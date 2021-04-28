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Документ про контроль за режимом тиші на Донбасі ще не обговорювали в ТКГ, - Кравчук

Документ про контроль за режимом тиші на Донбасі ще не обговорювали в ТКГ, - Кравчук

27 квітня робоча підгрупа в складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не розглядала документ щодо посилення контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Його підсумковий розгляд планується завтра.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Річ у тому, що підгрупа не ухвалює остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде ухвалюватися завтра", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що поки остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Донбасі та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням режиму тиші. Проте стосовно цих питань у Кравчука позитивні очікування.

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"Позитивні очікування. Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", - пояснив він.

Всі базові питання будуть розглянуті на завтрашньому засіданні Тристоронній контактної групи на рівні делегацій України, Росії, за участю ОБСЄ.

"Засідання ТКГ буде завтра, 28 квітня. І тільки завтра буде остаточне рішення щодо припинення вогню та щодо ухвалення координаційного механізму контролю над дотриманням режиму тиші", - підсумував очільник української делегації в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) перемир’я (892) Тристороння контактна група (827)


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АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!!АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!......НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!!!!!ЗЕЛЮ ГЕТЬ.......ПОРОХА ГЕТЬ,,,,,,
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28.04.2021 00:57 Відповісти
Это кто вообще?
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28.04.2021 01:02 Відповісти
Актор з ;Квартал-95;.
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28.04.2021 06:19 Відповісти
Документ о контроле за режимом тишины на Донбассе еще не обсуждали в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7748
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28.04.2021 01:08 Відповісти
Документ о контроле за режимом тишины на Донбассе еще не обсуждали в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6570
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28.04.2021 01:17 Відповісти
Да сколько этот коммунистический петух будет кукарекать про гос. дела?
Сиди дома молча и читай материалы съездов СССРовских коммуняк
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28.04.2021 01:31 Відповісти
Позитивне очікування у віці Кравчука - це при закрепах на унітазі. І то позитиву там - через раз.
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28.04.2021 05:19 Відповісти
Ще раз спитаю, що зараз?
Хтось чув заяву про зрив "режиму тиші" від пліснявої влади ?
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28.04.2021 10:02 Відповісти
гнида комуняцька, коли ти вже завалиш своє табло?!
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28.04.2021 12:54 Відповісти
 
 