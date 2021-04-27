Російський опозиціонер Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша" через те, що його визнали схильним до втечі

Опозиціонер із РФ Олексій Навальний звернувся в Преображенський суд Москви з позовом до слідчого ізолятора "Матроська тиша", де перебував до етапування в колонію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До суду надійшов адміністративний позов Навального до СІЗО-1 УФСІН Росії по Москві про оскарження рішення комісії органу виконавчої влади суб'єкта РФ", - сказала прессекретарка суду Аліса Закутняя.

У суді поки не змогли уточнити суть поданого опозиціонером позову.

Зі свого боку, поінформоване джерело розповіло журналістам, що в позові Навальний просить визнати незаконним рішення адміністрації про взяття її на облік як схильного до втечі.

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У лютому стало відомо, що Навальний, який тоді перебував у СІЗО "Матроська тиша", поставлений на профілактичний облік як схильний до втечі.

Як раніше заявляла захист, постановка його на облік як схильного до втечі може перешкодити умовно-достроковому звільненню росіянина.

З середини березня Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії по Володимирській області під містом Покров, де відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".