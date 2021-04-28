Понад 200 порушень режиму тиші в Донецькій області зафіксувала місія ОБСЄ
СММ ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. На Луганщині не зафіксовано жодного порушення.
Про це повідомляється в щоденному звіті № 96/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 квітня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 123 вибухи (1 постріл, 50 розривів та 72 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.
Більшість порушень сталися в районі Павлополя. Там спостерігачі чули і бачили 50 вибухів. Також вибухи зафіксували біля н.п. Лебединське, Черненко і Ломакине.
За минулу добу в Донецькій області зафіксовано 125 таких порушень.
"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За минулу добу в цій області зафіксовано 4 такі порушення", - повідомили в СММ.
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