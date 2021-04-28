Київ збирається купити 278 тис. доз вакцини проти COVID-19 за 140 млн грн, - КМДА
Влада Києва планує придбати 278 тис. доз вакцини проти коронавірусу за 140 млн грн, вартість однієї дози становитиме приблизно 500 грн.
Про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Департамент охорони здоров’я КМДА оприлюднив у системі електронних публічних закупівель "ProZorro" оголошення на тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, ціну сформовано відповідно до оприлюдненого в системі електронних державних закупівель "ProZorro" договору державного підприємства "Медичні закупівлі України" на поставку вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з розрахунку вартості однієї дози в розмірі 500 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Кожне життя на вагу золота".
"Якщо є найменша ймовірність, що щось врятує людину від смерті, треба це робити".
Про очередную подлянку народу - как в рот воды набирают!
https://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/120030-vo-skoljko-obhodatsa-latvii-vakcini-astrazeneca-po-preznemu-samaa-desevaa.html Во сколько обходятся Латвии вакцины: AstraZeneca по-прежнему самая дешевая
14 января правительство утвердило закупку вакцин Moderna по двум ценам за дозу - 19,41 евро и 26,21 евро. 28 января была утверждена закупка этих вакцин по цене 24,96 евро за дозу, а 5 февраля - по 19,70 евро за дозу.
Стоимость вакцины Pfizer/BioNTech также менялась, что связано с изменением технологии производства. Например, 1 декабря была утверждена закупка 97 500 доз Pfizer/BioNTech по цене 12 евро, 1 января - 1,4 млн доз по 16 евро, а 4 марта для Латвии заказано 1,01 млн доз вакцины по цене 15,50 евро.
Цена вакцины AstraZeneca не менялась, и она остается самой дешевой из закупаемых Латвией - одна доза стоит 1,78 евро.
Также правительство подало заявки на 854 514 доз вакцины Jonson&Jonson, которая стоит 6,77 евро за дозу, и на 300 000 вакцин CureVac по цене 10 евро за дозу.
Латвия может закупить еще две вакцины - Valneva, которая стоит 10 евро за дозу, а Novavax по цене 13,31 евро за дозу.
В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac
Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.
Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.
Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.
Инактивированная вакцина
Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.
В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.
«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.
Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.
Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.
Ибо степашка и клоуны трут, что в свободной продаже вакцины нет...