1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС
Від початку доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 1 український воїн загинув, ще троє зазнали бойових травм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по українських позиціях із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне - ще й із протитанкового ракетного комплексу.
Недалеко від селища Майорське окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування РФ здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
Також повідомляється, що сьогодні, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав травм несумісних з життям. Ще троє військовослужбовців зазнали бойових травм. Поранених воїнів доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу, стан їхнього здоров'я задовільний.
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https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4194662227220446?__cft__[0]=AZWv5mBRcd1Y8gsS10-zBBB_vc2BwdfUqSDS90Q2QG2HNVvlsboKG5Uq0nEproxgvWuVa-G-***********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Кластерів вам у стрічку. А тим часом, сьогодні у зоні ООС підірвався автомобіль із військовими - один загиблий, троє травмованих. Це наслідок обмежень Зеленського на розвідку, використання БПЛА, заборони роботи контрснайперських груп, та відкриття вогню на ураження по ворогу на випередження.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Одужання пораненим військовим.