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Новини Допомога Україні
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Уряд України розраховує на отримання 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня, - Марченко

Уряд України розраховує на отримання 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з керівником Групи Європейської комісії з підтримки України, заступницею гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства і переговорів щодо розширення ЄС (DG NEAR) Катариною Матерновою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Ми вдячні Європейській комісії за підтримку і допомогу в грудні 2020 року - отримання першого траншу 600 млн євро. Зараз уряд України і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов програми та отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", - зазначив Марченко.

Для отримання другого траншу за цією програмою Україна має виконати низку зобов'язань. Зокрема, йдеться про початок і продовження реформ у сферах:

- управління державними фінансами;

- управління та верховенства права;

- поліпшення бізнес-клімату, секторальних реформ і державних підприємств.

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"За два роки реалізації програми EU4PFM нам вдалося досягти вагомих позитивних результатів. А саме: в реформуванні законодавства та інститутів у податковій і митній сферах, розвитку ІТ-систем, інституціональному розвитку і модернізації системи управління людськими ресурсами Міністерства фінансів та Рахункової палати", - підкреслив міністр.

EU4PFM - програма Європейського союзу з управління державними фінансами в Україні, яку заснував Мінфін спільно з міжнародними партнерами в 2019 році.

Автор: 

допомога (8294) Євросоюз (13315) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+4
Так у них на больше интеллекта не хватает особенно вчера показало все дно защита диссертации кивой это дно человеческого сознания
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27.04.2021 23:30
+3
Попрошайничать - наша тема.
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27.04.2021 23:19
+2
Зеленский уже заказал асфальт.
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27.04.2021 23:18
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Зеленский уже заказал асфальт.
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27.04.2021 23:18 Відповісти
Попрошайничать - наша тема.
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27.04.2021 23:19 Відповісти
Так у них на больше интеллекта не хватает особенно вчера показало все дно защита диссертации кивой это дно человеческого сознания
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27.04.2021 23:30 Відповісти
Мля, подайте на прррооопитанийо владним чинушам...
Такі маєтки, що навіть на хабарі їм вже утримувати
тяжко... Шо,НЄ!!
А помітили,що ще після економних еллампадок, а потім опісля
світодіодних лампадок-ціни на *************** виросли??
А раніше було і вєєрне і лякали в прошлому році...
А як верещали економити?
З новими технологіями олігархат втрачає прибутки-
зелену енергетіку не враховувати..не на часі і не в Нашій (поки) Країні...)) ІМХО...))
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27.04.2021 23:29 Відповісти
Утеплили стены для уменьшения потребления газа - получили увеличение цены за куб и плату за транспортировку. Станете меньше ездить - получите высокую цену на бензин. Меньше кушать - взлетят цены на еду. И. кстати, это абсолютно не шутка.
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27.04.2021 23:46 Відповісти
Щось дрібно, панове, дуже дрібно. Решта зелень думає витягнути з мудрого наріду? Напевне, що так. Ні, ну правда, не з офшорів, вибачте, асфальту ж гроші взад витягувати?
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27.04.2021 23:57 Відповісти
Обнаглели. Считают чужие деньги.
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28.04.2021 00:01 Відповісти
Беня эти деньги перенаправит в офшоры.
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28.04.2021 00:03 Відповісти
А когда уже наступит то время, где то в Европе или Америке, пролхожие узнав что перед ними украинец ему молча подавать будут?
Когда существующий бизнес убыточен - его хозяин без зарплаты.
Когда существующая страна убыточна - её хозяева зарплату получают!
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28.04.2021 01:46 Відповісти
назвав би тебе тендітною пилинкою, але в скороченому варіанті ТП- це ж для тебе похвала? Не порівнюй грін-поців із громадянами, а надкушеного Зе!Бенька із гомо-сапієнс-президентом.
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28.04.2021 04:47 Відповісти
Кастрюлеголовые всё на подачки надеются
Самим то не дано, всё развалили в стране
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28.04.2021 07:43 Відповісти
 
 