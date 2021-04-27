Російський опозиціонер Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша" через те, що його визнали схильним до втечі
Опозиціонер із РФ Олексій Навальний звернувся в Преображенський суд Москви з позовом до слідчого ізолятора "Матроська тиша", де перебував до етапування в колонію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До суду надійшов адміністративний позов Навального до СІЗО-1 УФСІН Росії по Москві про оскарження рішення комісії органу виконавчої влади суб'єкта РФ", - сказала прессекретарка суду Аліса Закутняя.
У суді поки не змогли уточнити суть поданого опозиціонером позову.
Зі свого боку, поінформоване джерело розповіло журналістам, що в позові Навальний просить визнати незаконним рішення адміністрації про взяття її на облік як схильного до втечі.
У лютому стало відомо, що Навальний, який тоді перебував у СІЗО "Матроська тиша", поставлений на профілактичний облік як схильний до втечі.
Як раніше заявляла захист, постановка його на облік як схильного до втечі може перешкодити умовно-достроковому звільненню росіянина.
З середини березня Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії по Володимирській області під містом Покров, де відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".
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сек епавится очень, осоьенно когда бык на гробовозе обрсрался то))))
- Таня.
- А меня Лёша-бутерброд!
- Ну и дура!
Ложкою копав??
и половцу и печенегу !
в роSSии - много на УДО,
но больше - склонные к побегу !
А бутербродные комментаторы - полезные кремлю идийоты.