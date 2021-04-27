Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україні необхідно продовжувати переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у всіх існуючих форматах і на всіх майданчиках.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок.
"Зараз вся команда президента Зеленського продовжує працювати. Необхідно продовжувати працювати у всіх напрямках і в усіх форматах. Тому що ми не знаємо, врешті-решт, який формат принесе на нашу землю спокій, коли ми зможемо повернути всі наші території і всіх наших людей і закінчити війну", - підкреслив заступник голови ОП.
Він зазначив, що "переговори дуже непрості, але їх потрібно обов'язково продовжувати".
"Ви всі пам'ятаєте, що торік вдалося досягти хоча б на кілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, хоча, на жаль, пізніше воно було з порушеннями, але ми бачили, що ті кілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших людей на фронті", - сказав він.
За словами керівника Офісу президента, "він працює над організацією зустрічі президентів України і Росії, проте поки не відома ні дата, ні місце проведення цих переговорів".
"Я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато тем для переговорів. Потрібно підвести підсумки, які були досягнуті в грудні 2019 року під час саміту нормандського формату, потрібно обговорити велику кількість питань і тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними", - резюмував Єрмак.
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Воно кацап..))
На Луне тебе место!!
Інші формати у війні не працюють...
"Ми нє знаєм што захочєт ат нас наш фюрер Вова Кабаєв. Но што би он ні захатєл - будєм випалнять."
Доброволець з Білорусі Рустам Док, наприклад, щоб уникнути депортації, пішки перейшов українсько-польський кордон. П'ять днів йшов через гори. Не зустрівши українських він здався польським прикордонникам, після чого попросив політичний притулок і отримав його Польща захистила добровольця з Білорусі від зради України.
Але не у всіх вийшло втекти з України, зараз іноземні добровольці знаходяться на положенні заручників, яких збираються депортувати.
А хто ж тоді буде мужньо захищати Україну від навали московської орди окупантів.
Напевно виродки : Ківа, Портнов, Єрмак, Татаров ..... і інші українофоби -капітулянти, бо вони дуже у великій пошані для нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.