт? Занимайся чисткой унитазов и пипифаксом с электролампочками в Офисе предателя Украины в такой случае. Кстати, прямыми своими обязанностями.
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27.04.2021 18:30 Відповісти
Предателю неймётся.
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27.04.2021 18:30 Відповісти
Воно не зрадник...
Воно кацап..))
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27.04.2021 18:38 Відповісти
Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 6913
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27.04.2021 18:44 Відповісти
Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 243
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27.04.2021 18:30 Відповісти
Самые большие моралисты - бывшие проститутки.Об этом напоминают картинки копировщика сайтов РФ и ДНР.
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27.04.2021 18:35 Відповісти
Все он знает. И даже то, что мы ему не дадим продать Украину...
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27.04.2021 18:34 Відповісти
Незнайка, мля...
На Луне тебе место!!
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27.04.2021 18:37 Відповісти
Дебилы .., б ля
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27.04.2021 18:37 Відповісти
Да хватит уже народу мозги засырать, достали уже со своими площадками и кластерами.
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27.04.2021 18:37 Відповісти
А где ваша земля семит?
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27.04.2021 18:37 Відповісти
У вови в ОПУ- Демченко, Татаров,Мендель, Подоляк, Єрмак , Люся - СКАЖІТЬ ЯК ВІН ЇХ УСІХ ВОРГІВ УКРАЇНИ ПЕРЕБОРЮЄ ,й залишається при цьому НЕлохом ?А може б йому або президентом стати або піти нахрін?
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27.04.2021 18:38 Відповісти
Формат зрадника,миру не принесе.
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27.04.2021 18:44 Відповісти
Лише формат знищення ворога...
Інші формати у війні не працюють...
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27.04.2021 18:44 Відповісти
Геть Єрмака з пляжу!
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27.04.2021 19:02 Відповісти
Даже маленький ребенок знает - подключайте к переговорам Америку, Великобританию и Канаду.
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27.04.2021 19:05 Відповісти
Тогда путинолень откажется и переговоров не будет . они ж хотят с глазу на глаз
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27.04.2021 19:09 Відповісти
Интересно, какая тема переговоров будет??, если письков уже заявил, что ни Донбасс ни Крым обсуждаться не будут
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27.04.2021 19:07 Відповісти
Только о капитуляции.
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27.04.2021 22:02 Відповісти
"Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - резюмировал Ермак. хватит 3,14сдеть.или выполнить обещанное перед выборами ,или по хорошему"берем шинель" и валим с украинского пляжа
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27.04.2021 19:09 Відповісти
Формат когда тебя тварь на Крещатике вниз головой повесят. Ты завхоз и не суй свое рыло куда не следует.
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27.04.2021 19:09 Відповісти
Ну і навіщо тут ця езопова мова? Кажи вже відверто:
"Ми нє знаєм што захочєт ат нас наш фюрер Вова Кабаєв. Но што би он ні захатєл - будєм випалнять."
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27.04.2021 20:10 Відповісти
Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8767
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27.04.2021 19:11 Відповісти
Не подставлять жопы кацапам не пробовали?
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27.04.2021 19:38 Відповісти
американці давним-давно показали, як боротись з ордою - кидаєш дві ядерки на саранчу і її, як вітром здуло! Одну - на СРЕМль, другу - на останкіно і "москальське питання" вирішене на сто років наперед!!!111
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27.04.2021 19:51 Відповісти
Думаю формат,,зеленые и вся воровливая шобла за решеткой со сроками,, спасет Украину
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27.04.2021 20:05 Відповісти
Це не твоя земля, гнида кремлівська!
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27.04.2021 20:11 Відповісти
Ви спочатку поверніть наших воїнів на позиції, які були в них до відведення. Майданчики воно готує
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27.04.2021 20:11 Відповісти
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт".
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27.04.2021 20:38 Відповісти
- Зате влада "слуг кремля" створила безліч злочинів проти тих, хто воював за Україну. Також цинічний злочин - скоїли і проти іноземних добровольців, в основному з РФ і Білорусі. Люди приїхали в Україну, щоб мужньо воювати за Україну, перекресливши тим самим своє минуле життя, на батьківщині їх чекає в'язниця. Але влада не дає їм громадянство, і навіть статус біженців - люди роками живуть під загрозою депортації, а в нормальні країни виїхати не можуть. Вони стали заручниками.
Доброволець з Білорусі Рустам Док, наприклад, щоб уникнути депортації, пішки перейшов українсько-польський кордон. П'ять днів йшов через гори. Не зустрівши українських він здався польським прикордонникам, після чого попросив політичний притулок і отримав його Польща захистила добровольця з Білорусі від зради України.
Але не у всіх вийшло втекти з України, зараз іноземні добровольці знаходяться на положенні заручників, яких збираються депортувати.
А хто ж тоді буде мужньо захищати Україну від навали московської орди окупантів.
Напевно виродки : Ківа, Портнов, Єрмак, Татаров ..... і інші українофоби -капітулянти, бо вони дуже у великій пошані для нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.
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27.04.2021 20:42 Відповісти
З часом все вирішить балканський або карабахський формати. "Заговорювати зуби" можна ще десятиліттями.
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27.04.2021 21:09 Відповісти
капитуляция , конечно... сдать УКраину в рашколонию... посажить всех патриотов в концлагеря и наступит тишь да гладь для х**ла
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27.04.2021 21:31 Відповісти
А зачем вам покой...на вашей земле? Не существует никакого покоя. Не существует никакой земли. Вы же объявили себя космической цивилизацией! Вы, отчетливо представляете себе, что это за ...погоны??? Вы по сути становитесь как Исида, бегущая по волнам Вселенной, любимица всех богов. А для таких как она не существует покоя, и вся Вселенная ....для нее ...ЗЕМЛЯ!!!
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27.04.2021 22:11 Відповісти
щось в петляльщиків не "танцює" єрмак белингкетович говорить - тяжко, ой тяжко все йде, а поц вчора по пионерські рапортував - великоднє перемиря в кишені, тільки підписати лишилось. Вони думали. що продати Україну буде їм легко. Ви подивіться, одній рейх дав -сиділа, другому дав - ледь втік, але строк висить. Приказка - бог любить трійцю спрацює, але тут будуть двоє (на лавці ....). для сіамських близьнюків і відповідальність по сіамські.
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27.04.2021 22:12 Відповісти
Це є пошук нових можливостей для того, щоб продовжувати триндіти й нічого самим не робити.
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27.04.2021 22:46 Відповісти
 
 