Кулеба: Зеленський хоче прописати "правила гри" для олігархів, за основу візьмуть Антитрастівський закон США

Президент Володимир Зеленський готує закон, який дозволить "перетворити олігархів на бізнесменів".

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми BBC HARDtalk, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, новий закон ґрунтуватиметься на підходах американського антитрастового закону і привнесе на українські ринки більше справедливості і конкуренції.

Деталей законопроєкту Кулеба при цьому не розкрив.

Міністр закордонних справ не погодився з ведучим у тому, що Зеленський не зміг виконати обіцянку й очистити уряд від впливу олігархів.

"Як я вже сказав, деякі наближені до Коломойського люди були звинувачені в участі в корупційних схемах. Раніше такого не траплялося, це сталося за президентства Зеленського. Думаю, цей факт говорить сам за себе", - заявив Кулеба.

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На повторне запитання, чи перебуває особисто Ігор Коломойський під прицілом українських правоохоронців, глава МЗС відповів, що це питання краще поставити самим правоохоронцям.

"Що я можу сказати, так це те, що боротьба з олігархами - це як знешкодження атомної бомби. Переріжеш не той дріт, і все вибухне. Але ти маєш це зробити і знайти системне розв'язання проблеми", - пояснив очільник МЗС.

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