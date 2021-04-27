Колеги Ківи: серед 44 нардепів ОПЗЖ - 13 кандидатів і 5 докторів наук

Шуфрич, Волошин, Козак, Королевська, Павленко, Кузьмін і ще семеро нардепів ОПЗЖ є кандидатами наук; Медведчук, Льовочкін і ще троє їхніх колег мають звання "доктор наук".

Такі дані містяться в державному реєстрі "Науковці України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Кандидатами наук є такі нардепи ОПЗЖ:

- Нестор Шуфрич, отримав ступінь у галузі економіки в 2003 році;

- Олег Волошин, отримав ступінь в області політичних наук в 2012 році;

- Юрій Загородній, отримав ступінь в галузі педагогіки в 2004 році;

- Олександр Колтунович, отримав ступінь у галузі економіки в 2012 році;

- Тарас Козак, отримав ступінь у галузі економіки у 2000 році;

- Дмитро Ісаєнко, отримав ступінь в області держуправління в 2012 році;

- Володимир Кальцев, отримав ступінь у галузі економіки в 2001 році;

- Михайло Папієв, отримав ступінь у галузі економіки в 2004 році;

- Юрій Павленко, отримав ступінь у галузі філософських наук у 2010 році;

- Наталія Королевська, отримала ступінь у галузі економіки в 2011 році;

- Микола Скорик, отримав ступінь у галузі економіки в 2003 році;

- Ренат Кузьмін, отримав ступінь в області юридичних наук в 1999 році;

- Григорій Мамка, отримав ступінь в області юридичних наук в 2012 році.

Доктори наук серед депутатів ОПЗЖ:

- Олександр Лукашев, отримав ступінь в області юридичних наук в 2011 році;

- Сергій Льовочкін, отримав ступінь у галузі економіки в 2004 році;

- Михайло Макаренко, отримав ступінь у галузі медицини в 2015 році;

- Віктор Медведчук, отримав ступінь в області юридичних наук в 1997 році;

- Олександр Пономарьов, отримав ступінь у галузі економіки в 2018 році.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.