Документ про контроль за режимом тиші на Донбасі ще не обговорювали в ТКГ, - Кравчук

27 квітня робоча підгрупа в складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не розглядала документ щодо посилення контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Його підсумковий розгляд планується завтра.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Річ у тому, що підгрупа не ухвалює остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде ухвалюватися завтра", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що поки остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Донбасі та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням режиму тиші. Проте стосовно цих питань у Кравчука позитивні очікування.

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"Позитивні очікування. Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", - пояснив він.

Всі базові питання будуть розглянуті на завтрашньому засіданні Тристоронній контактної групи на рівні делегацій України, Росії, за участю ОБСЄ.

"Засідання ТКГ буде завтра, 28 квітня. І тільки завтра буде остаточне рішення щодо припинення вогню та щодо ухвалення координаційного механізму контролю над дотриманням режиму тиші", - підсумував очільник української делегації в ТКГ.