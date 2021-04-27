На окупованих територіях Донбасу паспорти РФ отримали 583 тис. місцевих жителів, - Денісова
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей російські паспорти отримали 583 тис. українських громадян.
Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матео, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернула увагу пана Матео на проблему насильницької паспортизації громадян, яку здійснює країна-окупант РФ. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей паспорти отримали 583 тис. громадян. З них 67 тис. паспортів оформили неповнолітні. Електронна черга на отримання паспорта розписана до 2024 року. За нашими оцінками, на той час російські паспорти отримають понад 2 мільйонів жителів цих територій", - повідомила омбудсмен.
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1. закон о уголовной ответственности за российское гражданство
2. сажать таких персонажей при появлении на украинском КПП
поверьте, будут показательно жевать русские паспорта на камеру
при отриманні російського громадянства, наколінники у подарунок.
[Налоги с оккупированного Донбасса: Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят налоги в бюджет Украины (20.02.19 19:45) « Политика Украины | Цензор.НЕТ]: Посмотри! https://censor.net.ua/news/3112864/predpriyatiya_rabotayuschie_na_okkupirovannom_donbasse_platyat_78_mlrd_grn_nalogov_v_byudjet_ukrainy
))
https://www.rechtsberater-cccp.de/ru/uslugi/pensiya/18-4-pen-pr
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/5/176/8519/ukraina-frg-na-pensionnom-fronte-grjadut-izmenenija
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