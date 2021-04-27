США передали для української армії допомоги на $8 млн. ФОТОрепортаж

За повідомленням посольства США Збройним силам України надано нову допомогу з безпеки на суму майже $8 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило посольство США в Україні.

"Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання допомоги з безпеки на суму 7,85 млн для вдосконалення управління і зв'язку, а також запчастин і агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження", - сказано в повідомленні.

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У свою чергу, в Генеральному штабі ЗСУ зазначили: "В рамках реалізації надання допомоги з безпеки від уряду Сполучених Штатів Америки в Україну прибули чергові вантажі міжнародної технічної допомоги для потреб Збройних Сил України. З 2014 року Україна отримала безпекової допомоги від США на загальну суму понад 2 мільярди доларів".









