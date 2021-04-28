УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10605 відвідувачів онлайн
Новини
17 461 137

Організатори чемпіонату світу із шашок прибрали прапор РФ і табличку з прізвищем російської учасниці. ВIДЕО

Під час матчу за звання чемпіонки світу зі стокліткових шашок організатор прибрав зі столу, за яким сиділа представниця Росії, прапор РФ і табличку з її прізвищем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Матч проходить у Варшаві з 23 квітня по 3 травня.

У ньому брали участь росіянка Тамара Тансиккужина і полячка Наталія Садовська.

Під час гри організаторам повідомили, що рішенням Спортивного арбітражного суду представникам РФ на великих міжнародних змаганнях забороняється виступати під прапором своєї країни через грубі порушення нею антидопінгових правил.

Також читайте: Російські спортсмени виходитимуть на змаганнях під музику Чайковського замість гімну РФ

Після цього один з організаторів прибрав зі столу Тансиккужиної табличку і російський прапор. Російську спортсменку не поставили до відома - вона саме обмірковувала свій хід і була явно здивована тим, що відбувається.

Організатори чемпіонату світу із шашок прибрали прапор РФ і табличку з прізвищем російської учасниці 01

Цю партію росіянка програла.

У РФ подію назвали "неприкритим актом агресії" й закликали Федерацію шашок Росії втрутитися в скандал.

Також дивіться: "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8479) росія (64926) спорт (1612) допінг-контроль (242)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+63
это просто страна 404 какая-то, ни флага, ни гимна, ни армии (ихтамнеты). Какая же все таки мерзость - эта паРаша!!!
показати весь коментар
28.04.2021 00:04
+44
нормалёк- нигдеихнет...
показати весь коментар
28.04.2021 00:04
+29
Организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг РФ и табличку с фамилией российской участницы - Цензор.НЕТ 377
показати весь коментар
28.04.2021 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Ихтамнеты" 8-й сезон
показати весь коментар
28.04.2021 05:57 Відповісти
И всё на камеру. Просто, спокойно, уверенно, без извинений и просьб. Поляки показали страну 404, вот только зачем лишнехромосомная поехала в недружественную страну? Чего она ждала? Им все сливнобачковые срут в черепную коробку: "Европа враги, НАТО агрессоры, ....", а особочелюстная решила, что это не про неё. Вот и опозорилась.
показати весь коментар
28.04.2021 06:01 Відповісти
саме на зневагу заслуговують кацапи і в Україні, але в нас їх досі навіть в сраку цілують.
показати весь коментар
28.04.2021 07:13 Відповісти
І нарешті за сім років війни почали висилати кацапських дипломатів
показати весь коментар
28.04.2021 07:19 Відповісти
насправді сумно.
показати весь коментар
28.04.2021 09:10 Відповісти
Россияне наглющие - их выгоняют в дверь , они лезут в окно
показати весь коментар
28.04.2021 08:41 Відповісти
кацапка, ми вкурсі про вашу наглість
показати весь коментар
29.04.2021 13:40 Відповісти
Фаміліо - ісконно балалайская.
показати весь коментар
28.04.2021 09:58 Відповісти
Ибо нех@й..
показати весь коментар
28.04.2021 11:01 Відповісти
Так і залишили «полячка». В країні залишились одні ківи.
показати весь коментар
28.04.2021 12:21 Відповісти
Запомни, только ************* достойны унижения по национальному признаку, потому что сами имперцы и нацисты. К остальным национальностям украинцы относятся доброжелательно, их государства сегодня не убивают граждан нашей страны. Тем более Польша, где власть жестко наказывает своих граждан за преследование украинцев по национальному признаку. Так что тебе лучше жевать.
показати весь коментар
28.04.2021 14:21 Відповісти
даже в шашки без допинга не могут играть
показати весь коментар
28.04.2021 13:51 Відповісти
Я так думаю. Що то усе напівміри. Треба взагалі виключити громадян РФ з усіх міжнародних змагань хоч без флага, хоч з ним
показати весь коментар
28.04.2021 16:35 Відповісти
2 года без флага и гимна: CAS и WADA приговорили рашистов.Спортивный арбитражный суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с рашистким антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению суда, рашисткие спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.
показати весь коментар
28.04.2021 17:52 Відповісти
Очень некрасиво поступили, 3 дня российский флаг был на столах и его убрали именно во время партии с полячкой.
показати весь коментар
28.04.2021 18:07 Відповісти
Нормально поступили, т.к. так поступили с российской спортсменкой, вот в этом и кураж. А так... поляки вообще-то, по своей сути гнилой народишка.
показати весь коментар
28.04.2021 19:34 Відповісти
В том то и дело, могли убрать до партии или после, или пусть даже во время любой другой партии. А так все выглядит как помощь своему игроку, чемпионат то в Польше проходит.
показати весь коментар
28.04.2021 19:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/486854,ты главное пойми:

бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
пусть росиянка скажет спасибо, что ей поляки ведро с помоями на голову не надели!
показати весь коментар
28.04.2021 20:19 Відповісти
Что интересно, в источнике РФ утверждают что полячка тоже убрала свой, в знак солидарности.
показати весь коментар
28.04.2021 21:13 Відповісти
"именно во время партии с полячкой"

Там все партии с полячкой. Это матч из девяти микроматчей.
Первый поединок микроматча - игра с классическом контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход). При победе счёт игрового дня 12 : 0.
Если игра с классическом контролем времени завершается вничью, то играется партия в быстрые шашки (20 минут + 5 секунд на ход). При победе счёт игрового дня 8 : 4.
Если партия в быстрые шашки заканчивается вничью, то играется партия в блиц (5 минут + 3 секунды на ход). При победе счёт игрового дня 7 : 5.
Если все три партии заканчиваются вничью, то счёт игрового дня 6 : 6.
Матч прекращается досрочно, если одна из соперниц набирает более 54 очков.
показати весь коментар
28.04.2021 23:53 Відповісти
ну и дура
показати весь коментар
28.04.2021 22:59 Відповісти
а чего они без масок??
показати весь коментар
28.04.2021 23:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 