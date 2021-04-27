Кулеба: Зеленський хоче прописати "правила гри" для олігархів, за основу візьмуть Антитрастівський закон США
Президент Володимир Зеленський готує закон, який дозволить "перетворити олігархів на бізнесменів".
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми BBC HARDtalk, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, новий закон ґрунтуватиметься на підходах американського антитрастового закону і привнесе на українські ринки більше справедливості і конкуренції.
Деталей законопроєкту Кулеба при цьому не розкрив.
Міністр закордонних справ не погодився з ведучим у тому, що Зеленський не зміг виконати обіцянку й очистити уряд від впливу олігархів.
"Як я вже сказав, деякі наближені до Коломойського люди були звинувачені в участі в корупційних схемах. Раніше такого не траплялося, це сталося за президентства Зеленського. Думаю, цей факт говорить сам за себе", - заявив Кулеба.
На повторне запитання, чи перебуває особисто Ігор Коломойський під прицілом українських правоохоронців, глава МЗС відповів, що це питання краще поставити самим правоохоронцям.
"Що я можу сказати, так це те, що боротьба з олігархами - це як знешкодження атомної бомби. Переріжеш не той дріт, і все вибухне. Але ти маєш це зробити і знайти системне розв'язання проблеми", - пояснив очільник МЗС.
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оно, квартальное недоразумение, "думает" что ахметов, фирташ, коломойша вот так, ВДРУГ, перестанут зарабатывать на украинцах и все свои средства передадут в бюджет Украины))
"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.
Ну так об этом Запад бубочьке уже более чем полтора года талдычит.
Не "антитрастовый" закон США, а - антитрестовский закон США, он же - , по другому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Конкурентное, или антимонопольное, право . Вот только не ясно какой из этих законов: зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 акон (акт) Шермана или https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 закон Клейтона
во дают !!!!
это в отношении Ахметова и Коломойского ?
• Обіцяв побороти бідність - люди збідніли
• Обіцяв зупинити війну - війна продовжується
• Обіцяв повернути заробітчан - українці виїжджають
• Обіцяв знизити тарифи - тарифи ростуть
ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ
• Пообіцяв кошти від надр
https://www.youtube.com/watch?v=3r_8xdjXMKw
Всі гроші - в банк, і ще сплати за це податок! "Слуги" придумали новий ідіотський законопроєкт
Цирк...
Які правила він писати зібрався, якщо його олігархи й посадили, щоби висмоктувати країну???
За часів Пороха вплив олігархів було зменьшено, всі вони втратили статки... І тому об'єднались та скинули Пороха - посадили обкурену ляльку... І тепер їх статки знов збільшились...
Які правила він писати зібрався, якщо його олігархи й посадили, щоби висмоктувати країну???
За часів Пороха вплив олігархів було зменьшено, всі вони втратили статки... І тому об'єднались та скинули Пороха - посадили обкурену ляльку... І тепер їх статки знов збільшились...
Проходили...
Следующий закон от олигархов :актеров вернуть на сцену а политиков в Верховную Раду !
Авакян лізе у міжнародні відносини, його зам у трансплантологію, кулеба в боротьбу з олігархами.
І що це за лайно за пережатими дротами?
Доведено, ще в 2016 році, що бабломойський- злодій. То що ви боїтесь "пережати"?
краткая инструкция корма для рыбок гуппи
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Акт Шермана -(англ. Sherman Act) - перший антитрестовий (антимонопольний) закон США, який проголосив злочином перешкоджання вільної торгівлі створенням тресту (монополії) і вступ у змову з такою метою. Акт зобов'язував федеральних прокурорів переслідувати такі злочинні об'єднання та встановлював покарання у вигляді штрафів, конфіскацій та позбавлення волі до 10 років.
Траст....трест....
Качество образования у журналистов хромает на обе лапы...
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@tZEinform
"Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США" Министерство иностранных дел возглавляет человек не знающий разницу между словами "траст" и "трест". Акт Шермана (Sherman Act) - это антиТРЕСТовский закон
На речь Мойши Добкина похоже - текст по дебильному написан.
но было сразу поставить вопрос ребром а не спустя 2 года и ТОГОсамого места которое име
ет полномочия!!! официальные!!! в отличие от того кто имеет другие полномочия но.... хайбудэ
грэчка ахотьбыитак пуркуапа........... тем более шо министр иностранных дел всегда на связи...
ну вы понели..... и на том спасибо............. этот хоть не задст как с вагнеровцами......
Может я не права?