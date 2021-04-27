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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО вітає зниження напруженості з боку РФ і буде моніторити розвиток ситуації, - Столтенберг

НАТО вітає зниження напруженості з боку РФ і буде моніторити розвиток ситуації, - Столтенберг

У НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі пильно стежитимуть за ситуацією.

Про це на брифінгу в Брюсселі 27 квітня заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи оголошення РФ про відведення військ від України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, ми вітаємо це. Водночас тепер ми будемо моніторити ситуацію і стежити за розвитком дуже пильно", - сказав він.

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил в та біля України", - наголосив генсек.

Він додав, що у НАТО очікують від Росії залучення у політичні процеси з врегулювання ситуації на Донбасі.

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За словами генсека, союзники НАТО підтверджують свою повну політичну та практичну підтримку України.

"Союзники НАТО продовжать допомагати Україні втілювати реформи, модернізувати її оборонні та безпекові інституції", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України. 27 квітня в Пентагоні повідомили, що США продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, оскільки ще рано стверджувати, що російські війська відведені.

Автор: 

армія рф (17207) НАТО (6423) росія (64926) Столтенберг Єнс (1595)


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та нафиг ваше глубокая обеспокоенность и поддержка -вы пдч предоставьте а не толкайте в объятья врагу
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27.04.2021 22:06 Відповісти
НАТО приветствует снижение напряженности со стороны РФ и будет мониторить развитие ситуации, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6201
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27.04.2021 22:07 Відповісти
Лучшее приветствие, это поставка "Петриот" и "Джавелин" с дальнейшим ПДЧ в ближайшее время для Украины.
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27.04.2021 22:55 Відповісти
 
 