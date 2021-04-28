Київ збирається купити 278 тис. доз вакцини проти COVID-19 за 140 млн грн, - КМДА

Влада Києва планує придбати 278 тис. доз вакцини проти коронавірусу за 140 млн грн, вартість однієї дози становитиме приблизно 500 грн.

Про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Департамент охорони здоров’я КМДА оприлюднив у системі електронних публічних закупівель "ProZorro" оголошення на тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, ціну сформовано відповідно до оприлюдненого в системі електронних державних закупівель "ProZorro" договору державного підприємства "Медичні закупівлі України" на поставку вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з розрахунку вартості однієї дози в розмірі 500 грн.

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