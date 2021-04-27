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Маас вітає заяву РФ про відведення військ і закликає зняти обмеження в Чорному морі

Маас вітає заяву РФ про відведення військ і закликає зняти обмеження в Чорному морі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прокоментував заяви Росії про відведення військ від кордону України.

Глава МЗС ФРН вітає оголошене Росією відведення військ із прикордонного з Україною регіону. Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

При цьому Маас зазначив, що за словами мають швидко настати дії. Втім, на думку глави МЗС ФРН, необхідні і подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі і дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ ФРН закликав вирішувати проблеми через діалог.

У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство і Німеччину в спробах досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

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Автор: 

Німеччина (7323) росія (64926) Гайко Маас (201)


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Бла-бла-бла
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27.04.2021 23:25 Відповісти
Помогите Маасу снять лапшу! Отвели красную головку от его губок, но не факт, что ее не подведут снова.
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27.04.2021 23:33 Відповісти
Маас будет приветствовать любые заявления рф-ии и поддерживать кремлевские аферы словом и делом. за то его по пузику погладят без очереди.
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27.04.2021 23:44 Відповісти
Впечатление, что у Германии перманентный стокгольмский синдром.
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27.04.2021 23:49 Відповісти
В Черном море это само собой , а почему все молчат за Азовское !?(там его превратили уже во внутреннее море кацапстана !!!) Где поданные документы в морские суды и т.д. и т.п.!?
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28.04.2021 00:15 Відповісти
Это должен делать зеленый сморчок 🤡🤢😈 , а оно пресмыкается и два года «наживается на войне , перестав стрелять»
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28.04.2021 07:27 Відповісти
та це все пташечки "великого друга" Шредера. Один міністр(а тепер Прзидент) Штанмайєр в молодості був особистим секретарем Шредер, а цей міністр в молодості напевне пиво носив вже Штанмайєру.Соціал демократи Німеччини завжди заглядали в очи СРСР, що при Хрущеві, що при Брежневу, а Горбачев там живе постійно. А Єльцин завжди пив з Колем на бруденшафт. Он австріяки - ті відкрито беруть в росіян гроші і не не паряться. було б дивно, якщо б МААС робив би інше (протилежне.
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28.04.2021 04:02 Відповісти
озабоченный приветствовальщик, бл.
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28.04.2021 07:50 Відповісти
 
 