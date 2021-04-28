Штати не хочуть загострення з Росією, готові тиснути й далі, - Білий дім
Сполучені Штати не змінюватимуть підхід щодо притягнення Росії до відповідальності за її неприйнятну зловмисну діяльність. При цьому у Вашингтоні кажуть, що не зацікавлені посилювати напруженість у двосторонніх відносинах.
Про це представник Білого дому заявив під час телефонного брифінгу, що стосується порядку денного адміністрації Байдена у сфері безпеки за 100 днів перебування в офісі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми не будемо відходити від того, щоб змушувати Росію розплачуватися за ті дії, які, на наше переконання, виходять за межі та є неприйнятними з точки зору відповідальної держави", - підкреслив посадовець.
У цьому зв’язку він зауважив, що з початку роботи нової адміністрації США та з моменту першої телефонної розмови президентів Байдена і Путіна підхід американської сторони до Росії був послідовним.
Чиновник нагадав про серію кроків нинішньої команди у Вашингтоні щодо ретельної оцінки зловмисних дій Росії розвідувальною спільнотою США, а також санкцій, які послідували у відповідь. Водночас, за його словами, Сполучені Штати "не прагнуть ескалації з РФ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливо його "ніжки"..))
Рейган- найкращий- угробив сСРАКУ!!
))
Не налегай так мощно на алкоголь.
Ідея ідіотська, але американський істеблішмент до неї привчили.
Ніжки тягнуться десь з ХІХ ст. від так званого yellow peril, китайської загрози.
Так само вважають і в Європі, зокрема у Німеччині.
Так само вважають і в Азії, зокрема у Японії.
Як тільки випаде нагода подружитися з москалями проти Китаю,
усі великі гравці зроблять це за рахунок інтересів малих країн.