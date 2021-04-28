Все залежить від Путіна, - держсекретар США Блінкен назвав умову співпраці з РФ

США і Росія зможуть працювати разом, якщо російське керівництво не загострюватиме двосторонні відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це в інтерв'ю CNN заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Інтерв'ю розміщено на сайті Держдепартаменту США.

Держсекретар уточнив, що США вважають за краще мати з Росією більш стабільні відносини, але їхня доля залежить від російського президента Володимира Путіна.

"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в галузі стратегічної стабільності", - сказав Блінкен.

Як приклад він навів продовження Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь у січні цього року.

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17 березня президент США Джозеф Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає він Путіна вбивцею. Після цього російського посла у Вашингтоні відкликали до Москви для проведення консультацій. У Кремлі заяву Байдена розкритикували і звинуватили США в небажанні налагоджувати відносини. Наприкінці березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що влада країни проводить ревізію відносин зі Сполученими Штатами.

15 квітня США запровадили чергові антиросійські санкції, звинувативши Росію у втручанні в американські вибори, участі в хакерських атаках на інфраструктуру Сполучених Штатів, порушенні територіальної цілісності інших країн тощо. Нові заходи передбачають заборону американським фінансовим інститутам брати участь у первинних розміщеннях облігацій російського Мінфіну та Центробанку.