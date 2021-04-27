Колеги Ківи: серед 44 нардепів ОПЗЖ - 13 кандидатів і 5 докторів наук
Шуфрич, Волошин, Козак, Королевська, Павленко, Кузьмін і ще семеро нардепів ОПЗЖ є кандидатами наук; Медведчук, Льовочкін і ще троє їхніх колег мають звання "доктор наук".
Такі дані містяться в державному реєстрі "Науковці України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Кандидатами наук є такі нардепи ОПЗЖ:
- Нестор Шуфрич, отримав ступінь у галузі економіки в 2003 році;
- Олег Волошин, отримав ступінь в області політичних наук в 2012 році;
- Юрій Загородній, отримав ступінь в галузі педагогіки в 2004 році;
- Олександр Колтунович, отримав ступінь у галузі економіки в 2012 році;
- Тарас Козак, отримав ступінь у галузі економіки у 2000 році;
- Дмитро Ісаєнко, отримав ступінь в області держуправління в 2012 році;
- Володимир Кальцев, отримав ступінь у галузі економіки в 2001 році;
- Михайло Папієв, отримав ступінь у галузі економіки в 2004 році;
- Юрій Павленко, отримав ступінь у галузі філософських наук у 2010 році;
- Наталія Королевська, отримала ступінь у галузі економіки в 2011 році;
- Микола Скорик, отримав ступінь у галузі економіки в 2003 році;
- Ренат Кузьмін, отримав ступінь в області юридичних наук в 1999 році;
- Григорій Мамка, отримав ступінь в області юридичних наук в 2012 році.
Доктори наук серед депутатів ОПЗЖ:
- Олександр Лукашев, отримав ступінь в області юридичних наук в 2011 році;
- Сергій Льовочкін, отримав ступінь у галузі економіки в 2004 році;
- Михайло Макаренко, отримав ступінь у галузі медицини в 2015 році;
- Віктор Медведчук, отримав ступінь в області юридичних наук в 1997 році;
- Олександр Пономарьов, отримав ступінь у галузі економіки в 2018 році.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кузьмін!
шуфрич!
Сузір'я Плеяд.