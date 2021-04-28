Організатори чемпіонату світу із шашок прибрали прапор РФ і табличку з прізвищем російської учасниці. ВIДЕО
Під час матчу за звання чемпіонки світу зі стокліткових шашок організатор прибрав зі столу, за яким сиділа представниця Росії, прапор РФ і табличку з її прізвищем.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Матч проходить у Варшаві з 23 квітня по 3 травня.
У ньому брали участь росіянка Тамара Тансиккужина і полячка Наталія Садовська.
Під час гри організаторам повідомили, що рішенням Спортивного арбітражного суду представникам РФ на великих міжнародних змаганнях забороняється виступати під прапором своєї країни через грубі порушення нею антидопінгових правил.
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Після цього один з організаторів прибрав зі столу Тансиккужиної табличку і російський прапор. Російську спортсменку не поставили до відома - вона саме обмірковувала свій хід і була явно здивована тим, що відбувається.
Цю партію росіянка програла.
У РФ подію назвали "неприкритим актом агресії" й закликали Федерацію шашок Росії втрутитися в скандал.
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бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
пусть росиянка скажет спасибо, что ей поляки ведро с помоями на голову не надели!
Там все партии с полячкой. Это матч из девяти микроматчей.
Первый поединок микроматча - игра с классическом контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход). При победе счёт игрового дня 12 : 0.
Если игра с классическом контролем времени завершается вничью, то играется партия в быстрые шашки (20 минут + 5 секунд на ход). При победе счёт игрового дня 8 : 4.
Если партия в быстрые шашки заканчивается вничью, то играется партия в блиц (5 минут + 3 секунды на ход). При победе счёт игрового дня 7 : 5.
Если все три партии заканчиваются вничью, то счёт игрового дня 6 : 6.
Матч прекращается досрочно, если одна из соперниц набирает более 54 очков.