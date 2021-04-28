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Новини
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Син мера Бродів Белей розбив камеру журналісту, який знімав вечірку мажорів у розпал карантину

Син мера Бродів Белей розбив камеру журналісту, який знімав вечірку мажорів у розпал карантину

Журналіст Сергій Нікішин спробував зафіксувати на відео вечірку у готельно-ресторанному комплексі "Колиба", який належить синові мера Бродів Івану Белею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Детектор Медіа".

"Під час виконання мною моїх службових обов'язків син міського голови Белей Іван Анатолійович зухвало вирвав нашу відеокамеру телеканалу з моїх рук та розбив її, разом з іншими девайсами. Єдина камера, наш хліб – відібрана і знищена. Камера, яка працювала для громади міста Броди, а не для Белея – знищена, бо були важливі докази", – написав журналіст у Фейсбуку.

Депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук, яка була разом з журналістом, повідомила, що інцидент стався 24 квітня в селі Лагодів Львівської області, коли журналіст спробував зафільмувати порушення карантину, а саме – вечірку в готельно-ресторанному комплексі "Колиба". За даними на YouControl, Іван Белей є засновником та керівником фермерського господарства "Лагодів".

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Нікішин сказав Zaxid.net, що приїхав до села Лагодів, щоб перевірити інформацію про святкування в ресторані, попри карантинні обмеження. Разом з ним також приїхали Ольга Кравчук, її чоловік Віталій Кравчук та його брат.

"Ми не заходили ні на територію, ні всередину закладу. Нас перепинив охоронець і заборонив заходити на територію. Я показав охоронцеві своє посвідчення. Він його забрав і пішов всередину. До нас вийшов власник і, нічого не пояснюючи, почав завдавати ударів, кричати, нецензурно висловлюватися", – розповів журналіст.

За його словами, чоловік, який вийшов до них із закладу, спершу вдарив кілька разів Віталія Кравчука та вибив у нього з рук телефон. Ольга Кравчук підтвердила, що Іван Белей вдарив її чоловіка – спочатку кулаком в обличчя, потім ногою по спині та в живіт.

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"Потім побачив, що я знімаю на камеру, почав до мене кричати нецензурно, кулаком вибив камеру, вона впала на землю. Тоді ще ногою копнув її. Потім двоє охоронців попід руки відвели мене до дороги", – сказав Нікішин.

Сергій Нікішин зняв побої – за попереднім висновком експерта, у нього забої м'яких тканин. Він звернувся до поліції, яка, своєю чергою, відкрила провадження за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

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Іван Белей заперечує, що побив Сергія Нікішина та розбив його камеру. Водночас він підтвердив, що мав перепалку з Віталієм Кравчуком. Він сказав, що подружжя Кравчуків та ще декілька людей намагалися пробратися на територію його ресторану. "Мене покликав охоронець і повідомив мені, що на територію пробираються Кравчуки. Я вийшов, вони мені світили в очі ліхтариком, між нами виник словесний конфлікт, почалася сутичка, між мною та Кравчуком почалася штовханина, але я не можу це назвати бійкою, ні в мене, ні в нього немає синяків. Вони кажуть, що там якийсь журналіст, і якась камера, але я не розумію про що мова", – сказав Белей.

Автор: 

журналістика (1752) побиття (928) карантин (18172) мажори (96) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+29
Вот если б прочитал такое ДО 2014-2019 гг. - возмущался б.
Но ПОСЛЕ 2014-2019 гг., ПОСЛЕ того, как журналисты стали журнаглистами и журнашлюхами - как-то не хочется возмущаться...

Не жалко эту братию.
Как вспомню, что они несли на Порошенко - единственного, кто за последние 20 лет нормально вел страну - всякая эмпатия улетает.

Потому же не жалко фопов.
Как вспомню эти перекошенные при слове "Порошенко" рожи - и сразу нет жалости.
Хрен с ними.

Тупое быдло, приведшее во власть клоуна - должно сгинуть.
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28.04.2021 06:49
+23
Патамушта у більшості населення рабська сутність, яка дозволила вижити пристосуванням у часи репресій і Голодомору. Вона полягає в тому, що раб, в душі кляне свого хазяїна, але в реальності харчується з його рук. І мріє. Ні, не про повалення рабства, а про те, як би зайняти місце рабовласників і мати власних рабів, на яких можна було б відігратися за всі приниження.
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28.04.2021 06:40
+21
Это надо спросить у диболов на избирателых участках.
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28.04.2021 05:06
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журналисты имею право носить резиновые пистолеты для защиты себя!
почему он не стрелял?
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28.04.2021 01:24 Відповісти
Ви маєте право бути вибраною президентом України. Чому ви не президент України?
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28.04.2021 06:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/302436 Чому ви не президент України?
тому що я не була коммуністкой... тому що боюся брехати великому натовпу людей... тому що не вмію красти мільйонами... тому що не вмію барижнячити... тому що не граю на роялі й нездатна до клоунад... тому що не можу вбивати журналістів...
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28.04.2021 15:40 Відповісти
Вам так само розписати, чому журналіст не с ріляв, чи самі здогадаєтесь?
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28.04.2021 15:42 Відповісти
Так. Розпишіть
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28.04.2021 15:48 Відповісти
По-перше, журналіст працює не зброєю, тому зброя не входить у його робочі інм рументи. По-друге - можливість купити збоюрою не мають купа журналістів чеез проблеми зі здоров'ям, чи відсутністю коштів на її придбання. Бо коли з' являються зайві кошти, то журналісти їх витрачають на професійні речі - камери, звук, монтаж, розкрутка, а не на зброю. І третє - більшість журналістів - пацифісти, які зброю до рук не беруть. Так зрозуміло буде?
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28.04.2021 15:53 Відповісти
Зрозуміло. Дякую. Але...
Але дуже ******** руки покалічити покидька найнявши бандитів
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28.04.2021 16:18 Відповісти
Броды - городок на 3 калеки, журналисты камеру себе купить не в состоянии, "Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена. Камера, которая работала для общины города Броды", а вы хотите, чтоб они там травматы с собой носили?
К тому же, если его за обычную съемку избили, то за выстрел в потомственного "князя" его бы просто в ближайшей лесополосе нашли.
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28.04.2021 06:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/322524 Броды - городок на 3 калеки
- и нет никого кто бы по тихому зарезал наглого мажорика?
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28.04.2021 15:44 Відповісти
в сына мэра?))) и куда бы он потом поехал? в тюрьму...
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28.04.2021 07:05 Відповісти
Скорей на кладбище.
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28.04.2021 08:06 Відповісти
травматы это называется но стоят денех и оформление тоже стоит но главное что охране
властьпридержащих это как средство защиты до фени или попозже отомстят а ещё можно
приписать нападение с применением травматического оружия и т.д........ ну чей у нас суд и
ментура-прокуратура надеюс объяснять не надо
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28.04.2021 13:05 Відповісти
Тут поднялся галдеж и лай,
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
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28.04.2021 01:26 Відповісти
Высоцкий это Шекспир совка
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28.04.2021 13:06 Відповісти
Сколько там дают за нападение на журналиста?
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28.04.2021 01:29 Відповісти
как минимум депутатство местного района- на следующих "выборах"....)))))
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28.04.2021 08:54 Відповісти
Почему в Украине богачи становятся мэрами и депутатами. Покупают что-ли должности.
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28.04.2021 01:36 Відповісти
наверно шо да, странный вопрос и такой же ответ
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28.04.2021 02:22 Відповісти
к сожалению это так
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28.04.2021 04:41 Відповісти
У кого они покупают ? https://censor.net/ru/user/302436 двумя фразами обрисовал ситуацию.
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28.04.2021 08:09 Відповісти
Это не ОНИ плохие , а НАРИД их ИЗБИРАЮЩИЙ.
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28.04.2021 08:10 Відповісти
https://censor.net/ua/user/468610, в кого? в нас.
подивіться виборчий кодекс, а до того законодавство про вибори (загальнодержавні, місцеві) - для балотування необхідно що? грошова застава. окрім того, потрібні гроші на утримання виборчого штабу (оренда приміщення, зарплата працівникам, поточні витрати на канцелярію та т.інш.), агітаційна кампанія (друковані матеріали, борди, виступи на телебаченні, радіо, реклама в інтернеті).
тож, скажімо так, незаможній людині прийняти участь у виборчій кампанії це просто подати документи до ЦВК та провести декілька зустрічей з виборцями, як гадаєте - оберуть за таких умов? авжеж ні.
тому так, купують. своїми грошима купують собі владу. в кого? в нас, бо обираємо ми. кого? тих, хто має гроші.
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28.04.2021 09:42 Відповісти
Это надо спросить у диболов на избирателых участках.
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28.04.2021 05:06 Відповісти
Как только украинец занимает должность, он начинает набивать карманы себе
и всей своей родне.
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28.04.2021 06:39 Відповісти
Патамушта у більшості населення рабська сутність, яка дозволила вижити пристосуванням у часи репресій і Голодомору. Вона полягає в тому, що раб, в душі кляне свого хазяїна, але в реальності харчується з його рук. І мріє. Ні, не про повалення рабства, а про те, як би зайняти місце рабовласників і мати власних рабів, на яких можна було б відігратися за всі приниження.
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28.04.2021 06:40 Відповісти
Диагноз верен
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28.04.2021 07:59 Відповісти
Раб мечтает не о своей свободе, а о своих рабах. - https://socratify.net/quotes/mark-tullii-tsitseron Марк Туллий Цицерон

Этому скотству уже не одна тысяча лет. К сожалению здесь это гипертрофировалось многократно...
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28.04.2021 08:18 Відповісти
От і я про те ж. Правда, про те, що ще Ціцерон влучно висловився на цю тему, я не знав. Спасибі за інформацію.
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28.04.2021 08:50 Відповісти
на кацапії ситуація набагато складнішша....- все у порівнянні...
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28.04.2021 08:57 Відповісти
Слабое утешение. То что кто то еще хуже -мало греет.
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28.04.2021 09:05 Відповісти
+
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28.04.2021 10:06 Відповісти
вони розумні...- ініціативні...., патріоти та державники...- "виборець" це нінує....
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28.04.2021 08:55 Відповісти
Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена.Источник: https://censor.net/ru/n3262432
Гаишники тоже негодовали когда у них отобрали полосатые палочки. Но ничего, выкрутились радарами и алкотестерами. И журналисты тоже выкрутятся. Пока в стране карантины, у каждого есть свой кусочек хлеба. Мусора и санинспекторы кормятся протоколами, журналисты - камерами и фэйсбуками.
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28.04.2021 01:57 Відповісти
Как ни мер ,так князек 🙄🤔🤦😂
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28.04.2021 03:10 Відповісти
Это пост советский феодализм.
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28.04.2021 05:04 Відповісти
Треба було не з камерою лізти, а з базукою.
Лайно не фіксують. Лайно змивають.
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28.04.2021 06:24 Відповісти
Фіксують. В тій країні, що під Вашим ніком, є навіть декілька шоу з лайном)))
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28.04.2021 09:34 Відповісти
Вот если б прочитал такое ДО 2014-2019 гг. - возмущался б.
Но ПОСЛЕ 2014-2019 гг., ПОСЛЕ того, как журналисты стали журнаглистами и журнашлюхами - как-то не хочется возмущаться...

Не жалко эту братию.
Как вспомню, что они несли на Порошенко - единственного, кто за последние 20 лет нормально вел страну - всякая эмпатия улетает.

Потому же не жалко фопов.
Как вспомню эти перекошенные при слове "Порошенко" рожи - и сразу нет жалости.
Хрен с ними.

Тупое быдло, приведшее во власть клоуна - должно сгинуть.
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28.04.2021 06:49 Відповісти
мэра выбирают граждане города...сколько Вам платят за такие комментарии?
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28.04.2021 07:06 Відповісти
тупое обоссанное быдло выбирает себе пастухов.
что не так в предыдущем коменте?
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28.04.2021 07:32 Відповісти
Из кого выбирать?
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28.04.2021 07:35 Відповісти
В принципе логичный вопрос для "на местах". Когда ВСЕ кандидаты - отъявленные негодяи.
Но была возможность выбора президента. А выбрали подставного агента-клоуна-писюаниста.
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28.04.2021 07:51 Відповісти
что не так? что президент точно ни при чём в этом случае... какой бы он там ни был хороший или плохой...зачем везде строчить одно и то же?
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28.04.2021 08:27 Відповісти
А педофилов слуг народа кто избрал? А кто расставил на руководящие должности негодяев?
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28.04.2021 08:36 Відповісти
ну вот - яркий представитель электората.

Президент определяет общую политику - канву, направление движения.
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28.04.2021 08:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452665 - а чего ты мажешь всех подряд одним ЗЕлёным дерьмом?
Других что ли не было? Или ты один херой?
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28.04.2021 10:03 Відповісти
скорее всего работа у него такая...
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28.04.2021 10:06 Відповісти
Верно и точно все сказано. Вот только не ясно куда сгинет """"Тупое быдло, приведшее во власть клоуна """"".Куда деть этот нарид?
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28.04.2021 08:03 Відповісти
Вопрос не куда их деть, а куда они нас заведут.
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28.04.2021 08:13 Відповісти
Пороху я бы поставил в вину то что он стадо баранов оставил без контроля. Баранам нужны волкодавы не для защиты от волков , а чтобы гнать их в нужном направлении. Умный человек , а элементарного не знал.
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28.04.2021 08:27 Відповісти
Это правда. Все мы выходцы из совка. Того, кто дает нам свободу, хоть относительную, как Хрущев, да еще и переселяет людей из бараков в "хрущевки"- ненавидим всеми фибрами души, кто гонит нас на убой в лагеря и морит голодом, до канибализма, возводим в ранг божества. Так устроено общество и сегодня, за редким исключением.
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28.04.2021 09:45 Відповісти
Умный человек не тратит свою жизнь на дураков.
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28.04.2021 09:49 Відповісти
не трож нарид - он мудрый
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28.04.2021 08:21 Відповісти
Уже дошли до крепостничества.
На очереди первобытно общинный строй?
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28.04.2021 08:41 Відповісти
Феодальный на дворе. Лозинские и другие.
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28.04.2021 09:01 Відповісти
А почему меня не спросят хочу я чтобы менч снимали
Или права только у журналистов
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28.04.2021 08:59 Відповісти
ти дозвіл на зйомку можеш давати хіба на своїй приватній власності, а у публічних місцях журналіст має повне право твою мармизу знімати та запитання ставити. Не хочеш публічності не лізь до влади
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28.04.2021 09:49 Відповісти
Журналіст власне попробував проникнути у приватну власність !
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Белей Іван Анатолійович

Він - не при владі - він підприємець !
А по суті - що ви хочете від райцентру Броди чи іншого маленького міста , селища чи села ?
Україна дивиться та рівняється на Київ !
Ну як там у Києві - наказали хоч когось ?
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28.04.2021 13:02 Відповісти
яка приватна власність ви про що, готельно-ресторанний комплекс це публічне місце, туди навіть Ви маєте право спокійно зайти, попросити стакан води і сходити в туалет, а тим більше журналіст якому по закону то положено, не ходити по туалетам звісно .
Він син Мера, тому є публічна особа.
хм, у нас в розпал карантину весілля по 300 чол проводили, ментам було пох за певну суму, але доля потім сама людей наказала, стільки могил скільки цього року ще ніколи не рили.
Ну але Ви праві клоуни починаючи від главзедебіла показують що срати вони хтіли на той карантин, але у них є "феофанії" та гроші, а у лохів....
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28.04.2021 14:19 Відповісти
Быдло-дрыщь...
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28.04.2021 09:00 Відповісти
Князьки. Що заважає мешканцям Бродів обрати мера із іншим сином чи донькою?
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28.04.2021 09:56 Відповісти
Через скільки часу він стане таким самим?
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29.04.2021 02:46 Відповісти
думаю, що вони оберуть такого самого (вже готового)
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29.04.2021 14:00 Відповісти
Вседозволеність у.бків вбиває бажання жити в цій країні
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28.04.2021 09:58 Відповісти
ну а почему какому то гопнику коле катлете можно, а им нельзя, рыба гниет с головы, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак превратил страну в бардак и это главный принцип "работы" пархатых, так проще воровать....
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28.04.2021 09:59 Відповісти
Ыліта, ****
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28.04.2021 10:23 Відповісти
Кому война, а кому - броды родные
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28.04.2021 10:39 Відповісти
Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 11 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

У этой новости на Цензоре, появившейся 2 часа назад, сейчас 1257 просмотров и 6 коментов!
У новости про разбитую камеру и носик журналиста - в 15 раз больше!
Все на защиту журналиста!
Соберем журналисту денежку на новую камеру!
Анафема сынку мэра, который воспротивился непрошеным гостям!
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28.04.2021 10:47 Відповісти
Iстинна правда, хоча i гiрка!
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28.04.2021 12:31 Відповісти
кто-то удивлён ???
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28.04.2021 13:08 Відповісти
 
 