На окупованих територіях Донбасу паспорти РФ отримали 583 тис. місцевих жителів, - Денісова

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей російські паспорти отримали 583 тис. українських громадян.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матео, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернула увагу пана Матео на проблему насильницької паспортизації громадян, яку здійснює країна-окупант РФ. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей паспорти отримали 583 тис. громадян. З них 67 тис. паспортів оформили неповнолітні. Електронна черга на отримання паспорта розписана до 2024 року. За нашими оцінками, на той час російські паспорти отримають понад 2 мільйонів жителів цих територій", - повідомила омбудсмен.

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