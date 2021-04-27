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Новини Агресія Росії проти України
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1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

Від початку доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 1 український воїн загинув, ще троє зазнали бойових травм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по українських позиціях із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне - ще й із протитанкового ракетного комплексу.

Недалеко від селища Майорське окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування РФ здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Також повідомляється, що сьогодні, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав травм несумісних з життям. Ще троє військовослужбовців зазнали бойових травм. Поранених воїнів доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу, стан їхнього здоров'я задовільний.

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) втрати (4383) операція Об’єднаних сил (6725)


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27.04.2021 18:37 Відповісти
1 воин погиб, трое получили боевые травмы. Немники РФ 6 раз открывали огонь, в т.ч. из 120 мм минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6627

.
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27.04.2021 18:42 Відповісти
Важко вставити "лайк"...Світла пам'ять...
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27.04.2021 18:51 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWv5mBRcd1Y8gsS10-zBBB_vc2BwdfUqSDS90Q2QG2HNVvlsboKG5Uq0nEproxgvWuVa-G-***********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4194662227220446?__cft__[0]=AZWv5mBRcd1Y8gsS10-zBBB_vc2BwdfUqSDS90Q2QG2HNVvlsboKG5Uq0nEproxgvWuVa-G-***********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Кластерів вам у стрічку. А тим часом, сьогодні у зоні ООС підірвався автомобіль із військовими - один загиблий, троє травмованих. Це наслідок обмежень Зеленського на розвідку, використання БПЛА, заборони роботи контрснайперських груп, та відкриття вогню на ураження по ворогу на випередження.
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27.04.2021 18:57 Відповісти
А мы когда откроем огонь из 120-го калибра и ПТУР ?Вопрос конечно риторический пока зеленые у руля.
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27.04.2021 19:16 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6242
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27.04.2021 19:16 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6033
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27.04.2021 19:17 Відповісти
Світла пам'ять полеглому воїну.

Одужання пораненим військовим.
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27.04.2021 21:12 Відповісти
Что там у вас творится ? Вас как в тире щёлкают
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27.04.2021 22:32 Відповісти
 
 