Україна очікує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов
Поставки відбуватимуться в межах механізму COVAX і за контрактом.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо Pfizer із двох джерел. Перше - це COVAX - 473 тис. доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати приблизно також 500 тис. доз. Буде використовуватися згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання", - розповів Степанов.
Також міністр розповів, коли чекати нової поставки китайської вакцини CoronaVac.
"До речі, ми сьогодні отримали підтвердження, зокрема від посла Китаю в Україні, що такі 500 тис. доз вакцини мають прибути в Україну до 30 квітня" - сказав він.
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