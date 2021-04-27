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Російський опозиціонер Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша" через те, що його визнали схильним до втечі

Російський опозиціонер Навальний подав до суду на СІЗО

Опозиціонер із РФ Олексій Навальний звернувся в Преображенський суд Москви з позовом до слідчого ізолятора "Матроська тиша", де перебував до етапування в колонію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До суду надійшов адміністративний позов Навального до СІЗО-1 УФСІН Росії по Москві про оскарження рішення комісії органу виконавчої влади суб'єкта РФ", - сказала прессекретарка суду Аліса Закутняя.

У суді поки не змогли уточнити суть поданого опозиціонером позову.

Зі свого боку, поінформоване джерело розповіло журналістам, що в позові Навальний просить визнати незаконним рішення адміністрації про взяття її на облік як схильного до втечі.

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У лютому стало відомо, що Навальний, який тоді перебував у СІЗО "Матроська тиша", поставлений на профілактичний облік як схильний до втечі.

Як раніше заявляла захист, постановка його на облік як схильного до втечі може перешкодити умовно-достроковому звільненню росіянина.

З середини березня Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії по Володимирській області під містом Покров, де відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

Автор: 

росія (64926) СІЗО (723) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+5
насмотрелся бедолага кин про адвокатов
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27.04.2021 20:40
+3
Прям Надежда Савченко 2.
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27.04.2021 20:44
+1
- Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
- Таня.
- А меня Лёша-бутерброд!
- Ну и дура!
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27.04.2021 20:56
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насмотрелся бедолага кин про адвокатов
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27.04.2021 20:40 Відповісти
Ну теоритически он может выиграть в европе по правам человека, а для этого надо местные суды пройти в любом случае.
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27.04.2021 22:36 Відповісти
ЕСПЧ уже несколько приказов рашке кинул выпустить Навального. Толку ноль.
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28.04.2021 09:34 Відповісти
А этот все иски строчит, перспектив то ноль, ну хоть дает адвокатам заработать. Какая условка, ему 100% еще несколько лет накинут. Например сейчас в суде обьявят его организацию экстремисткой и сядет он надолго как её создатель.
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27.04.2021 20:43 Відповісти
Прям Надежда Савченко 2.
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27.04.2021 20:44 Відповісти
Точно, наша Надя так голодала, что потом после освобождения задница в джинсы не помещалась. Небутерброд тоже, не успел ещё на зоне освоится, уже жалобы, болезни на грани погибели, инстаграмчики, голодухи и остальной пиар, и это совсем не похоже на то, что об этом концлагере тот-же Дёмушкин рассказывал. Что-то тут загадочное происходит
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27.04.2021 21:02 Відповісти
в спортлото было бы надёжнее ..
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27.04.2021 20:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278
ме\нhttps://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278 ,
сек епавится очень, осоьенно когда бык на гробовозе обрсрался то))))
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27.04.2021 20:48 Відповісти
Какой побег? А как же канпот?
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27.04.2021 20:49 Відповісти
недостойно лешик себя ведет, спина прихватила, требует личных врачей, иски что Коран не дают читать. Не оппозиционер, а сопливая баба
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27.04.2021 20:53 Відповісти
- Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
- Таня.
- А меня Лёша-бутерброд!
- Ну и дура!
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27.04.2021 20:56 Відповісти
Крим не "бутеброт"...©
Ложкою копав??
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27.04.2021 20:56 Відповісти
На ворота СИЗО надо было иск подавать. За такое не так больно пистдить будут.
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27.04.2021 21:00 Відповісти
- Слушайте! Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка: бутерброд - не бутерброд.. Дайте .. спать.
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27.04.2021 21:02 Відповісти
Везет же людям...в тишине сидят
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27.04.2021 21:04 Відповісти
Макароны!!!
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27.04.2021 21:20 Відповісти
Визнання схильним до втечі Льоші це не бутерброд, його не можна от так от взяти і відмінити кацапським судом.
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27.04.2021 21:35 Відповісти
пройти тюрьму - священный долг
и половцу и печенегу !
в роSSии - много на УДО,
но больше - склонные к побегу !
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27.04.2021 22:19 Відповісти
Навальный - отважный герой.
А бутербродные комментаторы - полезные кремлю идийоты.
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28.04.2021 06:11 Відповісти
 
 