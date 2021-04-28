УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10556 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 899 17

Київ збирається купити 278 тис. доз вакцини проти COVID-19 за 140 млн грн, - КМДА

Київ збирається купити 278 тис. доз вакцини проти COVID-19 за 140 млн грн, - КМДА

Влада Києва планує придбати 278 тис. доз вакцини проти коронавірусу за 140 млн грн, вартість однієї дози становитиме приблизно 500 грн.

Про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Департамент охорони здоров’я КМДА оприлюднив у системі електронних публічних закупівель "ProZorro" оголошення на тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, ціну сформовано відповідно до оприлюдненого в системі електронних державних закупівель "ProZorro" договору державного підприємства "Медичні закупівлі України" на поставку вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з розрахунку вартості однієї дози в розмірі 500 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) КМДА (2365) Київ (19415) Поворозник Микола (126) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Когда уже до такого поца, как ты дойдет, что из-за таких вот антипрививочников погибнет еще масса людей?
показати весь коментар
28.04.2021 06:53
+1
Когда уже до этих поцев дойдет - что вакцинация(любой вакциной) от коронавируса бессмысленная трата денег... Ни одна вакцина не работает ...
показати весь коментар
28.04.2021 01:20
+1
А у беларусов спросить не пробовали как они от коронобесия вылечивают. Если тратитиь такие деньги хай скажуть свое слово специалисты . ,За' и ,против' каждая група выставляет своего поединщика на дебаты . А не продажная челядь и шарлатаны в курточках
показати весь коментар
28.04.2021 06:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стільки б коштів витрачалося на лікування і профілактику серцево-судинних хвороб.
"Кожне життя на вагу золота".
"Якщо є найменша ймовірність, що щось врятує людину від смерті, треба це робити".
показати весь коментар
28.04.2021 01:01 Відповісти
Когда уже до этих поцев дойдет - что вакцинация(любой вакциной) от коронавируса бессмысленная трата денег... Ни одна вакцина не работает ...
показати весь коментар
28.04.2021 01:20 Відповісти
Когда уже до такого поца, как ты дойдет, что из-за таких вот антипрививочников погибнет еще масса людей?
показати весь коментар
28.04.2021 06:53 Відповісти
поц , давай немного подождем и ты убедишься кто прав ! а я повторю - вакцин от вирусов нет !
показати весь коментар
28.04.2021 13:37 Відповісти
Про то,что будет хорошее их языки мелят громко!
Про очередную подлянку народу - как в рот воды набирают!
показати весь коментар
28.04.2021 01:28 Відповісти
who is ''kyiv''? anymore not next place?
показати весь коментар
28.04.2021 01:28 Відповісти
Так яку вакцину купляють ? Різниця у ціні та якості - дуже суттєва !!
https://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/120030-vo-skoljko-obhodatsa-latvii-vakcini-astrazeneca-po-preznemu-samaa-desevaa.html Во сколько обходятся Латвии вакцины: AstraZeneca по-прежнему самая дешевая

14 января правительство утвердило закупку вакцин Moderna по двум ценам за дозу - 19,41 евро и 26,21 евро. 28 января была утверждена закупка этих вакцин по цене 24,96 евро за дозу, а 5 февраля - по 19,70 евро за дозу.
Стоимость вакцины Pfizer/BioNTech также менялась, что связано с изменением технологии производства. Например, 1 декабря была утверждена закупка 97 500 доз Pfizer/BioNTech по цене 12 евро, 1 января - 1,4 млн доз по 16 евро, а 4 марта для Латвии заказано 1,01 млн доз вакцины по цене 15,50 евро.
Цена вакцины AstraZeneca не менялась, и она остается самой дешевой из закупаемых Латвией - одна доза стоит 1,78 евро.
Также правительство подало заявки на 854 514 доз вакцины Jonson&Jonson, которая стоит 6,77 евро за дозу, и на 300 000 вакцин CureVac по цене 10 евро за дозу.
Латвия может закупить еще две вакцины - Valneva, которая стоит 10 евро за дозу, а Novavax по цене 13,31 евро за дозу.
показати весь коментар
28.04.2021 03:18 Відповісти
а что сами не делаете? даже у нас уже начали делать, а у вас все только бабло пилят, бедный народ
В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac

Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.

Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.

Инактивированная вакцина

Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.

В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.

«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.

Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.

Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.
показати весь коментар
28.04.2021 05:43 Відповісти
сам Київ не потягне виробництво вакцини. це питання до припіздента і його команди.
показати весь коментар
28.04.2021 08:33 Відповісти
А у беларусов спросить не пробовали как они от коронобесия вылечивают. Если тратитиь такие деньги хай скажуть свое слово специалисты . ,За' и ,против' каждая група выставляет своего поединщика на дебаты . А не продажная челядь и шарлатаны в курточках
показати весь коментар
28.04.2021 06:02 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
28.04.2021 06:21 Відповісти
Если это пфайзер, то нормальная цена. Нет рынка вакцин на сегодня, вот в чем дело. Спасайся , кто как может
показати весь коментар
28.04.2021 06:27 Відповісти
А продают?
Ибо степашка и клоуны трут, что в свободной продаже вакцины нет...
показати весь коментар
28.04.2021 06:51 Відповісти
немає, але якщо може Клічно знайшов лазєйку: якщо дасть бабло, то може спрацює. якщо купляє держава то жержава і розподіляє. а цю партію Київ отримає собі і лише собі.
показати весь коментар
28.04.2021 08:35 Відповісти
Сколько лет будут еще "собираться купить"?
показати весь коментар
28.04.2021 06:54 Відповісти
Фарммафия и чинуши в шоколаде! Почему фармацевты, получающие ГИГАНСКИЕ прибыли НЕ ПЛАТЯТ НИЧЕГО. Сейчас,наверное,фармацевты круче чем наркобароны. Ну а чинуши вообще красота,лучшей отмывки денег и не придумаешь. И тебе забота об лохторате и бесконтрольное воровство! Это же НАДО? правда сыворотка,называемая вакциной,черт его знает с какими будущими побочками и эффективностью( 50% это как про инопланетян они на 50% или есть или нет) и УЖЕ с ЯВНЫМИ ПОБОЧКАМИ сейчас. Но истерию нагнали такую что НИКТО даже вопросов задавать не будет:278 тыс доз? Кому и как( не выбросили ли половину)? 140 млн. много? Красота! Идеальное время для ВОРОВСТВА.
показати весь коментар
28.04.2021 07:58 Відповісти
Нічого з цього доброго не вийде. Виробники вакцин працюють тільки на пряму з країнами, тобто щоб Київ отримав вакцину це дійство повинен схвалити уряд, тобто схвалити те щоб Київ отримав в першу чергу вакцину, а не вона була розділена справедливо між регіонами. Це приведе до протестів.
показати весь коментар
28.04.2021 10:43 Відповісти
 
 