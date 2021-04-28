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Новини
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Штати не хочуть загострення з Росією, готові тиснути й далі, - Білий дім

Штати не хочуть загострення з Росією, готові тиснути й далі, - Білий дім

Сполучені Штати не змінюватимуть підхід щодо притягнення Росії до відповідальності за її неприйнятну зловмисну ​​діяльність. При цьому у Вашингтоні кажуть, що не зацікавлені посилювати напруженість у двосторонніх відносинах.

Про це представник Білого дому заявив під час телефонного брифінгу, що стосується порядку денного адміністрації Байдена у сфері безпеки за 100 днів перебування в офісі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не будемо відходити від того, щоб змушувати Росію розплачуватися за ті дії, які, на наше переконання, виходять за межі та є неприйнятними з точки зору відповідальної держави", - підкреслив посадовець.

У цьому зв’язку він зауважив, що з початку роботи нової адміністрації США та з моменту першої телефонної розмови президентів Байдена і Путіна підхід американської сторони до Росії був послідовним.

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Чиновник нагадав про серію кроків нинішньої команди у Вашингтоні щодо ретельної оцінки зловмисних дій Росії розвідувальною спільнотою США, а також санкцій, які послідували у відповідь. Водночас, за його словами, Сполучені Штати "не прагнуть ескалації з РФ".

Автор: 

росія (64926) США (22512)


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Топ коментарі
+6
Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1871
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28.04.2021 01:04
+4
Будут держать рашку на коротком поводке
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28.04.2021 00:43
+2
Буш був кращий Президент США для ссСраки!!
Особливо його "ніжки"..))
Рейган- найкращий- угробив сСРАКУ!!
))
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28.04.2021 00:45
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Будут держать рашку на коротком поводке
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28.04.2021 00:43 Відповісти
Рано или поздно, а начинка таки полезет
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28.04.2021 00:44 Відповісти
Буш був кращий Президент США для ссСраки!!
Особливо його "ніжки"..))
Рейган- найкращий- угробив сСРАКУ!!
))
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28.04.2021 00:45 Відповісти
Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1871
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28.04.2021 01:04 Відповісти
Неконкретно.
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28.04.2021 01:58 Відповісти
Что тебе непонятно ,чебураха драная ? Будут вас давить ,пока не появится капелька имперского жира, будете удушены а-ля сссссссссср, расплатитесь за свои преступления тотальной нищетой (уже наступает) и дезинтеграцией Засрахи - перевод с дипломатического этического языка на простой понятный вам,животным!
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28.04.2021 07:21 Відповісти
Таня, успокойся. Ты малость перебрала вчера, бывает. Ты меня с кем-то спутала.
Не налегай так мощно на алкоголь.
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28.04.2021 07:24 Відповісти
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28.04.2021 04:36 Відповісти
Для протистояння з Китаєм США потрібна союзна Московія.
Ідея ідіотська, але американський істеблішмент до неї привчили.
Ніжки тягнуться десь з ХІХ ст. від так званого yellow peril, китайської загрози.
Так само вважають і в Європі, зокрема у Німеччині.
Так само вважають і в Азії, зокрема у Японії.
Як тільки випаде нагода подружитися з москалями проти Китаю,
усі великі гравці зроблять це за рахунок інтересів малих країн.
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28.04.2021 06:22 Відповісти
Натякнули, що "заріжуть не боляче".
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28.04.2021 07:56 Відповісти
Пацифисты долбаные... Вы-то можете играть вдолгую и "не обострять", а как быть Украине? Из-за вашего соплежуйства и нерешительности мы уже кусок территории потеряли. А если будете и дальше играться с недорейхом в геополитику, то и всю страну можем утратить. Вместого того, чтобы один раз дать хорошенько по зубам зарвавшемуся быдлу из-за поребрика, они с ним хороводы водят...
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28.04.2021 08:37 Відповісти
 
 