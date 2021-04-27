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Новини
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Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький

Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький

Поточний рік - останній, коли наукові роботи можуть захистити ті, хто почав "працювати" над ними до ухвалення в 2016 році відповідного закону.

Про це в інтерв'ю DW розповів секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Михайло Винницький, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб зрозуміти, як пан Ківа захистив свою дисертацію, треба зрозуміти, що він захищався саме за старими принципами, які діяли до прийняття в Україні 2016 закону, який унеможливив цей порочний принцип, коли людина вискакує як чорт із табакерки з готовою дисертацією. Сьогодні це вже неможливо", - розповів Вінницький.

За його словами, тепер система підготовки кандидатів наук передбачає, що всі 4 роки навчання в аспірантурі потрібно регулярно представляти свої досягнення.

"Я вдячний пану Ківі за те, що показав, наскільки гнила ця стара система. Однак вона вже вмирає. До кінця року ми перейдемо на нову систему, в якій навчальні заклади будуть відповідати за своїх аспірантів", - додав Вінницький.

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При цьому він вважає, що якщо навіть Міносвіти після скандалу візьметься перевіряти наукову роботу Ківи - той все одно отримає диплом кандидата наук.

"Я не покладав би на це (перевірку. - Ред.) великих надій. Йдеться про народного депутата, і буде досить великий політичний тиск, щоб все це затвердити. Ймовірно, це буде відбуватися під кінець терміну перебування на посаді діючого міністра, якому вже буде все одно", - припустив Вінницький.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

Автор: 

наука (364) учені (180) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+41
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9778
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27.04.2021 20:59
+26
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9007
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27.04.2021 21:02
+21
При чем здесь система? 13 пид@р@стов. Вот и вся система. Ах да, есть же еще плагиатщик, который это все будет утверждать. Итого: 14.
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27.04.2021 21:01
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Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9778
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27.04.2021 20:59 Відповісти
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27.04.2021 21:03 Відповісти
Хухель пиривот.
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27.04.2021 21:17 Відповісти
та на кацапский чем не переводи-все равно белиберда получается
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27.04.2021 21:32 Відповісти
https://twitter.com/*************

https://twitter.com/************* м(ихалич) https://twitter.com/************* @************* https://twitter.com/*************/status/1386935991550812161 11 ч

філософ-постмодерніст ківа у своєму сміливому перформансі провів деконструкцію ******** науки в Україні
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27.04.2021 21:32 Відповісти
Підлога Країни, ти вже лайкнув?
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28.04.2021 00:21 Відповісти
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28.04.2021 00:24 Відповісти
При чем здесь система? 13 пид@р@стов. Вот и вся система. Ах да, есть же еще плагиатщик, который это все будет утверждать. Итого: 14.
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27.04.2021 21:01 Відповісти
не надо быть таким наивным - эта система выстраивалась еще при совке и в ней намного больше чем 14 тушек
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28.04.2021 00:10 Відповісти
Да, есть такое. Но в любом случае у любой системы есть исполнители, иначе она не была бы системой. Не нашлось бы этой чертовой дюжины, и разговора не было бы про киву, и система была бы другая. "Система-исполнитель" - понятия неразрывные.
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28.04.2021 06:48 Відповісти
Самий "талановитий" з опзж...
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27.04.2021 21:02 Відповісти
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9007
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27.04.2021 21:02 Відповісти
Будет новае учонае паганялова киви - дохдурь.
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27.04.2021 21:19 Відповісти
Почти 150 лет произведению, а народ все тот же...
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27.04.2021 21:34 Відповісти
Части слова - это буквы (с)
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27.04.2021 21:02 Відповісти
Поздно,Кива уже учёная.
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27.04.2021 21:03 Відповісти
ВАКака минаобраза должна исче утвердить эту киви дохдурь.
ПС. Этат учоный ссавет с пристипателем нада трахнуть.
ПС. Запись выступления киви на защите в студию, шоп паржать.
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27.04.2021 21:22 Відповісти
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 640
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27.04.2021 21:03 Відповісти
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 8876
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27.04.2021 21:03 Відповісти
Так який сенс в тій новій системі, якщо по країні вже ходять тисячі таких "Ківштейнів"?
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 8891
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27.04.2021 21:04 Відповісти
НАНУтых наукав.
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27.04.2021 21:23 Відповісти
Только вот сколько эта наша псевдо-научная система срубила бабла за последние годы и наплодила этих сказочных проФФесоров, абсолютно никому не нужных и некотируемых нигде в мире
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27.04.2021 21:07 Відповісти
Вредителей. Дэбил у науках это гомораст.
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27.04.2021 21:25 Відповісти
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 5969
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27.04.2021 21:07 Відповісти
треба валити з тої країни ( чисто моя думка)
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27.04.2021 21:09 Відповісти
я б на росії і дня не жив би.
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27.04.2021 21:26 Відповісти
а на росії тим більше
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27.04.2021 22:36 Відповісти
заодно с прекращением ее работы должны аннулировать все диссертации
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27.04.2021 21:11 Відповісти
Кива тоже прекратит существование до конца года?
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27.04.2021 21:12 Відповісти
То есть, нет у вас метода против Кости Сапрыкина?
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27.04.2021 21:18 Відповісти
Тут питання треба інакше поставити - для чого дурню вчене звання? Бо вчене звання потрібне або вченому, або дурню. Більш нікому. Мабуть тому, що дурень хоче керувати вченими. Колись вже був про таке радянський фільм. Так само, як неучі керуюють лікарнями, їх з боку призначають. Ну воно прийде, покерує талановитими хірургами, у яких мізерні зарплати, покраде, лікарня обдерта - дурень розбагатів. От для чого макаці вчене звання.
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27.04.2021 21:19 Відповісти
придурню вчене звання край потрібне. це мірило в кого вчений пісюн мошчніше. та гидоту визивають ті вчоні уїбани і уїбанки що це висрате тіпа ротом тіпа державника вижерли. і подякували. смачного наукожери.
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27.04.2021 22:10 Відповісти
Вот вы все кива-дебил(в периоде), да ***** он не дебил, проф. пенсию уже имеет полюбому.

И отобрать эту пенсию, это как у судьи примерно... ну не реально, и никогда.

Он не новичек в этом, просто малыш еще, учится. Знавал я академика с наколочками, эдакого академика прикладных наук. Неплохо так жил, а уж в академиках, так уж дачи/квартирки/землеца, и хоронило его "правильное" сообщество. Во весь рост памятник, сразу видно, Академик.
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27.04.2021 21:19 Відповісти
Ну це знову повіяло старим сільським чортом - а давайте один у одного красти - і всі щасливо заживемо.
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27.04.2021 21:21 Відповісти
******** ано прахвессарскую пенсию иметь, дацентам нада исчё стать, пидахахичиский сташь нада иметь.
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27.04.2021 21:42 Відповісти
Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 1413
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27.04.2021 21:25 Відповісти
Початок перегляду системи?…… Це за 30 років скільки ж фальшивих науковців вилупилось? Киву в сраку копнями вигнати з Ради та позбавити звання. А як ні, то хай заговорять залізяки.
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27.04.2021 21:30 Відповісти
вот поэтому он и поспешил, он просто карьерист этот Кива
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27.04.2021 21:33 Відповісти
докторскую диссертацию вокарчука по физике пересматривать будут?
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27.04.2021 21:39 Відповісти
начинать надо с диплома одного гундосого йурыста
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27.04.2021 21:42 Відповісти
Припистента НАНы литвина.
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27.04.2021 21:43 Відповісти
То есть проблема не в 13 сидорах а в какой-то "системе"?
И стоит ту "систему" сменить, - 13 сидоров начнут оценивать работы правильно?
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27.04.2021 21:41 Відповісти
уверен, там офигенная диссертация. не он же ее писал. кандидатская сейчас стоит 10 штук.
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27.04.2021 21:53 Відповісти
диссертация по госуправлению? украинскому? офигенная? про что там писать? имхо, если бы была хоть капля мозгов в этм Киве он конечно мог бы написать дисер, по госуправлению, реальному, схематозы\откаты бабло, фамилии, имена, явки, кореша, решалово, заносы, подарки, папики и т.п. выдать чисто так пару монографий. там бы реально народ читал и реально ссылался как на практическое применение. это был бы таки прорыв. все же жаль что чел очередной фейк, как и большинство "их", как водится, практически уже потратил жизнь впустую.
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27.04.2021 22:33 Відповісти
ну так 10 штук это с защитой. без бабла сейчас даже те кто сами пишут не защитят
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27.04.2021 22:42 Відповісти
всі знають що Кива купив ..тобто роздав хабарі всім учасником свого "захисту"..всі знають кому і знають скільки (+..- бо з Киви напевне взяли більше))). Але нічого зробити не можуть ..бо така система. так було завжди. І ТАК ВСЮДИ! Всі знають що депутатам платять зарплату в конвертах в доларах...всі знають що судді і інші чиновники беруть хабарі...це все навіть видно по їх майну. Але нічого зробити не можна бо так було завжди((
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27.04.2021 21:41 Відповісти
Пущай прассытирует сваи наученные рапоты.
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27.04.2021 21:45 Відповісти
Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 3736.
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27.04.2021 21:46 Відповісти
что все 4 года учебы в аспирантуре нужно регулярно представлять свои достижения.Источник: https://censor.net/ru/n3262403

==========
Дороговато будет...но у таких как кива бабки найдуться....
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27.04.2021 21:47 Відповісти
Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 1249Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 4109
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27.04.2021 21:48 Відповісти
Зато степень и все привилегии Киве останутся пожизненно.. И плевать он хотел на ваши реформы
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27.04.2021 21:50 Відповісти
витальька кажись вообще дохтур
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27.04.2021 21:55 Відповісти
были б там хоть какие привилегии, а так судя по всему тупо очередной пиар и отвлекалово внимания (ну и + добивание отношения к науке, бонусом) - чухать на камеру по тв уже не катит, когда канадские министры голяка выступают.
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27.04.2021 22:37 Відповісти
Чушь. Изучи положение о ученых степенях в Украине.
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28.04.2021 06:01 Відповісти
ну и какие там преференции? могут дать + к преподавательской зарплате, если станет работать по профилю, но вряд ли Кива станет преподом. вот депутатские \ судейские и т.п. преференции - это да, себя не обделили. а преподов\учителей - хоть жопой жуй, обойдутся.
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28.04.2021 10:40 Відповісти
Михаил Винницкий наверно в этом же заведении защищался
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27.04.2021 21:54 Відповісти
Вы стоите на самой низшей ступени развития! - перекричал Филипп Филиппович. - Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какую-то диссертацию космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.04.2021 21:54 Відповісти
понял ваш вопрос. Отвечу на него в следующей научной работе
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28.04.2021 13:58 Відповісти
что ни говорите, но Илон не достиг тех высот, которых достиг Илья
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27.04.2021 21:55 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
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27.04.2021 21:55 Відповісти
https://site.ua/vsevolod.polischuk/35238-hto-zrobiv-kivu-kandidatom-nauk-poimenniy-spisok/?fbclid=IwAR1PQdd5O_Qc1gdxk2YzqmGNTOd6KtkQ3P9qV5sTzHptrNo2JSZZ26EaMj0 https://site.ua/vsevolod.po... Хто зробив Ківу кандидатом наук. Поіменний список.
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27.04.2021 22:08 Відповісти
їх нова система теж "зарубає"
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27.04.2021 22:13 Відповісти
Кива лишь кОнЬдЕдаД,а на роисе Рамзанка Дыров аж академик!
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27.04.2021 22:21 Відповісти
Вчерашняя защита это апофеоз системы управления страны
особенно сейчас это гнусный цирк извращенцев
эту систему не вылечить ее просто надо уничтожить
дерьмо у руля это конец
нас ведут в унитаз на слив
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27.04.2021 22:21 Відповісти
Винницкий! Нужно провести экспертизу диссертации и научной деятельности Кивы.И отменить присуждение уч степени и распустить ученый совет . А не сыпать оскорблениями человека, к тому же депутата ВС. Только потому что он Кива
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27.04.2021 22:43 Відповісти
ахренеть, чел прямо говорит, похер всё системы - он депутат, поэтому степень дадут без вопросов, лишь бы не мешал. с другой стороны, судя по финансированию науки, другого ожидать не стОит.
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27.04.2021 22:46 Відповісти
Случаем у Кивы диссертация не называлась - "Влияние Гуглпиривоччика на дисиртацсии"?
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27.04.2021 23:36 Відповісти
Тема кандитатської дисертації новоявленого Ківалова(тьху ти,Ківи)-- "Як почухать в сраці без затрат ручної праці!"
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28.04.2021 08:22 Відповісти
 
 