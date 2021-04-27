Уряд України розраховує на отримання 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з керівником Групи Європейської комісії з підтримки України, заступницею гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства і переговорів щодо розширення ЄС (DG NEAR) Катариною Матерновою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Ми вдячні Європейській комісії за підтримку і допомогу в грудні 2020 року - отримання першого траншу 600 млн євро. Зараз уряд України і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов програми та отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", - зазначив Марченко.
Для отримання другого траншу за цією програмою Україна має виконати низку зобов'язань. Зокрема, йдеться про початок і продовження реформ у сферах:
- управління державними фінансами;
- управління та верховенства права;
- поліпшення бізнес-клімату, секторальних реформ і державних підприємств.
"За два роки реалізації програми EU4PFM нам вдалося досягти вагомих позитивних результатів. А саме: в реформуванні законодавства та інститутів у податковій і митній сферах, розвитку ІТ-систем, інституціональному розвитку і модернізації системи управління людськими ресурсами Міністерства фінансів та Рахункової палати", - підкреслив міністр.
EU4PFM - програма Європейського союзу з управління державними фінансами в Україні, яку заснував Мінфін спільно з міжнародними партнерами в 2019 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі маєтки, що навіть на хабарі їм вже утримувати
тяжко... Шо,НЄ!!
А помітили,що ще після економних еллампадок, а потім опісля
світодіодних лампадок-ціни на *************** виросли??
А раніше було і вєєрне і лякали в прошлому році...
А як верещали економити?
З новими технологіями олігархат втрачає прибутки-
зелену енергетіку не враховувати..не на часі і не в Нашій (поки) Країні...)) ІМХО...))
Когда существующий бизнес убыточен - его хозяин без зарплаты.
Когда существующая страна убыточна - её хозяева зарплату получают!
Самим то не дано, всё развалили в стране