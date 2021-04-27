Підвищивши податки, влада втратить бізнес, а значить і надходження до бюджету, - Тимошенко
Ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Всі країни намагаються підтримати підприємців у кризу, а в Україні - навпаки.
Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В усьому світі знижують податки, тому що економіка ледве-ледве виживає, а у нас запланували закон про підвищення податків. Безумовно, ми будемо голосувати проти цього закону", - сказала Тимошенко.
Вона наголосила: інші країни пропонують бізнесу програми підтримки в кризу, щоб допомогти їм вижити, зокрема, зменшують ставки за кредитами і надають податкові пільги.
"Всі країни включили всі фінансові можливості й надають величезну допомогу сьогодні всім напрямкам економічних систем у кожній країні. У нас сьогодні, навпаки, забирають. Кинули по 8 тисяч гривень середньому бізнесу і маленькому - це смішно. Що вони на ці 8 тисяч гривень зроблять?" - заявила Тимошенко.
Вона заначила, що фракція "Батьківщина" категорично проти підвищення податків і не буде підтримувати ініціативи влади.
"Ми проти підвищення податків для підприємництва сьогодні. Тому що це несумісно з їх виживанням. Якщо вони впадуть, якщо вони припинять працювати, то країна вже і тих крапель у бюджет податків не буде мати. Тому це все - танці на лезі бритви", - наголосила Тимошенко.
Нагадаємо, раніше представники влади ініціювали внесення змін до Податкового кодексу, суть яких - посилення фіскального тиску на бізнес та підвищення податків.
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1.ЕСЛИ КУРИЦУ ОШИПАТЬ , она перестанет нести яйца
Учитесь на ошибках Порошенко - он молниеносно подписал коррупционный закон ПРО ЕВРОБЛЯХИ И оскорбленные евробляхеры дружно со всеми родственниками проголосовали против него .
Поднимите налоги , зелёные клоуны и вас ждёт судьба Порошенко
Порошенко -
до зайняття політикою не був навіть мультіміліонером . За двадцять років в політиці , на майже усіх висших посадах кількість активів збільшив в 83 рази . Після найдерібаннійшего міністерського поста в уряді зрадника Ібуковичей-Пахла обинився в топ-5 Форб за капіталізацією в 1.5 млд. баксів .
З 20 років в політиці -- 17 років був при владі . При Кучмі був в провластній коаліції 2 роки . При Ющенко 5 років при при владі : секретар РНБО , голова правління нацбанку , голова МІС . При Ібуковичу був 2.5 рока при владі - міністром економіки .
Саме при Ібуковичу на Банковій соратники Ющенко-Порошенко ходили на усі корпоративи ригів , значна частина їх партії НУ отримувала відкати по чорній бухгалтерії Риболювоти . Й саме тому колишній соратник Ющенка-Порошенко -- Валентин Налівайченко перейшов до "Батьківщини" , саме тому ,що як голові СБУ колись в руки йому потрапив звіт про таємну бухгалтерію Ригоблювоти й там він знайшов багато колишнії своїх однопартійців й жодного з поточних однопартійців з "Батьківщини" .
Саме на рахунку Порошенко й Ющенка не якісь виртуальні папірцєві хотєлки з Ригоблювотою . Порошенко був в адміністрації Юща при прем"єрі Ібуковичі . Саме в коаліції з ПР були підпісанні універсали й меморандуми .
Скажу більше - сам по співпраці з ригоБЛЮВотою пройшов розкол в НУ - НС, НФ категорично відмовлялись на будь яку співпрацю з ригами й тільки ближне коло Юща
й Порошенка в 2010 рокі в другому турі здали Україну на відкуп бандюковичей .
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Тимошенко -
стала миллиардершею жодного дня не будучи політиком . Після конфлікта з корумпованим Кучмо , була штучно збанкрученна й усі активи роздеребанени між родиною Кучмо . Перейшла в політику й за 20 років жодного актива в Україні ні Юля , ні її родина не придбала . З 20 років в політиці провела в жорсткій опозиції майже 17 років й тільки 3.5 була при владі , 2.5 двічи була прем"єром , рік при Порошенко в 2014-2015 роках . В жодної не тільки коаліції , але й співпраці з Риголювотої . А ні Мерморандумів , а ні Універсалів . Саме тому , крі м Тимошенко Зека Ібукович жодного іншого топ-політика не не сприймав як особистого ворога , крім ЮВТ . Тому саме Тимошенко посадив , Порошенко зробив міністром . А ні навпаки . В таємній бухгалтерії Ригоблювоти фігурує значна частина соратників Ющенка-Порошенка . Й жодного соратника Тимошенка .
Усі суди в США , які спробували звинувачувати Юлю , що вона нібито була в колаборації з Лазаренком довели , що Тимошенко була лише вимушеної жертвою рейдерства , такою самою , як інші бізнемени України . Навпаки остання досудова угода сплатила мадам 3 млн. баксів моральної компенсації збитків від діяльності Манафорта .