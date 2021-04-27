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Дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування, - член атестаційної колегії, "слуга народу" Гришина

Дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування, - член атестаційної колегії,

Народна депутатка Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи можуть направити на повторне рецензування.

Про це Гришина повідомила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні спеціалізована вчена рада одноголосно ухвалила рішення про присудження наукового ступеня Киві. Тепер ця справа надсилається в міністерство, і там вона надсилається на експертну раду. Тобто ще є експертна рада, яка буде перевіряти безпосередньо текст цієї дисертації. І потім, якщо будуть якісь питання, але я так розумію, що враховуючи великий резонанс, може бути така ситуація, що цю дисертацію направлять ще на повторне рецензування в іншу спеціалізовану вчену раду. Вона має повноваження нібито провести повторний захист, тобто вони будуть самі вирішувати, які їм дії вчиняти щодо цієї дисертації", – розповіла Гришина

Дивіться також: "Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа. ВIДЕО

За її словами, після цього дисертацію з висновками повернуть до атестаційної колегії

"І вже атестаційна колегія, як кінцевий орган, який ухвалює рішення про присудження наукового ступеня буде ухвалювати це рішення. Атестаційна колегія має право враховувати різні моменти щодо безпосередньо і процедури захисту, і щодо змісту цієї роботи", – пояснила депутатка.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

Автор: 

наука (364) Міносвіти (1411) Кива Ілля (377) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+28
Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 5768
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27.04.2021 23:40
+18
Э НЕТ !
Теперь ТАК просто с этого ни дебил ни члены "экзаменационной комиссии" - не отделаются!
Там на уголовное дело тянет ! А не пересмотр рецензии !!!
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27.04.2021 23:42
+14
Да ладно...Если Юзик - депутат ВР, то и Кива - кандидат наук.
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27.04.2021 23:45
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Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 5768
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27.04.2021 23:40 Відповісти
Контур лица выше , ниже очков и за самой линзой по одной линии , не искажается . Очки не с линзами , а с простыми стёклами , без диоптрий . Ещё у одной очковой змеи точно такие же .
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28.04.2021 00:56 Відповісти
Вже пізДно....
Засвітился ...
)))
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27.04.2021 23:40 Відповісти
Э НЕТ !
Теперь ТАК просто с этого ни дебил ни члены "экзаменационной комиссии" - не отделаются!
Там на уголовное дело тянет ! А не пересмотр рецензии !!!
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27.04.2021 23:42 Відповісти
А будет... А нuxepa не будет! Вот увидите. Спустят всё на тормозах, а население молча схавает, как ни в чём не бывало, ещё и добавки попросит.
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28.04.2021 10:19 Відповісти
Ни в коем разе, пусть этот гэний добивает "науку", ее, как и полноценного образования все равно нет. Лучше поймайте профессора Преображенского, он продолжает таки делать операции. Это полный гипоталамус(
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27.04.2021 23:42 Відповісти
Оно уже почти прохфесрал...
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27.04.2021 23:43 Відповісти
Да ладно...Если Юзик - депутат ВР, то и Кива - кандидат наук.
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27.04.2021 23:45 Відповісти
кива лишь следствие... а о
о "диссертации" ваще промолчу
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27.04.2021 23:50 Відповісти
Увесь світ у захваті від зростання кількості наукових кадрів і їх фаховості останнім часом в Україні.
Дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування, - член атестаційної колегії, "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 54 .
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27.04.2021 23:50 Відповісти
Еще раз убеждаюсь - Деньги решают все.
Очень "многообразная и богатая фактами" жизнь
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27.04.2021 23:55 Відповісти
Тоді - одно з двух :
- відмінять,
- Ківа попав на додаткові бабки - і круто
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28.04.2021 02:27 Відповісти
Прийдеться знову звертатися до "убієнного брата" і ще якусь жомову яму продавати.
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28.04.2021 07:33 Відповісти
Дурак, лучше сдавал бы на сварщика ну или на край - ассинизатором на сосалке.
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27.04.2021 23:56 Відповісти
А направьте-ка "диссертацию" в Польшу, Эстонию, Латвию, Литву.
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28.04.2021 00:40 Відповісти
колись клована судили за хабар при зайнятості його в полтавскій ОДА чи то екологом чи то ....., так що системне бачення "державного управління" в нього є - 5 років позбавлення волі, але щось подало "крепкую руку".
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28.04.2021 00:46 Відповісти
нахіба мені такий науковець? геть його та і все
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28.04.2021 00:56 Відповісти
В этой канторе надо всех перепроверить.
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28.04.2021 01:16 Відповісти
Потрібно перевірити ще тих гнид з комісії, що затвердили довбойобу звання.
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28.04.2021 02:49 Відповісти
ВОТ КАК ПАГУБНО ВЛИЯЮТ РОССИЯНИ И ИХ РОДСТВЕННИКИ НА УКРАИНЦЕВ !)
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28.04.2021 04:41 Відповісти
А як на мене то освіта в Україні це лише папірець, який означає що щось зробив, тобто її отримав. Знайшли цапа-відбувайла, а на себе дивились?
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28.04.2021 06:22 Відповісти
На повторное рецензирование отправить ПроФФесору Януковичу
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28.04.2021 08:06 Відповісти
ківа - дзеркало української корупції та нОуки
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28.04.2021 08:45 Відповісти
Это просто гашение информационного пожара после возмущения а он еще дважды проффесором станет с такими управленцами
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28.04.2021 09:09 Відповісти
на повторное рецензирование, надо отправить всех членов комиссии.
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28.04.2021 10:46 Відповісти
на повторное рецензирование, надо отправить всех членов комиссии.
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28.04.2021 10:47 Відповісти
світова навука збагатилася ще одним Посміховиськом
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28.04.2021 16:20 Відповісти
 
 