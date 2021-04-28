Син мера Бродів Белей розбив камеру журналісту, який знімав вечірку мажорів у розпал карантину
Журналіст Сергій Нікішин спробував зафіксувати на відео вечірку у готельно-ресторанному комплексі "Колиба", який належить синові мера Бродів Івану Белею.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Детектор Медіа".
"Під час виконання мною моїх службових обов'язків син міського голови Белей Іван Анатолійович зухвало вирвав нашу відеокамеру телеканалу з моїх рук та розбив її, разом з іншими девайсами. Єдина камера, наш хліб – відібрана і знищена. Камера, яка працювала для громади міста Броди, а не для Белея – знищена, бо були важливі докази", – написав журналіст у Фейсбуку.
Депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук, яка була разом з журналістом, повідомила, що інцидент стався 24 квітня в селі Лагодів Львівської області, коли журналіст спробував зафільмувати порушення карантину, а саме – вечірку в готельно-ресторанному комплексі "Колиба". За даними на YouControl, Іван Белей є засновником та керівником фермерського господарства "Лагодів".
Нікішин сказав Zaxid.net, що приїхав до села Лагодів, щоб перевірити інформацію про святкування в ресторані, попри карантинні обмеження. Разом з ним також приїхали Ольга Кравчук, її чоловік Віталій Кравчук та його брат.
"Ми не заходили ні на територію, ні всередину закладу. Нас перепинив охоронець і заборонив заходити на територію. Я показав охоронцеві своє посвідчення. Він його забрав і пішов всередину. До нас вийшов власник і, нічого не пояснюючи, почав завдавати ударів, кричати, нецензурно висловлюватися", – розповів журналіст.
За його словами, чоловік, який вийшов до них із закладу, спершу вдарив кілька разів Віталія Кравчука та вибив у нього з рук телефон. Ольга Кравчук підтвердила, що Іван Белей вдарив її чоловіка – спочатку кулаком в обличчя, потім ногою по спині та в живіт.
"Потім побачив, що я знімаю на камеру, почав до мене кричати нецензурно, кулаком вибив камеру, вона впала на землю. Тоді ще ногою копнув її. Потім двоє охоронців попід руки відвели мене до дороги", – сказав Нікішин.
Сергій Нікішин зняв побої – за попереднім висновком експерта, у нього забої м'яких тканин. Він звернувся до поліції, яка, своєю чергою, відкрила провадження за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.
Іван Белей заперечує, що побив Сергія Нікішина та розбив його камеру. Водночас він підтвердив, що мав перепалку з Віталієм Кравчуком. Він сказав, що подружжя Кравчуків та ще декілька людей намагалися пробратися на територію його ресторану. "Мене покликав охоронець і повідомив мені, що на територію пробираються Кравчуки. Я вийшов, вони мені світили в очі ліхтариком, між нами виник словесний конфлікт, почалася сутичка, між мною та Кравчуком почалася штовханина, але я не можу це назвати бійкою, ні в мене, ні в нього немає синяків. Вони кажуть, що там якийсь журналіст, і якась камера, але я не розумію про що мова", – сказав Белей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
почему он не стрелял?
тому що я не була коммуністкой... тому що боюся брехати великому натовпу людей... тому що не вмію красти мільйонами... тому що не вмію барижнячити... тому що не граю на роялі й нездатна до клоунад... тому що не можу вбивати журналістів...
Але дуже ******** руки покалічити покидька найнявши бандитів
К тому же, если его за обычную съемку избили, то за выстрел в потомственного "князя" его бы просто в ближайшей лесополосе нашли.
- и нет никого кто бы по тихому зарезал наглого мажорика?
властьпридержащих это как средство защиты до фени или попозже отомстят а ещё можно
приписать нападение с применением травматического оружия и т.д........ ну чей у нас суд и
ментура-прокуратура надеюс объяснять не надо
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
подивіться виборчий кодекс, а до того законодавство про вибори (загальнодержавні, місцеві) - для балотування необхідно що? грошова застава. окрім того, потрібні гроші на утримання виборчого штабу (оренда приміщення, зарплата працівникам, поточні витрати на канцелярію та т.інш.), агітаційна кампанія (друковані матеріали, борди, виступи на телебаченні, радіо, реклама в інтернеті).
тож, скажімо так, незаможній людині прийняти участь у виборчій кампанії це просто подати документи до ЦВК та провести декілька зустрічей з виборцями, як гадаєте - оберуть за таких умов? авжеж ні.
тому так, купують. своїми грошима купують собі владу. в кого? в нас, бо обираємо ми. кого? тих, хто має гроші.
и всей своей родне.
Этому скотству уже не одна тысяча лет. К сожалению здесь это гипертрофировалось многократно...
Гаишники тоже негодовали когда у них отобрали полосатые палочки. Но ничего, выкрутились радарами и алкотестерами. И журналисты тоже выкрутятся. Пока в стране карантины, у каждого есть свой кусочек хлеба. Мусора и санинспекторы кормятся протоколами, журналисты - камерами и фэйсбуками.
Лайно не фіксують. Лайно змивають.
Но ПОСЛЕ 2014-2019 гг., ПОСЛЕ того, как журналисты стали журнаглистами и журнашлюхами - как-то не хочется возмущаться...
Не жалко эту братию.
Как вспомню, что они несли на Порошенко - единственного, кто за последние 20 лет нормально вел страну - всякая эмпатия улетает.
Потому же не жалко фопов.
Как вспомню эти перекошенные при слове "Порошенко" рожи - и сразу нет жалости.
Хрен с ними.
Тупое быдло, приведшее во власть клоуна - должно сгинуть.
что не так в предыдущем коменте?
Но была возможность выбора президента. А выбрали подставного агента-клоуна-писюаниста.
Президент определяет общую политику - канву, направление движения.
Других что ли не было? Или ты один херой?
На очереди первобытно общинный строй?
Или права только у журналистов
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Белей Іван Анатолійович
Він - не при владі - він підприємець !
А по суті - що ви хочете від райцентру Броди чи іншого маленького міста , селища чи села ?
Україна дивиться та рівняється на Київ !
Ну як там у Києві - наказали хоч когось ?
Він син Мера, тому є публічна особа.
хм, у нас в розпал карантину весілля по 300 чол проводили, ментам було пох за певну суму, але доля потім сама людей наказала, стільки могил скільки цього року ще ніколи не рили.
Ну але Ви праві клоуни починаючи від главзедебіла показують що срати вони хтіли на той карантин, але у них є "феофанії" та гроші, а у лохів....
У этой новости на Цензоре, появившейся 2 часа назад, сейчас 1257 просмотров и 6 коментов!
У новости про разбитую камеру и носик журналиста - в 15 раз больше!
Все на защиту журналиста!
Соберем журналисту денежку на новую камеру!
Анафема сынку мэра, который воспротивился непрошеным гостям!