Маас вітає заяву РФ про відведення військ і закликає зняти обмеження в Чорному морі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прокоментував заяви Росії про відведення військ від кордону України.

Глава МЗС ФРН вітає оголошене Росією відведення військ із прикордонного з Україною регіону. Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

При цьому Маас зазначив, що за словами мають швидко настати дії. Втім, на думку глави МЗС ФРН, необхідні і подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі і дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ ФРН закликав вирішувати проблеми через діалог.

У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство і Німеччину в спробах досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

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