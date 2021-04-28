Син мера Бродів Белей розбив камеру журналісту, який знімав вечірку мажорів у розпал карантину

Журналіст Сергій Нікішин спробував зафіксувати на відео вечірку у готельно-ресторанному комплексі "Колиба", який належить синові мера Бродів Івану Белею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Детектор Медіа".

"Під час виконання мною моїх службових обов'язків син міського голови Белей Іван Анатолійович зухвало вирвав нашу відеокамеру телеканалу з моїх рук та розбив її, разом з іншими девайсами. Єдина камера, наш хліб – відібрана і знищена. Камера, яка працювала для громади міста Броди, а не для Белея – знищена, бо були важливі докази", – написав журналіст у Фейсбуку.

Депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук, яка була разом з журналістом, повідомила, що інцидент стався 24 квітня в селі Лагодів Львівської області, коли журналіст спробував зафільмувати порушення карантину, а саме – вечірку в готельно-ресторанному комплексі "Колиба". За даними на YouControl, Іван Белей є засновником та керівником фермерського господарства "Лагодів".

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Нікішин сказав Zaxid.net, що приїхав до села Лагодів, щоб перевірити інформацію про святкування в ресторані, попри карантинні обмеження. Разом з ним також приїхали Ольга Кравчук, її чоловік Віталій Кравчук та його брат.

"Ми не заходили ні на територію, ні всередину закладу. Нас перепинив охоронець і заборонив заходити на територію. Я показав охоронцеві своє посвідчення. Він його забрав і пішов всередину. До нас вийшов власник і, нічого не пояснюючи, почав завдавати ударів, кричати, нецензурно висловлюватися", – розповів журналіст.

За його словами, чоловік, який вийшов до них із закладу, спершу вдарив кілька разів Віталія Кравчука та вибив у нього з рук телефон. Ольга Кравчук підтвердила, що Іван Белей вдарив її чоловіка – спочатку кулаком в обличчя, потім ногою по спині та в живіт.

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"Потім побачив, що я знімаю на камеру, почав до мене кричати нецензурно, кулаком вибив камеру, вона впала на землю. Тоді ще ногою копнув її. Потім двоє охоронців попід руки відвели мене до дороги", – сказав Нікішин.

Сергій Нікішин зняв побої – за попереднім висновком експерта, у нього забої м'яких тканин. Він звернувся до поліції, яка, своєю чергою, відкрила провадження за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

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Іван Белей заперечує, що побив Сергія Нікішина та розбив його камеру. Водночас він підтвердив, що мав перепалку з Віталієм Кравчуком. Він сказав, що подружжя Кравчуків та ще декілька людей намагалися пробратися на територію його ресторану. "Мене покликав охоронець і повідомив мені, що на територію пробираються Кравчуки. Я вийшов, вони мені світили в очі ліхтариком, між нами виник словесний конфлікт, почалася сутичка, між мною та Кравчуком почалася штовханина, але я не можу це назвати бійкою, ні в мене, ні в нього немає синяків. Вони кажуть, що там якийсь журналіст, і якась камера, але я не розумію про що мова", – сказав Белей.