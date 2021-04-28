Польща й Україна очолили рейтинг Європи за добовою смертністю через COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 квітня у світі зареєстрували 830 822 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 14 821 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 149 338 174 випадки інфікування, з них 830 822 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 148 894 особи, з них 14 821 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 127 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 8-му і 2-гу позицію відповідно.