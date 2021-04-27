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Новини Агресія Росії проти України
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США передали для української армії допомоги на $8 млн. ФОТОрепортаж

За повідомленням посольства США Збройним силам України надано нову допомогу з безпеки на суму майже $8 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило посольство США в Україні.

"Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання допомоги з безпеки на суму 7,85 млн для вдосконалення управління і зв'язку, а також запчастин і агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Якщо масштабні бойові дії відновляться, Україна отримає конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки партнерів, - Кулеба. ВIДЕО

У свою чергу, в Генеральному штабі ЗСУ зазначили: "В рамках реалізації надання допомоги з безпеки від уряду Сполучених Штатів Америки в Україну прибули чергові вантажі міжнародної технічної допомоги для потреб Збройних Сил України. З 2014 року Україна отримала безпекової допомоги від США на загальну суму понад 2 мільярди доларів".

США передали для української армії допомоги на $8 млн 01

США передали для української армії допомоги на $8 млн 02
США передали для української армії допомоги на $8 млн 03

США передали для української армії допомоги на $8 млн 04

Автор: 

оборона (4770) допомога (8294) США (22512)


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Топ коментарі
+75
Спасибо США!
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27.04.2021 19:09
+29
USA - Україна - рашизма кончина !
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27.04.2021 19:18
+25
У нього наркокоматоз
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27.04.2021 19:15
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Спасибо США!
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27.04.2021 19:09 Відповісти
Почему Ермак не встречал
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27.04.2021 19:11 Відповісти
У нього наркокоматоз
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27.04.2021 19:15 Відповісти
не ермак и не - выше, бо не мрия и не эпицентр
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28.04.2021 06:29 Відповісти
USA - Україна - рашизма кончина !
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27.04.2021 19:18 Відповісти
УКРАИНЕ НУЖНЫ ЯДЕРНЫЕ БОЕГОЛОВКИ !
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27.04.2021 19:27 Відповісти
возможно к КНДР обратится....
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27.04.2021 20:14 Відповісти
Юле, за тюремный лазарет дали больше
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27.04.2021 19:28 Відповісти
Нам хватает помощи.
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27.04.2021 19:33 Відповісти
Лише у Київі - більше 1000(!!!) офіціальних мільйонерів та десяток мільярдерів.
До чого це я? До того, що допомогають армії - кілька десятків людей.
Справжніх, не тіщенків і не дєрьмаків.
Не зелених насікомих, що привозять воїнам 2 (два!) тепловізора.
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27.04.2021 19:35 Відповісти
Зате в Києві багато москворотих.
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28.04.2021 06:14 Відповісти
КрасавцИ !
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27.04.2021 20:01 Відповісти
опять резиновые лодки и сух-пайки вместо реальной помощи
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27.04.2021 20:11 Відповісти
конечно система ПВО Patriot-было бы лучше
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27.04.2021 20:13 Відповісти
Американці обіцяють чисте небо. Якби влада менше крала, то було б і система ПВО.
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28.04.2021 06:19 Відповісти
дякуем конечно! все таки лучше, чем в 2014 присылали сухпайки
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27.04.2021 20:12 Відповісти
В 2014 не було нічого, і сухпайки були дуже доречні.
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27.04.2021 21:14 Відповісти
согласен с Вами, говорят : "дареному коню-в зубы не смотрят"
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27.04.2021 21:25 Відповісти
Гумконвой из Штатов .
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27.04.2021 20:44 Відповісти
а малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат со своим Сбродом украли на "дорогах" которых нету как минимум 50 лярдов, за которые можно было обеспечить 3 армии, флот и всю страну вакцинами, но мы не ищем легких путей да ЗЕБилы???
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27.04.2021 20:49 Відповісти
США передали для украинской армии помощи на $8 млн - Цензор.НЕТ 9371
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27.04.2021 21:09 Відповісти
Американці-дійсно братерський народ для українців
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27.04.2021 21:35 Відповісти
США передали для української армії допомоги на $8 млн - Цензор.НЕТ 24333-я фотка супер
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27.04.2021 22:51 Відповісти
Так себе, не унитазы для эпицентра😄
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28.04.2021 00:20 Відповісти
Почитал радостные восторги идийотов выше
У нас обманом и шантажом забрали ядерное оружие на сотни миллиардов баксов.
Кинули в пасть ***** и только выражают озабоченность.
Теперь выделяют крохи, а Афганистану, Египту и тд. - миллиарды...
Интересно, а в этой поставке зеркальца были? Ну, те, что для папуасов?...
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28.04.2021 08:04 Відповісти
Нашь ядерный плутоний продали США за 12 миллиардов долларов!
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28.04.2021 08:13 Відповісти
И это бросовая цена!
Весь комплекс ЯО стоил в десятки раз больше...
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28.04.2021 08:33 Відповісти
Вартість його нічого не означає для України бо будувався при совку, а ось його утримання Україна не подягнула (в першу чергу на той час)! ЧИ правильно то було - звісно ж ні, якщо дивитися сьогодні, а на той час абсолютно ніхто не вірив в те, що раша нападе на Україну! Якось так.
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28.04.2021 19:28 Відповісти
Вертолеты купленные во Франции для полиции уже давно появились в открытой продажеи даже разбивались частными лицами!!! Скоро катера появятся в продаже вместе с тепловизорами!!!
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28.04.2021 08:11 Відповісти
Во тут кацапы изрыгивают недовольство
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28.04.2021 08:11 Відповісти
Чим менше ЗРАДИ, тим більше ДОПОМОГА!!!- нашим МАРОДЕРАМ ГАНЬБА І ТРИБУНАЛ!!!
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28.04.2021 08:12 Відповісти
Спасибо дяде Сэму,что не забывает и помогает,чем может, ВСУ..Лишь бы только наши хлыщи от мо не раздерибанили сие..
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28.04.2021 10:04 Відповісти
Это мало поможет ВСУ от оккупанта РФ....аптечки, лодки резиновые, и т.д..
Лучше бы передали реальной помощи для усиления ВСУ... ПВО и Джавелинов и ракет так 1500 тыс. к ним.
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28.04.2021 15:52 Відповісти
 
 