Головні новини 27 квітня: Москва наполягає на переговорах Києва з терористами, Рада підтримала заочне засудження

Рада підтримала заочне засудження, Гончаренка на 3 місяці позбавили права слова в ПАРЄ, члени вченої ради не розуміють, що не так із дисертацією Ківи, - головні новини 27 квітня

Росія хоче, щоб влада України розмовляла з терористами

"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", - говорить прессекретар Путіна Пєсков.

На його заклик відгукнулися в ОПЗЖ: партія готова на прямі переговори з керованими Кремлем ватажками незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Зеленський же пропонує новий формат переговорів про долю Донбасу: із залученням інших держав.

Тим часом на Донбасі - нові втрати: через підрив автомобіля один захисник України загинув і ще троє зазнали бойових травм.

Триває висилка дипломатів: генконсула РФ в Одесі оголошено персоною нон ґрата, він має покинути Україну до 30 квітня.

Рада підтримала заочне засудження

"За" проголосували 258 народних депутатів. Генпрокурор Венедіктова стверджує, що закон дозволить притягнути до відповідальності російських генералів, терористів, колишніх керівників країни і тітушок.

Гончаренка позбавили права голосу в ПАРЄ

"Друзі, мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Петра Толстого про ситуацію на зимовій сесії. Тоді я назвав його антисемітом, українофобом і негідником. Також сказав про його царя Путіна і про кімнату бруду в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого", - розповів Гончаренко.

Дисертація Ківи: члени вченої ради не розуміють, що не так

Науковий керівник Ківи Гурковський називає його ввічливим і тактовним, а також відповідальним дослідником. Один із членів вченої ради сказав, що, на його думку, Ківа писав дисертацію самостійно. Також додав: "Я Ківу не знаю взагалі, я оцінюю його наукову роботу".

Роботу оцінили і журналісти: вони виявили в тексті багато недоречностей, недоладностей і жодної конкретики. Крім того, нардеп доклав до дисертації підроблені довідки про впровадження його роботи, стаття англійською мовою виконана шляхом перекладу через Google Translate, а організатори наукових конференцій, в яких нібито брав участь Ківа, не можуть пригадати такого учасника.

Львівська облрада вимагає скасувати присудження Ківі наукового ступеня.

16-річний підліток у Києві зарізав батьків і молодшого брата

Поліцейські затримали 16-річного хлопця за підозрою у скоєнні потрійного вбивства: він завдав батькам і 8-річному брату численні ножові поранення. "Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі", - розповіли в поліції.