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Новини
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Все залежить від Путіна, - держсекретар США Блінкен назвав умову співпраці з РФ

Все залежить від Путіна, - держсекретар США Блінкен назвав умову співпраці з РФ

США і Росія зможуть працювати разом, якщо російське керівництво не загострюватиме двосторонні відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це в інтерв'ю CNN заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Інтерв'ю розміщено на сайті Держдепартаменту США.

Держсекретар уточнив, що США вважають за краще мати з Росією більш стабільні відносини, але їхня доля залежить від російського президента Володимира Путіна.

"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в галузі стратегічної стабільності", - сказав Блінкен.

Як приклад він навів продовження Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь у січні цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої ​​зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN

17 березня президент США Джозеф Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає він Путіна вбивцею. Після цього російського посла у Вашингтоні відкликали до Москви для проведення консультацій. У Кремлі заяву Байдена розкритикували і звинуватили США в небажанні налагоджувати відносини. Наприкінці березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що влада країни проводить ревізію відносин зі Сполученими Штатами.

15 квітня США запровадили чергові антиросійські санкції, звинувативши Росію у втручанні в американські вибори, участі в хакерських атаках на інфраструктуру Сполучених Штатів, порушенні територіальної цілісності інших країн тощо. Нові заходи передбачають заборону американським фінансовим інститутам брати участь у первинних розміщеннях облігацій російського Мінфіну та Центробанку.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) росія (64926) США (22512) Блінкен Ентоні (1156)


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Послы пока что по домам сидят оба, да? Я так понимаю, что это до окончания постройки СП-2, бо если таки не построят, то так всё и останется.
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28.04.2021 07:30 Відповісти
ЭТО ТУПО И ГЛУПО !)
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28.04.2021 07:46 Відповісти
І яка може бути спільна робота з країною, оголосившою США ворогом.
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28.04.2021 08:00 Відповісти
Все залежить від Путіна, - держсекретар США Блінкен назвав умову співпраці з РФ - Цензор.НЕТ 419
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28.04.2021 08:06 Відповісти
зависит от путена ...
наивные амеры до сих пор не понимают, что гопник "заднюю не даст", патаму ша паSSаны не паймут...
его надо только уничтожить, как хусейна
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28.04.2021 08:37 Відповісти
пока не развалятца
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28.04.2021 13:07 Відповісти
 
 