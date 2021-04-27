1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

Від початку доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 1 український воїн загинув, ще троє зазнали бойових травм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по українських позиціях із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне - ще й із протитанкового ракетного комплексу.

Недалеко від селища Майорське окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування РФ здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Також повідомляється, що сьогодні, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав травм несумісних з життям. Ще троє військовослужбовців зазнали бойових травм. Поранених воїнів доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу, стан їхнього здоров'я задовільний.