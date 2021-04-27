США передали для української армії допомоги на $8 млн. ФОТОрепортаж
За повідомленням посольства США Збройним силам України надано нову допомогу з безпеки на суму майже $8 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило посольство США в Україні.
"Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання допомоги з безпеки на суму 7,85 млн для вдосконалення управління і зв'язку, а також запчастин і агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження", - сказано в повідомленні.
У свою чергу, в Генеральному штабі ЗСУ зазначили: "В рамках реалізації надання допомоги з безпеки від уряду Сполучених Штатів Америки в Україну прибули чергові вантажі міжнародної технічної допомоги для потреб Збройних Сил України. З 2014 року Україна отримала безпекової допомоги від США на загальну суму понад 2 мільярди доларів".
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До чого це я? До того, що допомогають армії - кілька десятків людей.
Справжніх, не тіщенків і не дєрьмаків.
Не зелених насікомих, що привозять воїнам 2 (два!) тепловізора.
У нас обманом и шантажом забрали ядерное оружие на сотни миллиардов баксов.
Кинули в пасть ***** и только выражают озабоченность.
Теперь выделяют крохи, а Афганистану, Египту и тд. - миллиарды...
Интересно, а в этой поставке зеркальца были? Ну, те, что для папуасов?...
Весь комплекс ЯО стоил в десятки раз больше...
Лучше бы передали реальной помощи для усиления ВСУ... ПВО и Джавелинов и ракет так 1500 тыс. к ним.