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Україна очікує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Україна очікує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Поставки відбуватимуться в межах механізму COVAX і за контрактом.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо Pfizer із двох джерел. Перше - це COVAX - 473 тис. доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати приблизно також 500 тис. доз. Буде використовуватися згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання", - розповів Степанов.

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Також міністр розповів, коли чекати нової поставки китайської вакцини CoronaVac.

"До речі, ми сьогодні отримали підтвердження, зокрема від посла Китаю в Україні, що такі 500 тис. доз вакцини мають прибути в Україну до 30 квітня" - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) COVAX (36) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+4
свежо предание, да верится с трудом!
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27.04.2021 22:56
+3
А де ще дев'ять???
Припіздєнт казав, що десять мільйонів заказав...
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27.04.2021 23:04
+3
обіцянка-цяцянка,Дурням радість!
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27.04.2021 23:05
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свежо предание, да верится с трудом!
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27.04.2021 22:56 Відповісти
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582



На палю Зе!хрюшку-Степашку.
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28.04.2021 03:46 Відповісти
А неделю назад говорили, что это произойдет 27 апреля.
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27.04.2021 23:01 Відповісти
А де ще дев'ять???
Припіздєнт казав, що десять мільйонів заказав...
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27.04.2021 23:04 Відповісти
Та пагади, тесты ещё из Китая не разгрузили, а ты давишь!
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28.04.2021 00:46 Відповісти
обіцянка-цяцянка,Дурням радість!
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27.04.2021 23:05 Відповісти
Да пиз дун редкий! Самое интересное что речь про жизни людей! А этой своре хоть бы что!!!
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27.04.2021 23:05 Відповісти
В чергу, в чергу-Лохи та неЛохи при владі!!
Буде за бабло , вкрадене в народа Неньки!
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27.04.2021 23:07 Відповісти
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа @CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI https://twitter.com/CaIedonia_sI



Я делала узи лёгких в Оксфорд медикал, врач которая делала мне узи говорит что коллега с Медикома ей сказала что Медиком ждёт пфайзер в 20х числах августа для коммерческих продаж
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27.04.2021 23:11 Відповісти
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."©

Губозакатуюююююющєєся машинки, only.
))
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27.04.2021 23:16 Відповісти
Україна очікує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 3762
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27.04.2021 23:18 Відповісти
Вони приколюються так?
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27.04.2021 23:24 Відповісти
Какое-то правительство бедоносцев. Степанов договорился за вакцину в Индии - там теперь дров не хватает трупы сжигать. Кто следующая жертва, интересно...
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27.04.2021 23:34 Відповісти
Когда стебанова похвалят уже наконец,чел в напряге весь,летнюю курточку ищет...
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27.04.2021 23:52 Відповісти
В кулуарах "Слуги народа" обсуждается отставка Степанова. Причина - провал всего, что касается медицины. Но увольнять многие не хотят. Причина проста - "придет новый, начнет копать, искать договора..." (с)
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28.04.2021 00:23 Відповісти
Круто. Части антиковидного фонда хватило бы чтобы создать коллективный иммунитет... Но зато у нас хорошие дороги.
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28.04.2021 00:47 Відповісти
не знаю як у вас, а у нас- позолочені Зе!дороги, вимощені смертями не обрізаних українців.
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28.04.2021 03:44 Відповісти
як раз вистачить на «золотий мільон»
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28.04.2021 05:10 Відповісти
А у нас прибыли две вакцины из Китая (одна как гуманитарная помощь) и для пациентов ветеринаров скрепная Спутник. Причем выбирать какой вакцинироваться НЕ СМОЖЕШЬ! Так что,вакцинируясь АстраЗенекой,мы со своими друзьями,оказались очень даже правы!
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28.04.2021 06:14 Відповісти
 
 