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Понад 200 порушень режиму тиші в Донецькій області зафіксувала місія ОБСЄ

Понад 200 порушень режиму тиші в Донецькій області зафіксувала місія ОБСЄ

СММ ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. На Луганщині не зафіксовано жодного порушення.

Про це повідомляється в щоденному звіті № 96/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 квітня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 123 вибухи (1 постріл, 50 розривів та 72 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися в районі Павлополя. Там спостерігачі чули і бачили 50 вибухів. Також вибухи зафіксували біля н.п. Лебединське, Черненко і Ломакине.

За минулу добу в Донецькій області зафіксовано 125 таких порушень.

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"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За минулу добу в цій області зафіксовано 4 такі порушення", - повідомили в СММ.

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64926) Донбас (22354)


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Все это результат прогибов, виляние задницей и заглядывание а глаза. До прихода зеленого дол-ба было все ясно. Орки открывали огонь, Украина отвечала огнем. Теперь, чуть что вой "каратели" кого-то убили. Вот к чему приводит заигрывание с Московией.
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28.04.2021 06:06 Відповісти
Надо ехать... п идору к п идорку.
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28.04.2021 06:50 Відповісти
Ну надо-же, какая неожиданность
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28.04.2021 08:28 Відповісти
 
 