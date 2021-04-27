Прокуратура встановила 260 громадян іноземних держав, які воювали в Криму і на Донбасі проти України, - Мамедов

Українські прокурори розслідують участь близько 260 іноземних громадян у військових діях у Криму і на Донбасі.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Загалом на сьогодні з 32 країн ми встановили 260 громадян, які воювали на сході України і в Криму", - сказав Мамедов.

За словами прокурора, багато хто з підозрюваних іноземних громадян можуть бути причетні до воєнних злочинів.

"Ми не виключаємо той факт, що багато хто з цих людей брали активну участь у бойових діях і могли бути причетні до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами (правоохоронцями інших держав - ред.) і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є", - додав заступник генпрокурора.

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