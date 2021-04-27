Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький
Поточний рік - останній, коли наукові роботи можуть захистити ті, хто почав "працювати" над ними до ухвалення в 2016 році відповідного закону.
Про це в інтерв'ю DW розповів секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Михайло Винницький, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб зрозуміти, як пан Ківа захистив свою дисертацію, треба зрозуміти, що він захищався саме за старими принципами, які діяли до прийняття в Україні 2016 закону, який унеможливив цей порочний принцип, коли людина вискакує як чорт із табакерки з готовою дисертацією. Сьогодні це вже неможливо", - розповів Вінницький.
За його словами, тепер система підготовки кандидатів наук передбачає, що всі 4 роки навчання в аспірантурі потрібно регулярно представляти свої досягнення.
"Я вдячний пану Ківі за те, що показав, наскільки гнила ця стара система. Однак вона вже вмирає. До кінця року ми перейдемо на нову систему, в якій навчальні заклади будуть відповідати за своїх аспірантів", - додав Вінницький.
При цьому він вважає, що якщо навіть Міносвіти після скандалу візьметься перевіряти наукову роботу Ківи - той все одно отримає диплом кандидата наук.
"Я не покладав би на це (перевірку. - Ред.) великих надій. Йдеться про народного депутата, і буде досить великий політичний тиск, щоб все це затвердити. Ймовірно, це буде відбуватися під кінець терміну перебування на посаді діючого міністра, якому вже буде все одно", - припустив Вінницький.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
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філософ-постмодерніст ківа у своєму сміливому перформансі провів деконструкцію ******** науки в Україні
ПС. Этат учоный ссавет с пристипателем нада трахнуть.
ПС. Запись выступления киви на защите в студию, шоп паржать.
И отобрать эту пенсию, это как у судьи примерно... ну не реально, и никогда.
Он не новичек в этом, просто малыш еще, учится. Знавал я академика с наколочками, эдакого академика прикладных наук. Неплохо так жил, а уж в академиках, так уж дачи/квартирки/землеца, и хоронило его "правильное" сообщество. Во весь рост памятник, сразу видно, Академик.
И стоит ту "систему" сменить, - 13 сидоров начнут оценивать работы правильно?
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Дороговато будет...но у таких как кива бабки найдуться....
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Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
особенно сейчас это гнусный цирк извращенцев
эту систему не вылечить ее просто надо уничтожить
дерьмо у руля это конец
нас ведут в унитаз на слив
системы- он депутат, поэтому степень дадут без вопросов, лишь бы не мешал. с другой стороны, судя по финансированию науки, другого ожидать не стОит.