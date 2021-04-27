Дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування, - член атестаційної колегії, "слуга народу" Гришина

Народна депутатка Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи можуть направити на повторне рецензування.

Про це Гришина повідомила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні спеціалізована вчена рада одноголосно ухвалила рішення про присудження наукового ступеня Киві. Тепер ця справа надсилається в міністерство, і там вона надсилається на експертну раду. Тобто ще є експертна рада, яка буде перевіряти безпосередньо текст цієї дисертації. І потім, якщо будуть якісь питання, але я так розумію, що враховуючи великий резонанс, може бути така ситуація, що цю дисертацію направлять ще на повторне рецензування в іншу спеціалізовану вчену раду. Вона має повноваження нібито провести повторний захист, тобто вони будуть самі вирішувати, які їм дії вчиняти щодо цієї дисертації", – розповіла Гришина

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За її словами, після цього дисертацію з висновками повернуть до атестаційної колегії

"І вже атестаційна колегія, як кінцевий орган, який ухвалює рішення про присудження наукового ступеня буде ухвалювати це рішення. Атестаційна колегія має право враховувати різні моменти щодо безпосередньо і процедури захисту, і щодо змісту цієї роботи", – пояснила депутатка.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.